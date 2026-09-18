El Tour Colombia volverá para una nueva edición en 2027: estas son las fechas de la competencia

Rodrigo Contreras fue el último campeón del Tour Colombia en 2024, con el equipo Nu Colombia - crédito @MinDeporteCol/X

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El ciclismo colombiano tendrá un nuevo impulso a partir de la temporada 2027, con la motivación por el logro de Santiago Buitrago como campeón de la montaña en la Vuelta a España 2026, competencia en la que Harold Tejada finalizó en el décimo puesto de la clasificación general.

Se confirmó el regreso del Tour Colombia, una de las carreras más prestigiosas del país porque, en sus primeras cuatro ediciones, invitó a varios de los mejores ciclistas y equipos del mundo, además de contar con corredores nacionales de mucho reconocimiento y experiencia.

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De esta manera, los aficionados al ciclismo en el país vivirán las emociones de ver en las carreteras del país a los pedalistas de mayor trayectoria del planeta, como en las grandes vueltas en Europa, aunque faltan algunos detalles para conocer el recorrido, etapas y lugares por visitar.

El regreso del Tour Colombia

Entre 2020 y 2023, la competencia no se pudo realizar por la falta de recursos, en especial del Gobierno nacional. En 2025 pasó lo mismo debido a la decisión del Ministerio del Deporte de cortar ese apoyo, lo que provocó que la organización se inclinara al sector privado.

Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, confirmó a Diario AS Colombia que el Tour Colombia volverá a finales de enero, en una decisión en la que busca que se pueda acomodar la carrera en el calendario internacional de la Unión Ciclística Internacional (UCI).

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Pelotón del Tour Colombia 2.1 2024 por carreteras de Boyacá - crédito Eder Garces/Tour Colombia 2.1

“Del 26 al 31 de enero, ya cuadramos con México para no cruzarnos y que sean las dos carreras del continente para inicio de temporada. Estamos dialogando con los equipos y lo más probable es que sí haya; estamos mirando el tema del presupuesto y haciendo un gran esfuerzo con la empresa privada para poder hacer el Tour Colombia”, mencionó.

La última edición se disputó en 2024, cuando Rodrigo Contreras venció al ecuatoriano Richard Carapaz en la última fracción en Bogotá. El certamen suma cuatro ediciones: Egan Bernal ganó en 2018, Miguel Ángel López se impuso en 2019 y Sergio Higuita triunfó en 2020.

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Rodrigo Contreras se coronó campeón del Tour Colombia 2024 - crédito Eder Garcés/Tour Colombia

Galeano señaló que la organización espera comunicar las novedades durante la primera semana de octubre. El Tour Colombia serviría como preparación para los corredores del WorldTour y también tendría impacto en la economía de las ciudades; todavía deben definirse las sedes y el recorrido oficial.

Mundial de Ruta, el nuevo objetivo del ciclismo colombiano

La selección Colombia inició este jueves 17 de septiembre su desplazamiento hacia Montreal, donde disputará el Campeonato Mundial de Ruta 2026 del 20 al 27 de septiembre. La delegación viajará de manera escalonada desde Colombia, Argentina y Europa para incorporar a los corredores y al equipo técnico.

Desde Bogotá viajaron Robert Andrés Plazas Fonseca, campeón de la Vuelta de la Juventud 2026; Zara Sofía Lamprea Morales, campeona de la Vuelta del Futuro 2025; Natalia Garzón Cifuentes, subcampeona nacional de la contrarreloj individual sub-23, y Estefanía Castillo, campeona nacional junior de la especialidad. El grupo estuvo acompañado por Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo.

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También salieron de Medellín Juan Esteban Sánchez Sánchez, campeón panamericano junior de ruta; José Manuel Posada Franco, campeón panamericano junior de contrarreloj; Angie Mariana Londoño Posada, subcampeona de la Vuelta a Colombia Femenina 2026; el mecánico Zimael Mejía Garcés y los masajistas José Danilo Suárez Cárdenas y María Camila Muñoz Neira.

Empezaron los viajes de los integrantes de la selección Colombia de ciclismo para el Mundial de Ruta en Montreal - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

Desde Florencia, Italia, se desplazó Juan Diego Quintero, corredor sub-23 del Netcompany INEOS Racing Academy, tras competir en el Tour de L’Avenir y debutar con el equipo WorldTour en el Memorial Marco Pantani. Desde Rosario, Argentina, viajaron Walter Alejandro Vargas Alzate, campeón panamericano élite de contrarreloj; Diana Carolina Peñuela Martínez, campeona nacional de la modalidad, y el masajista Daniel Rincón Mariño.

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El sábado 19 de septiembre viajarán desde Argentina Juliana Londoño David, corredora WorldTour del Team Picnic PostNL; el seleccionador nacional William David Vargas Gómez y el mecánico Óscar Guiral. El domingo 20 se sumarán desde Medellín Miguel Ángel Marín Martínez, del EF Education-Aevolo, y Salomé Vargas Alzate, del Avinal, además del juvenil Alejandro Stiven Pamplona Echeverría, quien partirá de Bogotá.

Harold Alfonso Tejada Canacué viajará el lunes 21 desde Barcelona, España, y Paula Andrea Patiño Bedoya saldrá de Alicante, España. Ambos competirán con sus respectivos equipos, XDS Astana y Laboral Kutxa-Fundación Euskadi. El martes 22 se desplazarán Nairo Quintana desde Barcelona; Sergio Higuita y Jaider Muñoz desde Medellín; William Colorado Osorio desde Pereira, y Laura Daniela Rojas desde Bogotá. El último grupo partirá el jueves 24 de septiembre: Wilmar Andrés Paredes Zapata saldrá de Bogotá y Santiago Buitrago, reciente campeón de la montaña en la Vuelta a España, viajará desde Medellín.

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