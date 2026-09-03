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Yaser Asprilla, jugador con proceso de selección Colombia, fue elegido como el mejor jugador de Girona en agosto: estas son sus estadísticas

El volante chocoano también fue nominado al futbolista más destacado de la segunda división del fútbol español

Yaser Asprilla ha marcado cuatro goles en 54 goles con el Girona de España - crédito ESPN
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Yáser Asprilla fue elegido como el mejor jugador del Girona en agosto, después de un inicio de temporada en el que el colombiano respondió con tres goles en sus últimos 60 minutos disputados en LaLiga Hypermotion. El mediapunta, que mantiene presencia en el proceso de la selección Colombia, también figura entre los candidatos al premio al mejor futbolista del mes en la segunda categoría española.

El reconocimiento llega tras las tres primeras jornadas del torneo 2026-2027, en las que Asprilla anotó tres veces pese a que todavía no comenzó un partido como titular. El futbolista de 22 años ingresó desde el banco en los compromisos ante Córdoba y Las Palmas, y su rendimiento le dio al entrenador Quique Álvarez una alternativa de peso en el frente ofensivo.

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El registro reciente concentra buena parte de la atención. Asprilla convirtió un tanto en la derrota 2-1 contra Córdoba y luego firmó un doblete en la victoria 5-2 sobre Las Palmas, el sábado 29 de agosto en el estadio Montilivi. Sus tres anotaciones llegaron en un tramo de 60 minutos de participación en el campeonato.

Yaser Asprilla
Yaser Asprilla fue elegido como el mejor jugador de Girona en el mes de agosto, y nominado al mejor de la segunda división en España - crédito @yaser_asprilla_10/Instagram

Las estadísticas de Yaser Asprilla durante el mes de agosto con el Girona

Yaser Asprilla debutó en la temporada 2026/27 ingresando desde el banco de suplentes ante Leganés al minuto 68. Sus estadísticas en ese partido fueron:

  • 2 remates al arco
  • 1 gran ocasión creada, que es generar un ataque para su equipo con alto potencial de terminar siendo gol
  • 3 pases clave, que son aquellos que contribuyen a esa gran ocasión entrada
  • 1 centro completado, de seis intentos. Bajo índice para el volante colombiano
  • 11 pases precisos de 12 intentos, 9 de esos fueron en campo rival, que es donde más son determinantes
  • Tocó el balón 26 veces, la perdió 8
  • 2 de 3 regates completos, que es una de sus grandes cualidades

En el segundo juego ya llegó su debut goleador en esta temporada. También fue ingresando desde el banco de suplentes, esta vez al minuto 63, contra Córdoba:

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  • 1 remate al arco y terminó gol
  • 1 pase clave
  • 2 de 4 centros acertados
  • 5 de 7 pases completados y 2 de esos en campo rival
  • Tocó el balón 18 veces y la perdió 6
  • 2 de 3 regates terminados con éxito

El tercer partido fue ante Las Palmas y es el más reciente. También en el que Asprilla fue más determinante con un doblete de goles:

  • 2 remates, 2 goles
  • 12 de 16 pases precisos, 9 de esos en campo rival
  • 0 centros completo y lo intento una única vez
  • Tocó el balón 21 veces y la perdió 7
  • No intentó ningún regate

Análisis de las estadísticas de Yáser Asprilla

Los datos de los tres primeros partidos muestran a un jugador de impacto desde el banco, con participación corta pero alta incidencia en ataque. En ese período acumuló tres goles en cinco remates al arco, una relación de eficacia del 60% entre disparos a portería y anotaciones.

También completó 28 de 35 pases, para una precisión del 80%, y 20 de esos envíos correctos fueron en campo rival. A eso sumó cuatro pases clave y una gran ocasión creada. En el uno contra uno, concretó cuatro de seis regates intentados, con un 67% de éxito.

La "Tricolor" cerró el 2025 con una goleada destacada ante los "Socceroos" en Nueva York - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
El partido más reciente de Yaser Asprilla con la selección Colombia fue el pasado 18 de noviembre de 2025 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Su principal cualidad: definición y capacidad para desequilibrar

La cualidad que más reflejan las cifras es su capacidad de ser determinante cerca del área rival. Asprilla no necesita un volumen alto de intervenciones para incidir en el resultado: marcó un gol contra Córdoba con su único remate al arco y anotó dos veces ante Las Palmas a partir de dos disparos.

Ese nivel de eficacia indica que, al menos en esta muestra inicial, el colombiano identifica bien los espacios y resuelve con precisión en los metros finales. Su producción de pases clave y de acciones en campo contrario también respalda la idea de un futbolista con vocación ofensiva, capaz de participar tanto en el último pase como en la finalización.

Los cuatro regates acertados en seis intentos, repartidos en los dos primeros encuentros, refuerzan otra característica: puede superar rivales en conducción. Esa herramienta le permite romper líneas cuando recibe entre el mediocampo y el área, una zona en la que Girona puede aprovechar su cambio de ritmo y su técnica.

Cruzeiro busca un extremo y analiza al colombiano Yaser Asprilla, jugador de Girona, para este mercado-crédito @Ekremkonur/X
Cruzeiro busca un extremo y analiza al colombiano Yaser Asprilla, jugador de Girona, para este mercado-crédito @Ekremkonur/X

Su principal defecto: pérdidas de balón y baja precisión en los centros

El punto a corregir aparece en el cuidado de la posesión. En los tres partidos tocó 65 veces el balón y lo perdió en 21 oportunidades. Eso equivale a una pérdida cada poco más de tres contactos, un índice elevado para un volante ofensivo que busca intervenir en zonas de riesgo.

Su defecto principal, por tanto, es la irregularidad en la administración del balón, expresada en una cifra alta de pérdidas y una ejecución todavía inestable en los centros. Si logra reducir esos errores sin perder verticalidad, puede convertir su impacto como revulsivo en una influencia sostenida durante más minutos.

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