“Voy a enamorar a Soacha”: la apuesta de Abelardo de la Espriella con su nuevo plan de seguridad urbana

Abelardo De La Espriella se comprometió a integrar a Soacha en un bloque de seguridad - crédito @alcaldia_soacha/Instagram

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, confirmó la incorporación del municipio de Soacha (Cundinamarca) al programa institucional de Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana, iniciativa para enfrentar la criminalidad con coordinación institucional y apoyo de reservistas.

El anuncio se registró en Bogotá durante un encuentro de empalme territorial donde estuvo presente el alcalde del municipio, Julián Sánchez, conocido como “Perico”, junto al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, entre otros mandatarios departamentales, con el fin de coordinar el inicio del nuevo periodo de gobierno.

La inclusión de este municipio responde al plan de seguridad ciudadana que la administración entrante busca implementar en los principales centros urbanos del país. Soacha se suma a una lista de ciudades previamente integradas al proyecto, entre las que destacan Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga, Ibagué y Bogotá.

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Abelardo de la Espriella confirmó que Soacha integrará los Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana, estrategia con la que buscará fortalecer la lucha contra la criminalidad - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

De la Espriella espera conquistar Soacha con obras

En medio del evento, al lado del mandatario local, De la Espriella se refirió al vínculo político con la población soachuna y al compromiso de su administración para ganar el respaldo de la ciudadanía a través de inversión pública e intervenciones concretas en el territorio.

“Haremos con la inclusión también de Soacha, que hará parte del bloque de seguridad, querido alcalde. A mí me toca enamorar a Soacha, me voy a esforzar y créame que lo voy a conseguir. Obras son amores y no buenas razones. Yo solamente necesito que me dejen entrar y que me dejen hacer un par de cosas, que voy a enamorar a Soacha y ese es el reto. A mí me gustan los retos y, si es difícil, mucho mejor”, sostuvo Abelardo de la Espriella.

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El presidente electo reiteró que su estrategia en la zona no se limitará al despliegue policial, sino que incluirá proyectos de desarrollo que modifiquen la dinámica social de la región periférica.

“Vamos a ver cómo le metemos la ficha a Soacha, que ha sido una novia un poco esquiva, pero pienso conquistarla. Voy a mostrarle mi cariño a Soacha, dejen que me conozcan y esto es ‘obras’; son amores. O sea, vamos a hacer obras y vamos a cambiar esa visión de Soacha”, añadió De la Espriella.

El anuncio fue realizado durante un encuentro con el alcalde Julián Sánchez y el gobernador Jorge Emilio Rey, durante el empalme territorial - crédito prensa Julián Sánchez

Luego de estas palabras, el estrechamiento de manos entre el presidente electo y el alcalde “Perico” formalizó el compromiso de trabajo conjunto entre la Nación y el municipio.

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Abelardo promete cambiar la historia de Cundinamarca con seguridad

El gobernador de Cundinamarca señaló que la llegada del programa permitirá contar con personal especializado en inteligencia para desarticular bandas dedicadas a delitos de alto impacto como la extorsión y el hurto en los sectores comerciales.

Según los reportes del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, Soacha registró 5.359 denuncias por hurto a personas en el último año. Aunque la cifra refleja una disminución frente a las 8.721 denuncias contabilizadas en 2023, las autoridades locales consideran necesario fortalecer la presencia institucional.

La estrategia de seguridad de Abelardo de la Espriella recibió respaldo de varios alcaldes, quienes consideran que permitirá mejorar la coordinación institucional contra el crimen - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La iniciativa de los Bloques de Defensa tuvo una recepción favorable entre los alcaldes de las ciudades capitales, que ven en el modelo una herramienta para articular capacidades del Estado contra el crimen organizado.

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Sin embargo, dirigentes de los partidos de oposición expresaron discrepancias sobre la naturaleza de estas unidades, debido a que consideran que la propuesta podría repetir esquemas de seguridad del pasado, como ejecuciones extrajudiciales, víctimas de desaparición forzada, entre otros casos.

Frente a estas observaciones, la vocería del gobierno entrante aclaró que la estrategia no contempla la entrega de armas a ciudadanos ni la creación de cuerpos al margen de la fuerza pública.

Las funciones proyectadas para los grupos de reservistas se enfocarán en tareas de prevención, inteligencia social y apoyo logístico bajo el mando directo de la Policía Nacional, según indica el nuevo Ejecutivo.

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La administración entrante de Abelardo de la Espriella respondió que los Bloques de Defensa no contemplan ciudadanos armados ni organismos paralelos a la fuerza pública - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Con la entrada de Soacha, el nuevo Ejecutivo busca consolidar un corredor de seguridad en el área metropolitana antes de la toma de posesión presidencial prevista para el 7 de agosto en Cali, lejos de Bogotá, como tradicionalmente se realizó.