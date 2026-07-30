La Dimayor cambió la programación de varios partidos en la Liga BetPlay: Nacional ya conoce cuándo enfrentará a América

Con este video, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) le dio la bienvenida al regreso de la Liga BetPlay en su edición del segundo semestre de 2026 - crédito @Dimayor/Instagram

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La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció oficialmente la modificación de la programación de varios partidos correspondientes a las primeras diez fechas de la Liga BetPlay II-2026. Uno de los más beneficiados es Atlético Nacional, que finalmente conoció las fechas de dos compromisos que permanecían pendientes desde el inicio del torneo.

El equipo antioqueño todavía no ha podido debutar oficialmente en la Liga BetPlay. Su compromiso de la primera jornada frente a Boyacá Chicó había quedado aplazado por circunstancias externas al club y ahora ya tiene una nueva programación. Además, también quedó definida la fecha y hora del esperado encuentro frente a América de Cali, correspondiente a la cuarta jornada del campeonato.

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A través de un comunicado oficial, la Dimayor explicó las razones que obligaron a realizar estas modificaciones. La entidad señaló que “se han realizado ajustes en la programación de algunos partidos de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026” y precisó que “estas modificaciones obedecen a situaciones de fuerza mayor que son completamente ajenas a la gestión, planificación y programación previamente establecida por la Dimayor”.

Razones para el cambio de la programación del FPC

Entre los factores mencionados por el ente rector del fútbol colombiano aparecen las demoras en la finalización de las obras del estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, la realización de eventos y conciertos en Tunja que afectan la disponibilidad del estadio La Independencia y las medidas logísticas y de seguridad derivadas de la posesión presidencial que tendrá lugar en Cali.

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En ese sentido, la Dimayor agregó que “ha trabajado de manera coordinada con las autoridades competentes, los clubes involucrados y los administradores de los escenarios deportivos para minimizar el impacto de estas situaciones y garantizar el normal desarrollo de las competencias, preservando las condiciones deportivas, operativas y de seguridad para todos los actores del fútbol profesional colombiano”.

¿Cuándo se va a jugar América vs. Nacional en la fecha 4 del FPC?

Día: Domingo 9 de agosto

Hora: 8:15 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

El partido entre América de Cali y Atlético Nacional (fecha 4 de la Liga BetPlay) quedó programado para el domingo 9 de agosto de 2026 a las 8:15 p.m- crédito Atlético Nacional/Dimayor

Nacional tiene fecha y hora confirmada para el partido ante Boyacá Chicó

Día: Miércoles 9 de septiembre

Hora: 8:00 p. m. (COL)

Estadio: La Independencia

Este fue el anuncio con el que la Dimayor anunció la suspensión del Nacional vs Chicó -crédito @Dimayor/X

Los 8 partidos que también modificó Dimayor: América y Cali, protagonistas

Fecha 3

Inter Bogotá vs. Jaguares

Día: Miércoles 5 de agosto

Hora: 6:15 p. m.

Deportivo Cali vs. Águilas Doradas

Día: Domingo 27 de septiembre

Hora: 8:10 p. m.

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira

Día: Martes 15 de septiembre

Hora: A definir

Deportivo Pereira vs. América

Día: Martes 29 de septiembre

Hora: A definir

Fecha 4

Pasto vs. Deportivo Cali

Día: Sábado 8 de agosto

Hora: 8:00 p. m.

Alianza FC vs. Bucaramanga

Día: Domingo 9 de agosto

Hora: 4:05 p. m. (COL)

Águilas Doradas vs. Llaneros

Día: Lunes 10 de agosto

Hora: 4:00 p. m. (COL)

Fecha 9

América vs. Alianza FC

Día: Jueves 3 de septiembre

Hora: 6:00 p. m.

Boyacá Chicó vs. Once Caldas

Día: Sábado 5 de septiembre

Hora: 6:00 p. m.

Este fue el anuncio de la Dimayor sobre la reprogramación de los partidos de la liga colombiana - crédito Dimayor

Próximos partidos del fútbol profesional colombiano

La fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II se disputa del 30 de julio al 2 de agosto de 2026.

Atlético Bucaramanga vs. Llaneros : 30 de julio, 8:00 p. m. (Estadio Américo Montanini)

Fortaleza vs. Deportivo Pereira : 31 de julio, 8:00 p. m. (Estadio Metropolitano de Techo)

Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas : 1 de agosto, 2:00 p. m. (Estadio Departamental Libertad)

Alianza Valledupar vs. Deportes Tolima : 1 de agosto, 4:05 p. m. (Estadio Armando Maestre Pavajeau)

Independiente Medellín vs. Deportivo Cali : 1 de agosto, 6:10 p. m (Estadio Atanasio Girardot)

Junior vs. Millonarios : 1 de agosto, 8:15 p. m. (Estadio Romelio Martínez)

Jaguares vs. Atlético Nacional : 2 de agosto, 3:45 p. m. (Estadio Jaraguay)

América de Cali vs. Boyacá Chicó : 2 de agosto, 5:45 p. m. (Estadio Olímpico Pascual Guerrero)

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas: 2 de agosto, 8:00 p. m. (Estadio Nemesio Camacho El Campín)