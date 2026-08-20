Por qué edificaciones nuevas resultaron tan afectadas por el terremoto en Cali: el alcalde Alejandro Eder anunció peritaje

Alejandro Eder impulsa investigaciones tras colapso de edificios recientes en Cali - crédito @alejoeder/X

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La ciudad de Cali enfrenta un escenario complejo tras el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto de 2026, que dejó 143 personas fallecidas y numerosos edificios recientes colapsados o gravemente afectados.

La emergencia ha puesto bajo la lupa la calidad de las construcciones en sectores de clase media y abrió el debate sobre la ausencia de políticas de apoyo para estos estratos, según expuso Alejandro Eder, alcalde de la capital vallecaucana, durante una entrevista en 6AM W de Caracol Radio.

El mandatario local destacó en sus declaraciones que la coordinación de los equipos de emergencia fue fundamental. “Todos los internacionales, todos los rescatistas estaban sorprendidos con el orden del rescate”, subrayó Eder, quien agradeció la rápida articulación entre voluntarios y profesionales que permitió movilizar recursos y personal en tiempo récord.

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De acuerdo con el reporte del alcalde de Cali, las comunas más golpeadas por el terremoto fueron la 17 y la 19 , donde se concentra un número importante de edificaciones residenciales de estratos tres, cuatro y cinco. Precisamente, en estos barrios ocurrieron la mayor parte de las víctimas mortales y daños estructurales.

Alejandro Eder denuncia abandono de la clase media caleña y exige reformas tras el sismo - crédito @alejoeder/X

El alcalde de Cali señaló que este desastre evidenció la falta de mecanismos oficiales de respaldo para la clase media, un grupo social que, según él, suele quedar excluido de programas de ayuda nacionales.

“En Colombia no existen programas de apoyo para la clase media colombiana, sobre todo lo vemos en este momento”, afirmó Eder. Por esta razón, el gobierno local impulsa en la actualidad un plan de recuperación que busca extenderse más allá de la contingencia, orientado a fortalecer económicamente a los hogares afectados y a sentar bases para futuras políticas públicas.

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Una de las preocupaciones del alcalde radica en la reciente construcción de varios de los edificios colapsados. Según lo informado a Caracol Radio, gran parte de las estructuras dañadas fueron levantadas en los últimos años, lo que plantea interrogantes sobre la estricta aplicación de los códigos antisísmicos y la calidad de los materiales empleados.

“Vamos a entrar con dos equipos de peritaje para hacer el análisis, para entender qué fue lo que ocurrió”, anunció el mandatario.

El proceso de peritaje en Cali tendrá como objetivo determinar si los daños obedecieron a fallas en los suelos, incumplimiento de normativas técnicas o, incluso, eventuales irregularidades en la utilización de materiales. “Si no se cumplió, pues entonces ahí ya procederemos a tomar acción”, advirtió Eder.

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Alcalde Eder destaca labor de rescate y anuncia plan integral para afectados en Cali - crédito @alejoeder/X

El impacto del terremoto en los sectores de clase media ha reavivado la discusión sobre la necesidad de revisar los protocolos de construcción en zonas urbanas con alta densidad poblacional.

El alcalde expresó su preocupación por la vulnerabilidad de estos grupos y la urgencia de una respuesta institucional adecuada.

El reconocimiento internacional al trabajo de los equipos de rescate en Cali se suma a la presión por esclarecer las causas técnicas detrás de los colapsos. Organizaciones de voluntarios y cuerpos oficiales colaboraron estrechamente, lo que permitió optimizar las tareas de búsqueda y atención a los damnificados.

“La cantidad de voluntarios y cómo se logró articular rápidamente a los voluntarios con los equipos de rescate fue algo que sorprendió a todos”, reiteró Eder durante la conversación con el medio citado.

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Alejandro Eder, alcalde de Cali, declaró alerta roja hospitalaria en la ciudad - crédito AFP

El alcalde Alejandro Eder concluyó que el proceso de reconstrucción en Cali implicará una revisión profunda de las políticas urbanísticas y de control de calidad en la construcción, con la intención de evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse en el futuro.

“Esto fue algo muy doloroso, muy costoso”, resumió el mandatario, reafirmando el compromiso de la administración municipal con la seguridad y el bienestar de sus habitantes.

Alcalde Eder supervisa daños en IE Eustaquio Palacios e impulsa plan urgente para 86.000 estudiantes

En un pronunciamiento de X, el alcalde Alejandro Eder dio a conocer que visitó la sede principal de la IE Eustaquio Palacios, una de las más afectadas por el reciente terremoto en Cali.

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“Son 1.964 estudiantes los que dejaron de recibir clases”, afirmó. Esta institución integra el grupo de 217 sedes oficiales dañadas en la ciudad, situación que afecta a 86.003 alumnos.

Eder recorre los planteles junto a la Secretaría de Educación para definir acciones inmediatas. “Buscamos garantizar el regreso seguro a clases lo más pronto posible”, resaltó el alcalde, quien prioriza evitar una interrupción prolongada del proceso educativo de niños y adolescentes.