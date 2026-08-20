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El colombiano Rafael Santos Borré explicó lo que pasó con Eduardo “Chacho” Coudet en el Santa Fe vs. River: “Después lo conversamos”

El delantero explicó que el intercambio con el entrenador fue una indicación táctica durante el 1-1 en Bogotá por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

El delantero barranquillero y que tiene su segundo ciclo en River detalló lo que pasó en el partido cuando su técnico se enojó-crédito @ESPNColombia/X
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El 19 de agosto de 2026, Independiente Santa Fe y River Plate empataron sin goles por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín de Bogotá.

En medio de lo que el empate sin goles, se presentaron varios momentos emocionantes del partido: los dos tiros que pegaron en el palo a favor de Santa Fe, el duro golpe que recibió Weimar Asprilla y Daniel Torres, siendo este último el afectado, y el fuerte regaño del técnico argentino Eduardo “Chacho” Coudet hacia el delantero barranquillero Rafael Santos Borré.

Justamente, en medio de la polémica que generó el momento de tensión, el técnico argentino lanzó un fuerte regaño con groserías al futbolista barranquillero, y a raíz de esto, el mismo jugador habló en la zona mixta con Espn y Dsports sobre lo ocurrido.

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Santa Fe's Argentine defender #18 Emanuel Olivera and River Plate's Colombian forward #19 Rafael Santos Borre fight for the ball during the first leg of the Copa Sudamericana round of 16 football match between Colombia's Independiente Santa Fe and Argentina's River Plate at the Nemesio Camacho 'El Campin' stadium, in Bogota, on August 19, 2026. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
Rafael Santos Borré minimizó su cruce con Eduardo Coudet tras el empate 1-1 de River Plate ante Santa Fe por la Copa Sudamericana-crédito Luis Acosta/AFP

Santos Borré minimizó su cruce con el técnico Eduardo Coudet tras el empate1-1de River Plate ante Santa Fe en Bogotá, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, y lo enmarcó como una situación propia del partido. En charla con ESPN, Borré explicó que la situación se conversó de forma interna y no escaló:

“Fue una jugada en la que el partido me pedía quedarme más fijo ahí para sostener al equipo. Pero no quería darle tanta referencia a los centrales de Santa Fe. Después lo conversamos y quedó ahí”, dijo.

También en charla con Dsports, el delantero explicó que el intercambio con su entrenador:

“Cosas que quedan en el partido, quería que fijara un poco más a los centrales, que quedara ahí sosteniendo un poco más. Cosas que pasan en el campo”, detalló.

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Así fue el regaño de Eduardo Coudet a Rafael Santos Borré

El ida y vuelta de Coudet con Borré-crédito ESPN

El empate River Plate 0-0 ante Independiente Santa Fe en Bogotá, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, dejó como escena principal un áspero cruce entre el entrenador Eduardo Coudet y el delantero Rafael Santos Borré, una secuencia que se repitió durante el partido y que quedó expuesta en medio de un duelo sin goles que se definirá el miércoles 26 de agosto en el estadio Monumental.

El primer momento de mayor tensión entre el técnico y el atacante se produjo en la pausa de hidratación del primer tiempo. Coudet le dirigió una serie de indicaciones a Borré ante la falta de eficacia ofensiva, hasta que el colombiano se acercó para frenarlo y le dijo: “Basta, basta. Calmate”.

La frase fue captada a pie de campo por el comentarista Nicolás Distasio. Desde el banco del equipo argentino definieron la escena como un “duelo dialéctico”.

El cruce entre Borré y Coudet-crédito Sportscenter

La tensión no terminó con ese intercambio. Tras el descanso, el enfrentamiento verbal volvió a escalar y esta vez fue Coudet quien tomó la iniciativa para exigirle al delantero que se callara: “Cerrá el culo”.

Borré, de 30 años, había sido titular junto a Ángel Correa en el ataque de River, pero no logró inquietar el arco rival durante los primeros 45 minutos. El entrenador mantuvo un tono intenso en las indicaciones durante todo el tiempo que el colombiano permaneció en cancha.

El delantero todavía no convirtió su primer gol internacional desde su regreso al club. Sí había marcado en el cruce de Copa Argentina que terminó con derrota por 3-1 ante Aldosivi.

Después de la charla con el plantel en la pausa, el capitán Nicolás Otamendi tomó la palabra y se dirigió a sus compañeros. El equipo, de todos modos, no consiguió romper el cero en el primer duelo de la serie frente al conjunto colombiano.

El partido de Borré se terminó a los 62 minutos, cuando Coudet decidió el ingreso del flamante refuerzo Thiago Almada. En esa misma ventana también entró Joaquín Freitas por Tomás Galván.

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