Este es el parte médico de Daniel Torres, el jugado de Santa Fe que fue hospitalizado tras el partido contra River Plate

El capitán y el entrenador de Independiente Santa Fe dieron el parte médico preliminar de los jugadores implicados en el choque - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

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Independiente Santa Fe compartió el parte médico de Daniel Torres, luego de que el mediocampista abandonara el terreno de juego aplicando el protocolo de conmoción cerebral durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante River Plate, que se disputó en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Torres en un balón cruzado, saltó para despejarlo, pero en el aire chocó contra el portero de su equipo, Weimar Asprilla, y terminó cayendo al piso de manera estrepitosa. Inmediatamente entró el cuerpo médico de Independiente Santa Fe para atender al guardameta, que se llevó un fuerte golpe en las costillas, y al jugador de campo que se encontraba mareado.

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Tras algunos minutos, el juez central del partido reanudó las acciones, pero era evidente lo desorientado que se encontraba Daniel Torres, por lo que tuvo que ser sustituido al minuto 83 por Yilmar Velásquez. El futbolista permaneció en el banco de jugadores hasta el pitazo final, pero abandonó el estadio Nemesio Camacho El Campín en ambulancia rumbo a la Clínica de El Country.

Parte médico de Daniel Torres tras ser retirado en ambulancia del estadio El Campín tras el partido entre Santa Fe vs. River Plate - crédito Santa Fe

El diagnóstico compartido por la oficina de comunicaciones del cuadro cardenal indica que uno de los referentes del plantel sufrió una “conmoción cerebral, con evolución favorable posterior al trauma. Los exámenes médicos y neurológicos reportaron normalidad”. Sin embargo, Daniel Torres permanece hospitalizado y será dado de alta según la evaluación por neurología.

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Luego de terminado el partido, Infobae Colombia habló con Hugo Rodallega, que destacó lo importante que es Torres para el equipo: “Está en la clínica en este momento. Esperamos que recibamos noticias positivas. Esperamos que Daniel no sufra ningún daño que lo pueda sacar, porque es un hombre que lo necesitamos, es una pieza fundamental para nosotros y esperamos una pronta recuperación”.

Entre tanto, el entrenador de Santa Fe, Pablo Repetto en diálogo con Infobae Colombia, amplio la información sobre el otro jugador del plantel afectado en la jugada: “Daniel, le decía recién en la pregunta anterior que fue a la clínica; fue en la zona de la clavícula, pero estaba mareado. Eso es lo que preocupó al cuerpo médico. Hay que esperar los estudios para ver el grado de la lesión. Asprilla fue un golpe, ¿no? Fue un golpe. Veamos cómo se siente mañana. Con el calor a veces del partido sentís menos y cuando se enfría hay que ver, pero creo que no va a tener inconveniente".

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Así fue el partido de ida de los octavos de final entre Santa Fe vs. River Plate

Independiente Santa Fe no pudo ser efectivo ante River Plate en la Copa Sudamericana - crédito Luis ACOSTA / AFP

Independiente Santa Fe empató 0-0 con River Plate este miércoles en El Campín, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, un resultado que dejó la serie abierta pero favoreció al equipo argentino, que definirá en Buenos Aires después de resistir durante buena parte del partido el dominio del conjunto colombiano.

Con el paso de los minutos, Santa Fe se acomodó, tomó el control del balón y empujó a River hacia su propio campo. El problema estuvo en la falta de profundidad: el equipo de Bogotá administró la posesión lejos del arco de Santiago Beltrán y no encontró continuidad en los últimos metros.

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La opción más clara del primer tiempo llegó a los 13 minutos. Un pase atrás desde la derecha encontró a Nahuel Bustos, que remató, Beltrán alcanzó a desviar y el travesaño devolvió la pelota.

River, mientras tanto, generó muy poco después de su llegada inicial. El medio describió que el equipo dirigido por Eduardo Coudet terminó refugiado cerca de su arco, con la necesidad de sostener el empate más que de discutir el desarrollo.

Daniel Torres jugó 86 minutos con Independiente Santa Fe en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra River Plate - crédito Santa Fe

La ocasión que pudo cambiar la noche apareció apenas empezó el segundo tiempo. Un error de Lautaro Rivero en la salida dejó a Bustos mano a mano con Beltrán, pero el atacante resolvió por encima del arquero y envió la pelota demasiado alta.

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A partir de ahí, River levantó una muralla en su campo, según la publicación colombiana. Santa Fe insistió por las bandas, por el centro, con remates de media distancia, centros al área y acciones de pelota quieta, pero no consiguió descifrar el bloque defensivo visitante.

El encuentro de vuelta se jugará el próximo miércoles 26 de agosto a las 7:30 p. m. en el estadio Mas Monumental