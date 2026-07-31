Uli Hoeneß se refirió a la posibilidad de que Luis Díaz salga del Bayern Múnich en este mercado de pases

El trío ofensivo Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz definitivamente se quedará en el FC Bayern, eso lo confirmó el presidente de honor Uli Hoeneß con palabras claras - crédito Sky Deportes

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Luis Díaz no saldrá en este mercado de pases, que comprende entre junio y agosto de 2026. Eso parece quedar cada vez más claro con las declaraciones de los directivos del Bayern Múnich. Uli Hoeneß, presidente de honor de la institución bávara, descartó cualquier posibilidad de negociar al colombiano y aseguró que venderlo sería una decisión sin sentido desde el punto de vista deportivo.

En las últimas semanas, el nombre del extremo guajiro ha sido relacionado con el Al-Hilal de Arabia Saudita, mientras que Michael Olise también ha aparecido en el radar del Real Madrid. Sin embargo, el Bayern mantiene una postura firme: ninguno de los dos jugadores está en venta.

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Hoeneß, una de las voces más influyentes dentro del club, fue consultado inicialmente por las versiones que vinculaban a Olise con el conjunto español. Su respuesta fue tajante. “Me partí de risa con esos rumores. Solo comprobé cuánto tiempo le queda de contrato. Tres años. Para mí no es un tema en absoluto”, afirmó.

El dirigente incluso fue más allá para dejar clara la posición de la institución. “Podría venir ahora el emperador de China y tampoco hablaríamos con él”, aseguró, dejando en evidencia que el Bayern no tiene intención de escuchar ofertas por el futbolista francés.

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Luis Díaz ha sido relacionado con el Real Madrid y Al Hilal en este mercado de pases, pero el colombiano seguiría en el Bayern Múnich - crédito AFP

“Lo mismo vale para Luis Díaz”

Tras referirse al caso de Olise, Hoeneß fue consultado por la situación del colombiano y utilizó prácticamente el mismo argumento para cerrar cualquier posibilidad de una negociación con Al-Hilal o cualquier otro equipo.

“Lo mismo vale para Luis Díaz”, respondió el dirigente, confirmando que el internacional colombiano es considerado una pieza intransferible para el proyecto deportivo que lidera Vincent Kompany.

El presidente de honor explicó además por qué el club considera un error desprenderse de un futbolista que apenas llegó en este mercado de pases y que rápidamente se consolidó como uno de los referentes ofensivos del equipo.

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Luis Díaz sería uno de los fichajes que el Al Hilal desea para la nueva temporada y dar un golpe en el mercado - crédito @Glongari/X

“Tendríamos que estar locos. Gastas 60 o 70 millones, quizá recibes 120, y luego vas detrás de otros jugadores sin saber cómo van a rendir con nosotros”, manifestó Hoeneß.

Para el histórico directivo, el rendimiento ofensivo del Bayern justifica plenamente la decisión de no negociar a ninguna de sus figuras. “Estamos en la afortunada situación de tener en Díaz, Kane y Olise al mejor tridente del mundo. Tendríamos que estar completamente locos si siquiera pensáramos en vender a alguno de ellos”, concluyó.

Las declaraciones reflejan la confianza que existe en el club con una delantera que durante la temporada anterior superó la barrera de los 100 goles entre Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise. Aunque el Bayern no pudo conquistar la Champions League tras caer eliminado frente al París Saint-Germain, posteriormente campeón del torneo, el rendimiento ofensivo fue uno de los aspectos más destacados del equipo.

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El periodista especializado en mercado de pases, Fabrizio Romano, sobre la imposibilidad de que Luis Díaz salga del Bayern Múncih - crédito @fabrizioromano/X

Luis Díaz también quiere continuar en Alemania

La postura del Bayern coincide con la información entregada por el periodista alemán Florian Plettenberg, quien aseguró que Luis Díaz tampoco contempla abandonar el club en este mercado de pases.

Según el comunicador, el colombiano ya les transmitió a los dirigentes su intención de permanecer en Múnich. “Quiere quedarse en el FC Bayern y ya se lo ha dejado claro al club. En esta etapa, no está considerando un traspaso”, señaló.

Plettenberg añadió que la posición del Bayern también es clara. “El Bayern también quiere retenerlo. Lo adoran. El club no tiene intención de negociar con otros clubes, no ha establecido un precio de salida y no ha recibido ninguna oferta”, explicó.

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De esta manera, tanto la dirigencia como el propio futbolista parecen coincidir en el mismo objetivo: continuar juntos de cara a la temporada 2026-2027. El conjunto bávaro buscará recuperar el protagonismo en la Champions League y considera que Luis Díaz será una de las piezas fundamentales para alcanzar ese propósito.

Mientras continúan apareciendo versiones desde distintos mercados sobre el futuro del colombiano, las declaraciones de Hoeneß representan, hasta ahora, la postura más firme del Bayern Múnich. El mensaje es claro: ni el dinero ni el interés de otros clubes cambiarán los planes de una institución que considera a Luis Díaz una de las bases de su proyecto deportivo.

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