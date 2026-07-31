Ricardo ‘Gato’ Pérez confirmó su salida de Millonarios: así fue su despedida ante los hinchas

Ricardo "Gato" Pérez llegó a Millonarios en 2024 como director deportivo y estuvo en el cargo durante año y medio - crédito @rgatoperez/Instagram

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Millonarios empezó una renovación en su área administrativa desde diciembre de 2025 cuando se anunció la llegada de Ariel Michaloutsos a la dirección deportiva en reemplazo de Ricardo “Gato” Pérez, el cual fue designado para el cargo en junio de 2024 tras el fallecimiento de Ricardo “Pitirri” Salazar.

Sin embargo, Pérez no hizo un buen trabajo como gerente deportivo en el azul y anunció oficialmente su salida del club, un movimiento que se conoció desde hace unas semanas, pero hasta ahora es que el mismo dirigente lo confirmó a los aficionados que lo criticaron por su gestión.

De esta manera, se termina una de las etapas más complicadas en la historia de los Embajadores en los últimos años, pues con el directivo se dieron algunos de los fichajes más polémicos para la Liga BetPlay y de bajo rendimiento, al punto de que casi nadie sigue en la institución.

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La despedida del “Gato” Pérez

Con la llegada de Ariel Michaloutsos, los azules tomaron un nuevo rumbo en el trabajo para mejorar la plantilla profesional, las divisiones inferiores y la promoción de talentos, además de realizar un proceso de selección detallado, amplio y específico para elegir los fichajes adecuados.

Desde diciembre de 2025, Ricardo Pérez dejó la dirección deportiva, fue enviado a otra área de la institución azul y a partir de allí se convirtió en un hombre de “bajo perfil” y aunque no se confirmó cuál era la labor específica del dirigente en estos meses, los aficionados no querían verlo más.

Ariel Michaloutsos llegó a Millonarios con el objetivo de reformar toda la manera como se venía armando el equipo - crédito Captura de video Millonarios FC

Es por eso que, en la tarde del viernes 31 de julio de 2026, el mismo exdelantero de los embajadores anunció su desvinculación del club luego de dos años de contrato, en el que no dio mensajes emotivos ni largos, solo una publicación en su cuenta de Instagram para sus seguidores.

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Con el escudo de Millonarios, el “Gato” Pérez solo usó la palabra “Gracias” para anunciar su salida del equipo y sin indicar cuál será su destino, pues cuenta con larga experiencia en el fútbol colombiano como presidente de Fortaleza, América de Cali, gerente del Bucaramanga y gerente deportivo de la Dimayor.

Así fue la despedida de Ricardo "Gato" Pérez ante los hinchas de Millonarios en redes sociales - crédito @rgatoperez/Instagram

De otro lado, en Millonarios no se dio ningún pronunciamiento hasta el momento sobre la salida del dirigente, lo que significa una noticia positiva para una buena parte del sector de los aficionados que desaprobó su gestión y se recuerda una situación en el estadio de Techo en 2025, cuando recibió cientos de insultos desde la tribuna.

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Los fichajes de Ricardo Pérez

Entre junio de 2024 y diciembre de 2025, el directivo se encargó de la selección y armado de la plantilla de los azules para los técnicos Alberto Gamero, David González y Hernán Torres, pero fueron muy pocas las alegrías con las nóminas que se construyeron por las decisiones del bogotano.

Un total de 17 jugadores fueron contratados bajo la gestión del “Gato” Pérez, de los cuales, nueve llegaron en el segundo semestre de 2024, el primer mercado de fichajes del directivo, entre los que destacó la contratación de Falcao García, al que también renovó en enero de 2025.

Falcao García tuvo dos periodos con Millonarios, el último fue en el primer semestre de 2026 - crédito Colprensa

Para el primer semestre de 2025, se dio uno de los periodos de transferencia más flojos de Millonarios en el siglo XXI, pues solo se contrató a dos jugadores y al entrenador David González, al que despidió en agosto de ese año por malos resultados y contrató a Hernán Torres.

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Como dato a tener en cuenta, de todos esos jugadores que llegaron a Millonarios por el “Gato” Pérez, Sergio Mosquera es el único que continúa en la institución y con contrato hasta diciembre de 2026, además de que cuenta con minutos en la actualidad.

Jugadores contratados

2024-II

Falcao García

Iván Arboleda

Félix Charrupí

Sergio Mosquera

Jovani Welch

Daniel Mantilla

Juan José Ramírez

Kevin Palacios

Jhon Córdoba

2025-I

David González (técnico)

Nicolás Giraldo

Helibelton Palacios

2025-II

Hernán Torres (técnico)

Bruno Sávio

Cristian Cañozales

Guillermo de Amores

Alex Castro

Jorge Hurtado

Edwin Mosquera

Andrés Arboleda (desvinculado en junio de 2025 y recontratado en septiembre de 2025)