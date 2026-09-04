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Estos son los jugadores más valorizados y devaluados de la Liga BetPlay: hubo sorpresas

Con el avance del segundo semestre en el fútbol colombiano, se actualizaron los precios de los futbolistas en el mercado de fichajes según su rendimiento

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La Liga BetPlay tiene a varios jugadores jóvenes que mejoraron su valor en el mercado de fichajes - crédito Colprensa
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La Liga BetPlay se encuentra a mitad de camino y varios jugadores son figuras en sus equipos, con actuaciones destacadas en las siete fechas que se han disputado hasta el momento, pese a la cantidad de compromisos aplazados y cambios constantes de entrenadores.

Aquellos que brillaron en el campeonato hacen parte de la lista de los más valorizados en el mercado de fichajes, con un aumento considerable en su precio, lo cual ayuda a que sean vistos por otras escuadras para una transferencia y crezcan en su carrera profesional, sea a nivel local o en el exterior.

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De otro lado, algunos futbolistas no mostraron mucha mejoría en la Liga BetPlay y eso se reflejó en el listado de los que se devaluaron en el fútbol colombiano, con la curiosidad de que la mayoría vienen de nada menos que Atlético Nacional, una de las escuadras con la nómina más competitiva.

Los más valorizados y devaluados de la Liga BetPlay

El portal especializado Transfermarkt, que se encarga de presentar información del mercado de fichajes del fútbol internacional, valores y estadísticas, presentó su informe de cómo va el fútbol colombiano, con dos listados sobre aquellos jugadores que aumentaron o bajaron en sus precios.

Para empezar, Matías Orozco sorprendió por ser el futbolista más valorizado en la Liga BetPlay, pese a que fue vendido por el Deportivo Cali al Brighton de Inglaterra, con un precio de cinco millones de euros, lo que significó un incremento de nada menos que 3,6 millones de euros de su valor anterior en el mercado.

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Matías Orozco se fue del Deportivo Cali como el jugador más costoso en el fútbol colombiano - crédito Transfermarkt

Un hecho curioso de ese listado es que el volante le lleva 2,5 millones de euros al que le sigue, que es Yeison Guzmán, pero uno de los jugadores que se valorizó mucho fue Hevin Goyes, que dio un salto de 600.000 euros y se ubicó en 800.000 euros en el mercado de fichajes.

Con respecto a los futbolistas desvalorizados, Christian Arango lidera el grupo con una caída de 700.000 euros, para ubicarse en 1,8 millones de euros, debido a que no ha rendido con el verde, y atrás aparecen sus compañeros Alfredo Morelos, Andrés Felipe Reyes y Jorman Campuzano.

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Cinco jugadores de Atlético Nacional hacen parte de los 10 deportistas más devaluados en la Liga BetPlay - crédito Transfermarkt

En Millonarios llama la atención que dos de sus fichajes, Stiven Barreiro y Leonai Souza, bajaron su valor en el mercado desde que arribaron a Colombia, pues el defensor cayó 400.000 euros, para quedar en 1,4 millones de euros, y el defensor descendió 300.000 euros para valer 700.000 euros.

Matías Orozco quiere brillar en Europa

Matías Orozco ya se entrenó con el Castellón tras llegar cedido por Brighton y abrió en España una etapa que forma parte del plan diseñado por el club inglés para acelerar su adaptación al fútbol europeo. El centrocampista colombiano, de 18 años, completó el 1 de septiembre su primera práctica con el Castellón y quedó incorporado a un proyecto que pretende darle minutos y peso competitivo en su crecimiento.

La cesión no surgió como una solución de último momento, sino como una hoja de ruta prevista desde su fichaje. Según el propio club inglés, el préstamo había sido contemplado desde que Orozco fue incorporado procedente de Deportivo Cali, con la idea de que pudiera competir a buen nivel mientras el club sigue su evolución durante la temporada.

Matías Orozco, canterano del Cali, fue fichado pro el Brighton de Inglaterra, y llegó cedido a la segunda división del fútbol español-crédito @CDCastellon/X
Matías Orozco, canterano del Cali, fue fichado pro el Brighton de Inglaterra, y llegó cedido a la segunda división del fútbol español-crédito @CDCastellon/X

En sus primeras declaraciones, difundidas por el entorno del club, el futbolista describió el arranque con entusiasmo. “Sí, contento de poder llegar a ese equipo, con unas sensaciones muy grandes, con objetivos claros y, bueno, alegre por mi primer entreno del día de hoy”, dijo.

También dejó una valoración inmediata sobre las instalaciones que encontró en su llegada. “Sensacional, la verdad. Apenas llegué, las primeras impresiones sobre el complejo fueron sensacionales, de primer nivel”, afirmó sobre la ciudad deportiva.

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