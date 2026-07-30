Carlos Antonio Vélez bajó de la nube a Juan Carlos Osorio como asistente de la selección Colombia: “No es para él”

Juan Carlos Osorio tiene como experiencia ser técnico de México y de Paraguay por un corto tiempo - crédito Clube do Remo

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La selección Colombia iniciará pronto un nuevo proceso rumbo al Mundial 2030, cuyo primer objetivo es renovar la plantilla por la cantidad de jugadores mayores de 30 años que fueron convocados a la Copa de la FIFA 2026, entre ellos James Rodríguez, y enfocarse en la Copa América.

Juan Carlos Osorio se ofreció como asistente técnico de Néstor Lorenzo, para llenar el vacío dejado por Luis Amaranto Perea, y cumplir con su sueño de llegar a la Tricolor con un plan para mejorar el rendimiento del combinado nacional en los próximos cuatro años.

Por desgracia, ese deseo del timonel fue frenado por el periodista Carlos Antonio Vélez, al describir el tipo de persona que debe ocupar ese cargo, pues fue muy crítico con el argentino por la eliminación en el Mundial 2026, la renovación de su contrato y la convocatoria de James Rodríguez.

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“Colombia necesita un asistente con conocimientos”

El combinado nacional se quedó sin asistente técnico después de la Copa del Mundo en Norteamérica, luego de que Luis Amaranto Perea, en medio del certamen, aceptara la oferta del Independiente Medellín para ser su entrenador, aunque ya tuvo su primer revés por la eliminación en Copa Sudamericana.

Juan Carlos Osorio, en charla con Saque Largo, se ofreció para el puesto en la selección Colombia: “Levanto la mano y le digo a mi país: Yo, Juan Carlos Osorio, estoy dispuesto a ser parte de esta renovación del fútbol colombiano por un salario mínimo, el que se gana el señor taxista o un señor X, por mi país y por mi gente; yo quiero contribuir y aportar”.

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Juan Carlos Osorio criticó antes a Néstor Lorenzo por la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Si Néstor Lorenzo me dice que sea su asistente, yo acepto. Donde sea que yo pueda contribuir, puedo ser uno o dos. Si arranco de dos hoy, a futuro puedo llegar a ser uno. Es el hoy, el aquí y el ahora; tengo energía y quiero ser partícipe de este proyecto. Por eso me atrevo a decirlo”, añadió.

Ante eso, Carlos Antonio Vélez dio el perfil de asistente técnico que necesita la Tricolor: “Con conocimientos, intervencionista, que participe de las decisiones, que tenga el poder para “ayudar y corregir” y entienda el fútbol que hoy se juega. Es una buena oportunidad para evitar el “más de lo mismo”. Ojalá de la escuela española que hoy domina el juego (estoy en el mundo de la fantasía, lo sé)“.

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Carlos Antonio Vélez descartó a Juan Carlos Osorio para ser asistente en la selección Colombia - crédito @velezfutbol/X

“Lo que sí debe quedar claro es que ese lugar no es para un pararrayos (hombre de buena imagen que se convierta en un escudo del DT) y menos alguien sin experiencia como DT y sin licencia… Posdata, tampoco es para Osorio (por si acaso, dije español). Bonus track... sé que no va a pasar y llegará otro ‘nadie’ en la dirección técnica", señaló.

Falcao, una opción fuerte

Una de las razones por las que no se elige a la persona para el puesto es porque primero se renovó el contrato de Néstor Lorenzo, el cual terminaba el 31 de julio y un sector de los aficionados pedía un cambio, pero la Federación Colombiana de Fútbol le apostó por otra persona.

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Según el periodista Sebastián Vargas, del programa El VBar Caracol, Falcao García fue considerado para ser asistente técnico de la selección Colombia, pese a que aún no anuncia su retiro del fútbol y busca equipo para el segundo semestre de 2026.

Falcao García integraría el cuerpo técnico de la selección Colombia para el nuevo proceso rumbo a 2030 - crédito @VBarCaracol/X

Al parecer, en el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo ven con buenos ojos la llegada del máximo goleador histórico de la Tricolor por su trascendencia en el equipo, pues conoció a la mayoría de jugadores en la cancha, y cuenta con la experiencia para colaborar en el esquema del argentino.