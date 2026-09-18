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David González respondió a las sospechas de amaño en la derrota de América de Cali ante Pasto: “Estamos demasiado manchados”

El técnico defendió a los escarlatas ante los cuestionamientos sobre el marcador en el Pascual Guerrero, donde los volcánicos lograron su primer triunfo ante el líder de la Liga BetPlay

David González
David González defendió al América de Cali ante los señalamientos de supuesto amaño ante Pasto por apuestas - crédito Colprensa
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Uno de los problemas que ha afectado al fútbol colombiano en los últimos años fueron las apuestas ilegales, las cuales provocaron que se amañaran partidos por organizaciones que convencen a jugadores con grandes cantidades de dinero para realizar acciones en el juego de manera intencionada.

Esa fue la sospecha de lo que ocurrió en el compromiso entre América y Deportivo Pasto, por la décima fecha de la Liga BetPlay, porque los Diablos Rojos perdieron su invicto ante nada menos que el conjunto que, en ese momento, era uno de los últimos del campeonato y no sabía lo que era el triunfo en el semestre.

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Ante esa situación, el técnico David González salió a responder por los comentarios y dejó claro que ninguno de sus jugadores tuvo esos comportamientos ni acciones irregulares en el campo de juego, pues conformó una plantilla competitiva y de mucha confianza.

“A lo mejor estaban necesitando que el equipo perdiera para poder tener algo de normalidad”

El técnico David González descartó este jueves 17 de septiembre que América de Cali estuviera involucrado en apuestas ilegales tras la derrota ante Deportivo Pasto, un resultado que terminó con el invicto del equipo en la Liga BetPlay 2026-II.

González atribuyó los rumores a una dinámica de especulaciones que, según dijo, forma parte de la vida pública de Cali. “A lo mejor estaban necesitando que el equipo perdiera para poder tener algo de normalidad”, afirmó, y aseguró que el tema no afectó al vestuario: “Acá al interior no nos golpea, empezando porque ni siquiera lo sabía”.

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América de Cali vs. Deportivo Pasto
América de Cali perdió su invicto en la Liga BetPlay luego de perder por 1-0 contra el Deportivo Pasto - crédito América de Cali

El conjunto caleño perdió 1-0 el lunes 14 de septiembre en el estadio Pascual Guerrero, por la décima fecha del torneo. El único gol llegó tras un tiro libre en el que los jugadores americanos perdieron la marca, una acción que impulsó comentarios sobre supuestas irregularidades en el mercado de apuestas.

El entrenador rechazó que sus dirigidos hubieran actuado de manera cuestionable y sostuvo que el equipo tuvo opciones para remontar incluso con un futbolista menos. “Nosotros, incluso con un jugador menos, tuvimos oportunidades en el segundo tiempo en una jugada de haber podido ganar el partido”, declaró.

América de Cali ganó 3-0 ante Alianza de Valledupar en la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito América
América de Cali sufrió su primera derrota en condición de local, luego de nueve encuentros en el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 - crédito América

También cuestionó la expulsión y una decisión del asistente arbitral: “La bandera tenía que haberse levantado porque era un fuera de lugar demasiado obvio para decir que es que tengo que esperar el delay para que el VAR decida”.

“Lastimosamente, por las apuestas estamos demasiado manchados por cosas que han pasado, pero acá no, no tiene nada que ver”, afirmó González durante la rueda de prensa. El técnico añadió que no había conocido el rumor antes de que le preguntaran por él.

“Solo sirve ser campeón”

El entrenador David González tiene en el liderato al América de Cali, equipo que también recibe elogios por la forma en que juega y la solvencia con la que resuelve sus partidos. En una entrevista con Diario AS Colombia, habló sobre su etapa en el club y sus experiencias anteriores como técnico.

Para González, en el conjunto vallecaucano solo existe un objetivo: el título. “Solo sirve ser campeón”, afirmó el técnico, quien espera que el buen rendimiento del equipo se traduzca en una celebración en diciembre. También sostuvo que “perder una final es como haber quedado último... mejor ni llegar”.

David González
David González tiene al América de Cali como líder de la Liga BetPlay con 20 puntos en nueve partidos - crédito América de Cali

El entrenador recordó su paso por Millonarios en 2025, donde estuvo cerca de disputar la final, pero fue destituido tras un mal comienzo en el semestre siguiente. “No quiero que me pase en América lo que me ocurrió en Millonarios”, dijo, y admitió que nunca se sintió parte de la historia del equipo capitalino.

A sus 44 años, González señaló que aspira a seguir el ejemplo de Gabriel Ochoa Uribe, ganador de 7 títulos con los escarlatas en 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 y 1990, que lo convirtió en leyenda del fútbol colombiano.

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