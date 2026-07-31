Daniel Briceño le ‘cantó la tabla’ a Carolina Corcho, que cuestionó la designación de Ana María Vesga como ministra de Salud

El representante Daniel Briceño reaccionó a las críticas de la exministra Carolina Corcho frente a la llegada de Ana María Vesga al ministerio de Salud - crédito Colprensa

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La designación de Ana María Vesga como ministra de Salud por parte del presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, generó toda clase de reacciones en las redes sociales. Como pudo verse con la dura reacción del representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, que frente a las críticas de la exministra de la cartera y senadora Carolina Corcho, salió en defensa de Vesga y destacó las virtudes que la llevan al cargo.

Briceño, el congresista más votado de la presente legislatura, respondió sin rodeos y en sus declaraciones, apuntó de forma directa al impacto de la gestión anterior, de la que hizo parte Corcho, y a los retos que hereda la nueva ministra. “Ana María Vesga viene a solucionar la destrucción del sistema de salud que hizo usted y Jaramillo”, afirmó el representante, refiriéndose a la parlamentaria y al saliente ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo.

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Con este mensaje en X, el representante Daniel Briceño le respondió a la exministra Carolina Corcho, por sus críticas frente a la designación de Ana María Vesga como la designada ministra de Salud - crédito @danielbricen/X

Reiteró el objetivo de sanear y depurar instituciones clave del sector. “Vesga viene a sacar (Daniel) Quintero y su banda a quienes ustedes le entregaron el poder de la salud”, denunció el legislador, que también mencionó la crisis financiera y administrativa en la Nueva EPS, una de las entidades intervenidas durante el último año. “Ana María Vesga viene a sanear la Nueva EPS que ustedes le entregaron al cuestionado Jorge Iván Ospina”, puntualizó.

¿Qué dijo Corcho del nombramiento de Ana María Vesga como la ministra de Salud?

En su cuenta de X, la exministra, que estuvo entre agosto de 2022 y mayo de 2023, indicó que el nombramiento de Vesga representa un riesgo para la salud pública. “Designar a Ana María Vesga, vocera de Acemi, gremio de las EPS denunciadas por corrupción en salud, como Ministra de Salud es un insalvable conflicto de interés y una afrenta a la salud del pueblo colombiano, de los pacientes, de los trabajadores y trabajadoras de la salud”, dijo.

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Carolina Corcho aseguró que la llegada de Ana María Vesga a la cartera de Salud representa un retroceso en la defensa del sistema público - crédito @carolinacorcho/X

Asimismo, Corcho también rechazó los argumentos sobre la insuficiencia presupuestal en el sector. “Miente al decir que ‘la UPC no alcanza’: ocultando que el Gobierno del Cambio aumentó el presupuesto del sector en 51,4% (+25 billones reales) y elevó la UPC del régimen subsidiado en 24,7% por encima de la inflación”, acotó Corcho, que está convencida de que antes de considerar ajustes en el financiamiento, las EPS deben rendir cuentas por las deudas.

“La salud es un derecho humano fundamental, no el negocio privado de las EPS”, sentenció la congresista, que profundizó la polémica sobre el modelo de gestión sanitaria que quiere impulsar la administración de Abelardo de la Espriella, que busca calcular, justamente, la Unidad de Pago por Capitación, bajo parámetros distintos a los utlizados por el Gobierno Petro, con variables como la carga real de enfermedad y el envejecimiento poblacional.

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Ana María Vesga asumirá el Ministerio de Salud en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, una de las designaciones más esperadas del gabinete del presidente electo -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El perfil técnico de Ana María Vesga, la designada ministra de Salud

La entrante titular del ministerio es abogada de la Universidad de los Andes, cuenta con estudios en Alta Dirección y una maestría en Economía de la Salud y del Medicamento por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Hasta su designación como ministra, presidía Acemi, que es el gremio de las EPS más grandes del régimen contributivo, desde el que se opuso a las reformas del Ejecutivo y su visión de la realidad del sistema.

Para su labor, De la Espriella anunció que Vesga dispondrá de 10 billones de pesos para ejecutar un plan de choque inmediato, en el que ejecute prioridades como la estabilización del abastecimiento de medicamentos, el saneamiento financiero del sector y la resolución de la crisis en entidades como Nueva EPS. Con ello, la misión será devolverle la calidad técnica y el rigor científico a las decisiones que se tomen desde esta dependencia.

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