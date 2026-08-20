La selección Colombia anunció sus partidos amistosos de la próxima fecha FIFA y ya hay polémica por la presencia de James Rodríguez en los carteles de promoción

James Rodríguez terminó el Mundial 2026 y empezó a buscar equipo porque no renovó contrato con Minnesota United - crédito FCF

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La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los tres partidos amistosos que jugará la selección Colombia de mayores en la fecha FIFA entre septiembre y octubre, que marcará el inicio del nuevo ciclo de trabajo de Néstor Lorenzo tras renovar por los próximos cuatro años.

El primer partido será contra la selección de México en Baltimore, luego se desplazará a New Jersey para enfrentar a Paraguay y el último partido será contra Perú en la ciudad de Miami, el 6 de octubre a las 7:30 p. m. (hora de Colombia). Este precisamente es el partido que causa polémica por los jugadores escogidos para acompañar las piezas promocionales.

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Luego de que la Amarilla fuera eliminada en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a manos de Suiza, los hinchas y algunos analistas reclaman la renovación de la plantilla, dándole fin al ciclo de jugadores que completaron hasta cuatro Eliminatorias Sudamericanas.

Uno de estos es Carlos Antonio Vélez, que frecuentemente critica el nivel de James Rodríguez, pese a ser el segundo máximo goleador en la historia y su destacado rendimiento en otras competencias con la selección. El comentarista de RCN publicó los carteles promocionales del partido y en el duelo contra el combinado inca, el que aparece es el #10 durante el último Mundial, acompañado por Luis Díaz, Davinson Sánchez y Daniel Muñoz.

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Post de Carlos Antonio Vélez sobre la presencia de James Rodríguez en los carteles promocionales de los partidos de la selección Colombia - crédito X

“Estos son y con detalles…y miren los jugadores q salen en cada afiche… NO ME DIGA MAS!!!" fue el mensaje que acompañó el post del periodista. Esto generó varios comentarios en la red social de X, asegurando que Rodríguez Rubio no debía estar en la lista para la triple fecha de amistosos:

“Si convocan a James a la triple fecha de amistosos para mi es un apagué y vámonos” @TeacherDios

“Ya dieron el nombre del primer convocado: James Rodríguez” @rhennyruiz

“Y en todos está confirmado que James Rodríguez debe ser inicialista y capitán. Como mínimo debe jugar 85 minutos indican los patrocinadores de la selección” @JuanchitoBogota

Estos son los tres partidos amistosos de la selección Colombia en la próxima fecha FIFA

Cómo se había conocido en días anteriores por versiones de la prensa, en el segundo ciclo de Néstor Lorenzo, la Tricolor jugará ante México, Paraguay y Perú-crédito Federación Colombiana de Fútbol

La Selección Colombia confirmó tres amistosos ante México, Paraguay y Perú durante la ventana de Fecha FIFA entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, con una gira por Estados Unidos en sedes de Baltimore, Harrison y Miami, según informó la Federación Colombiana de Fútbol.

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De acuerdo con el comunicado, la serie internacional incluye un primer duelo frente a México el sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, con horario por definir.

El segundo partido será contra Paraguay el viernes 2 de octubre a las 7:00 p. m. (hora colombiana) en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El cierre de la triple fecha será ante Perú el martes 6 de octubre a las 6:45 p. m. (hora colombiana) en el Inter Miami Stadium de Miami, Florida.

Este es el jugador de la selección Colombia que se pierde la triple fecha FIFA por lesión

Yerson Mosquera sufrió una lesión "poco común" en su tobillo, según el reporte médico de Wolverhampton - crédito Reuters/Jason Cairnduff

El defensor central Yerson Mosquera sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo derecho y estará fuera “durante algunas semanas”, según confirmó el Wolverhampton en un parte oficial tras el partido ante el Blackburn. El club precisó que una resonancia magnética realizada el domingo descartó una rotura completa.

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La baja enciende alarmas en la Selección Colombia, ya que Mosquera podría haber sido considerado por el técnico Néstor Lorenzo para los amistosos previstos entre septiembre y octubre.

En su comunicado, los Wolves detallaron que la lesión está “en la parte alta del tobillo” y la calificaron como poco común. La entidad añadió que esta semana el jugador recibirá una inyección para intentar acelerar la recuperación y que usará una bota ortopédica durante las próximas dos semanas, antes de un periodo de descanso “entre los entrenamientos”.