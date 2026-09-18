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Juan Fernando Quintero volvió hacer gol con el Independiente Medellín después de casi nueve años: hizo autocrítica al final del partido

Antes de esta anotación ante Atlético Bucaramanga, su última diana había sido el 18 de octubre del 2017, también desde el punto penal

Juan Fernando Quintero regresó al gol con el Independiente Medellín, después de casi nueve años de hacerlo por última vez - crédito @dimoficialcom/Instagram
Juan Fernando Quintero regresó al gol con el Independiente Medellín, después de casi nueve años de hacerlo por última vez - crédito @dimoficialcom/Instagram
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Juan Fernando Quintero volvió a marcar un gol para el Deportivo Independiente Medellín casi nueve años después, en el empate 2-2 ante Atlético Bucaramanga, disputado el jueves 17 de septiembre en el estadio Américo Montanini, por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II.

A los 50 minutos, el árbitro Carlos Ortega sancionó penalti para Independiente Medellín tras revisar en el VAR una mano de Nilson Castrillón dentro del área. La infracción se produjo en una acción ofensiva del DIM, cuando el balón impactó en el brazo del defensor de Atlético Bucaramanga.

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Juan Fernando Quintero tomó la pelota y asumió la ejecución. El volante remató con su pierna izquierda, con un disparo dirigido al palo derecho del arquero Cristopher Fiermarín, que no logró evitar el 2-2. Fue su primer gol desde el regreso al club antioqueño.

Juan Fernando Quintero, en su primera etapa con el Deportivo Independiente Medellín, marcó 16 goles en 36 partidos - crédito DIM
Juan Fernando Quintero, en su primera etapa con el Deportivo Independiente Medellín, marcó 16 goles en 36 partidos - crédito DIM

Quintero pidió mayor concentración tras el empate

El empate dejó una lectura crítica en Juan Fernando Quintero, quien valoró la reacción del Independiente Medellín durante el segundo tiempo, pero cuestionó lo ocurrido en la primera parte, cuando Bucaramanga construyó la ventaja de dos goles pese a jugar con un futbolista menos.

Bueno, la verdad que muy contento más allá del gol. Creo que el segundo tiempo nos repusimos”, afirmó el volante en declaraciones a Win Sports al final del partido.

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Quintero consideró que el equipo no mostró su versión habitual antes del descanso. “Creo que el primer tiempo no fuimos intentos, no estábamos mostrando lo que normalmente hacemos. Creo que dimos ventaja, un partido difícil, una plaza difícil”, dijo.

El mediocampista también destacó la condición de invicto con la que llegaba el conjunto santandereano. “Todo el mundo sabe que Bucaramanga viene invicto, pero sacamos un punto que era lo importante”, expresó.

Pese a la igualdad, Juanfer señaló que el DIM debe revisar las fallas que permitieron los goles de Luciano Pons y Félix Charrupí. “Debemos hacer una autocrítica: los primeros dos goles no los podemos recibir. Más allá de cualquier otra situación, tenemos que estar un poco más concentrados”, sostuvo.

Finalmente, resaltó el cambio de actitud del equipo en el complemento. “Y lo único que valoro es que en el segundo tiempo salimos con otra mentalidad, pudimos remontar el marcador y nos vamos con un empate que nos sirve”.

El gol ante Bucaramanga fue el primero de Quintero desde su retorno al Independiente Medellín, en agosto de 2026, club al que había dejado en noviembre de 2017 para continuar su carrera en el exterior, con River Plate de Argentina. Su anterior anotación con la camiseta del Poderoso se había producido el 15 de octubre de 2017, en la derrota 2-1 contra Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot. En aquella ocasión, el mediocampista abrió el marcador a los 56 minutos.

El momento exacto en el que Juan Fernando Quintero está apunto de patear el penal para regresar al gol con el Independiente Medellín - crédito @dimoficial/Instagram
El momento exacto en el que Juan Fernando Quintero está apunto de patear el penal para regresar al gol con el Independiente Medellín - crédito @dimoficial/Instagram

El último gol de Juanfer en el fútbol colombiano había sido en mayo de 2025

La anotación del jueves no puso fin a una sequía de nueve años en el fútbol profesional colombiano. La última vez que Quintero había marcado en la Liga colombiana fue el 18 de mayo de 2025, cuando jugaba para América de Cali y anotó ante Unión Magdalena.

La espera de casi nueve años corresponde, por lo tanto, a sus goles con Medellín. Entre su salida del club antioqueño y su regreso en 2026, el jugador tuvo pasos por el ya mencionado club de la banda cruzada, Shenzhen, Junior de Barranquilla, Racing Club y América de Cali, además de sus convocatorias a la selección Colombia.

En Bucaramanga, el creativo apareció como el eje de la reacción visitante. Primero ejecutó el tiro libre que derivó en el descuento de Jeison Medina, en el tercer minuto de adición del primer tiempo. El remate de Quintero encontró respuesta del arquero Cristopher Fiermarín, pero la pelota quedó en el área y Medina convirtió de cabeza para reducir la diferencia.

El empate dejó a Medellín con 16 puntos en el tercer lugar, por encima de Millonarios por diferencia de gol. Bucaramanga llegó a 14 unidades, se ubicó sexto y mantuvo su invicto en el torneo. El DIM volverá a jugar el martes 22 de septiembre, cuando recibirá a Jaguares de Córdoba.

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