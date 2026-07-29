Caracas FC vs. Independiente Santa Fe: hora y dónde ver el partido de vuelta por la Copa Sudamericana 2026

Este fue el gol con el que Hugo Rodallega le dio la victoria y clasificación parcial a Independiente Santa Fe ante Caracas, en la Copa Sudamericana 2026 - crédito ESPN Colombia

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Independiente Santa Fe buscará el jueves 30 de julio asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 cuando visite a Caracas FC en el Estadio Metropolitano de Cabudare, en Barquisimeto, por el partido de vuelta de los dieciseisavos de final. El conjunto bogotano llega con una ventaja de 2-0 conseguida en el compromiso de ida y dependerá de mantener esa diferencia para seguir en competencia continental.

El encuentro comenzará a las 7:30 p. m., hora de Colombia, en un duelo que definirá uno de los clasificados a la siguiente ronda del torneo organizado por la Conmebol. Se podrá ver en el país colombiano a través de DirecTV Sports.

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El equipo cardenal afronta la revancha con un panorama favorable después de imponerse en el estadio El Campín gracias a los goles de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez. Ese resultado le permite viajar a territorio venezolano con una ventaja importante, aunque consciente de que todavía deberá completar la tarea para sellar su paso a los octavos de final.

Hugo Rodallega en el partido ante Caracas de ida por la Copa Sudamericana 2026, fue el jugador que anotó el primer gol del partido y es capitán del equipo - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Hugo Rodallega, jugador importante para Independiente Santa Fe

Santa Fe intentará administrar la diferencia obtenida en Bogotá, donde mostró solidez defensiva y efectividad en ataque. El conjunto colombiano sabe que un resultado que le permita conservar los dos goles de ventaja será suficiente para instalarse entre los 16 mejores equipos del certamen.

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Uno de los jugadores llamados a liderar nuevamente al equipo será Hugo Rodallega. El capitán abrió el marcador en el partido de ida y volvió a confirmar su importancia como referente ofensivo del cuadro bogotano. A su aporte se suma Franco Fagúndez, quien ingresó desde el banco de suplentes y necesitó pocos minutos para ampliar la ventaja, consolidándose como una alternativa importante para el entrenador en esta serie.

Por el lado de Caracas FC, el panorama es completamente distinto. El conjunto venezolano está obligado a remontar la eliminatoria si quiere mantenerse con vida en la Copa Sudamericana. En el primer compromiso dejó una imagen discreta en ataque y apenas logró generar una opción clara de gol sobre el arco defendido por Santa Fe.

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Este fue el equipo titular de Caracas para visitar a Independiente Santa Fe en la ida de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Robert Hernández, el futbolista a seguir en Caracas

Ahora, con el respaldo de su afición y la condición de local, el equipo venezolano buscará mostrar una versión diferente para intentar revertir la serie. Uno de los futbolistas llamados a asumir ese protagonismo será Robert Hernández, quien protagonizó la oportunidad más clara de Caracas en el encuentro disputado en Bogotá y aparece como la principal carta ofensiva del equipo para este compromiso definitivo.

Además del resultado adverso, Caracas afronta otro reto importante. El club llega sin ritmo de competencia local debido a que la Liga FUTVE permanece suspendida desde el 24 de junio como consecuencia de los sismos que afectaron al país. El campeonato venezolano tiene previsto reanudarse el 31 de julio, un día después del compromiso frente a Santa Fe, por lo que el conjunto dirigido por el cuerpo técnico venezolano disputará este encuentro sin actividad reciente en su torneo doméstico.

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Los hinchas de Caracas de Venezuela en el estadio el Campin de Bogotá, durante el partido ante Independiente Santa Fe - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Santa Fe, por su parte, sí tuvo acción el fin de semana, aunque con un equipo alterno. El cuadro bogotano cayó 2-1 frente a Águilas Doradas por la Liga BetPlay 2026-II, en un compromiso en el que decidió reservar a varios de sus habituales titulares con el objetivo de llegar en mejores condiciones físicas a esta definición internacional.

El antecedente inmediato favorece claramente al conjunto colombiano. Ambos equipos se enfrentaron el pasado 23 de julio en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde Santa Fe consiguió una victoria por 2-0 gracias a las anotaciones de Rodallega y Fagúndez, resultado que ahora intentará hacer valer en territorio venezolano.

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En juego no solo estará la clasificación a los octavos de final, sino también el premio de enfrentar a River Plate de Argentina en la siguiente fase del torneo. Para Santa Fe, mantener la ventaja obtenida en casa significará seguir avanzando en uno de los principales objetivos internacionales de la temporada.