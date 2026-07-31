Abelardo de la Espriella puso fin a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, de qué se trata

Abelardo de la Espriella ordenó iniciar el proceso para derogar las resoluciones que crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

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A pocos días de asumir la Presidencia de la República, Abelardo de la Espriella comenzó a definir una de las primeras decisiones que marcarán el rumbo de su política para el campo. El mandatario electo instruyó al ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, para iniciar el proceso de derogatoria de las resoluciones que dieron origen a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa), una figura creada en 2023 para proteger los suelos de mayor vocación agrícola y fortalecer la seguridad alimentaria.

La decisión fue dada a conocer por la oficina de prensa del presidente electo y hace parte de los lineamientos con los que el nuevo Gobierno buscará reorientar la política agropecuaria. El proceso comenzará una vez De la Espriella tome posesión de su cargo, el próximo 7 de agosto, y, según se informó, se desarrollará con respeto por el marco legal vigente.

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La revisión de las Appa comenzará tras la posesión presidencial del 7 de agosto, bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Las Appa fueron establecidas con el propósito de preservar áreas estratégicas para la producción de alimentos y evitar que esos terrenos cambiaran de uso. Sin embargo, la administración entrante considera que las resoluciones expedidas para su implementación terminaron generando restricciones que, desde su perspectiva, afectaron el aprovechamiento productivo de la tierra.

Por esa razón, el Ministerio de Agricultura adelantará una revisión integral de los actos administrativos que actualmente regulan estas zonas. El análisis abarcará los efectos que han tenido sobre la producción agropecuaria, las inversiones en el sector y las posibilidades de desarrollo para las comunidades rurales.

De acuerdo con el comunicado oficial, el proceso de derogatoria se realizará con criterios técnicos, seguridad jurídica y celeridad. La intención del nuevo Ejecutivo es evaluar el impacto de estas disposiciones antes de avanzar con su eliminación, una tarea que estará a cargo de la cartera de Agricultura una vez inicie el nuevo periodo presidencial.

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El nuevo Gobierno considera que las resoluciones vigentes limitaron el uso productivo de la tierra en distintas regiones del país - crédito Europa Press

Para el Gobierno de De la Espriella, desmontar las resoluciones de las Appa permitirá dinamizar nuevamente la actividad agropecuaria en diferentes regiones del país. La administración sostiene que eliminar esas limitaciones facilitará el uso productivo de los predios, impulsará nuevas inversiones y ofrecerá mejores condiciones para que productores y empresarios desarrollen proyectos agrícolas y pecuarios.

El Ejecutivo también considera que esta decisión puede tener efectos sobre la generación de empleo rural y el crecimiento de la oferta de alimentos. Según la información divulgada, la meta es fortalecer la economía del campo mediante un modelo que incentive la producción y genere mayor confianza entre quienes invierten y trabajan en el sector agropecuario.

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La apuesta del presidente electo está alineada con su propuesta de desarrollo rural, que otorga un papel central a la protección de la propiedad privada y al aprovechamiento responsable de la tierra. Bajo ese enfoque, el Gobierno De la Espriella buscará crear un entorno que favorezca la productividad sin dejar de actuar dentro de los parámetros establecidos por la legislación.

La administración entrante evaluará el impacto que las Appa han tenido sobre la producción agropecuaria, la inversión y el desarrollo rural - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En ese sentido, la administración entrante aseguró que pretende respaldar a los productores rurales y facilitar que cada región pueda desarrollar su potencial agropecuario de acuerdo con sus capacidades. La estrategia, según el comunicado, apunta a fortalecer la producción nacional y brindar mayores oportunidades para quienes dependen de las actividades del campo.

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La derogatoria de las resoluciones que reglamentan las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos se perfila así como una de las primeras decisiones de impacto para el sector agropecuario durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. Con esta medida, la nueva administración busca modificar el enfoque aplicado hasta ahora sobre el uso del suelo rural y abrir una nueva etapa para la política agrícola del país.