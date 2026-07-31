Denuncian que funerarias estarían ofreciendo “acompañamiento de duelo” a familiares para hacerlos ceder subsidios exequiales

El cabildante aseguró que existen convenios internos entre grupos funerarios y centros de salud - crédito fuchi.concejal/Instagram

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El concejal de Bogotá Edison Julián Forero Castelblanco, conocido como “Fuchi”, denunció públicamente presuntas irregularidades y privilegios en el manejo de los servicios funerarios en hospitales públicos de la ciudad.

Según el concejal, existen convenios de “acompañamiento al duelo” que permiten a grandes funerarias operar dentro de los hospitales para facilitar el contacto directo con familiares de personas fallecidas y así ofrecer sus servicios y direccionar comercialmente a los usuarios en momentos de alta vulnerabilidad.

En sus declaraciones, Forero Castelblanco sostuvo que, en esa medida, le han llegado numerosas denuncias de personas “que aseguran que, al contratar un servicio funerario, terminan firmando documentos con los que ceden, muchas veces sin saberlo, los subsidios exequiales a los que tenían derecho”.

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“El subsidio exequial fue creado para ayudar a las familias, no para terminar en el bolsillo de las grandes funerarias”, afirmó el concejal, que, a la vez, relató que su propia familia estuvo a punto de perder este beneficio tras la muerte de su abuelo.

El concejal pidió vigilancia a las grandes funerarias que operan en Bogotá - crédito Colprensa - captura de pantalla fuchi.concejal/Instagram

“La semana pasada mi abuelito, que en paz descanse, falleció. Y él había pagado su plan exequial completo con la Coogeo. Y cuando mi familia fue a solicitar el servicio, lo remiten a una funeraria llamada Grupo Renacer. Llegan a que les presten el servicio y claramente los atienden como reyes, porque morirse es costoso. Y atentos a esto, cuando la familia está en su duelo, llorando por un ser querido, se aprovechan para hacerles firmar el documento”, relató.

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Concejal ‘Fuchi’ culpó al distrito

De hecho, aseguró que esta situación estaría planeada, incluso, en entidades sanitarias de la Secretaría Distrital de Salud, Según su denuncia, en las subredes hay un convenio con estos grandes monopolios, con estas grandes empresas, con Capillas de la Fe y con la gente de Coosepar, que ahora son los que atienden en las oficinas de los hospitales el tema del duelo de las familias".

El concejal también señaló que las pequeñas funerarias enfrentan restricciones adicionales, como la aplicación del pico y placa a sus carrozas fúnebres, mientras que los vehículos de grandes empresas cuentan con permisos especiales para circular cualquier día.

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El concejal arremetió contra el Distrito de Bogotá porque, según él, habría acuerdos entre las subredes de salud y las grandes funerarias - crédito Concejo de Bogotá

“Ahora le tocó a uno morirse un día que no sea pico y placa, porque resulta que hay carrozas fúnebres de funerarias más pequeñas que no están dentro de las excepciones para poder llevar el fallecido de un familiar. Porque si van en la carroza y tiene pico y placa, pues el agente de tránsito lo que hace es: ‘Mire cómo va a dejar el muerto en pico y placa porque no está en la excepción’”.

Forero Castelblanco pidió a las autoridades que investiguen los convenios vigentes, la administración de los subsidios exequiales y la normativa sobre circulación de carrozas, en especial, una resolución que establece las tarifas de los servicios funerarios en Bogotá.

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El ajuste tarifario para 2026

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) oficializó, a través de la Resolución 136 del 3 de marzo de 2026, el nuevo esquema de tarifas para los servicios funerarios y de destino final en los cementerios propiedad del Distrito Capital.

La resolución especifica que el ajuste en los cementerios del Distrito combina el aumento del salario mínimo y la variación certificada del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De la misma manera, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público elaboró el estudio económico que sustentó las tarifas, con base en los costos de la mano de obra del personal operativo y administrativo, el costo de materiales como urnas y elementos de bioseguridad, gastos en equipos, transporte y administración, así como el cumplimiento de obligaciones legales y normativas.

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La medida establece los valores exactos que regirán en cada servicio durante 2026. Por ejemplo, para la inhumación de cadáver adulto en bóveda distrital, el precio quedó fijado en 956.838 pesos; para la misma operación en bóveda privada, la tarifa es de 834.048 pesos. La inhumación de restos óseos o cenizas en osario o cenizario distrital tiene un costo de 566.458 pesos, mientras que en osario privado es de 469.152 pesos.

La tarifa por cremación de cadáver adulto se estableció en 759.910 pesos, y la de cremación de restos óseos o humanos adultos en 463.360 pesos. Para el servicio de transporte de restos humanos se fijó un valor de 25.485 pesos y el alquiler de capilla costará 130.899 pesos.

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