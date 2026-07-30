El Crystal Palace resiste nueva ofensiva por Daniel Muñoz en el mercado de fichajes: se vendría millonaria oferta

Daniel Muñoz es uno de los jugadores más importantes de la selección Colombia en los últimos años, en especial tras el Mundial 2026 - crédito Ed Zurga/AP

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El mercado de fichajes de Daniel Muñoz volvió a activarse por el interés de clubes por el lateral colombiano, que tiene contrato con el Crystal Palace hasta 2028, además de que es uno de sus jugadores más importantes en los últimos dos años por darle los títulos de la FA Cup, Community Shield y la Conference League.

El colombiano, gracias al Mundial 2026, se cotizó tanto que sería analizado por un equipo con gran chequera, capaz de negociar por cualquier valor y sin importar la liga de donde proviene, por eso los ingleses hacen lo posible por frenar ese camino para el marcador de punta.

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De esta manera, Muñoz abre otra ventana en el mercado de fichajes, pese a que se veía quieto después de la Copa del Mundo porque solo tres hombres se movieron en el mercado y fueron Dávinson Sánchez, Gustavo Puerta y Jhon Lucumí, por los rumores sobre llegada a otras escuadras.

La negociación por Daniel Muñoz

Daniel Muñoz tendría dos pretendientes que analizan presentar una oferta por él: uno en Inglaterra y otro en Arabia Saudí. Los nombres de esos clubes no se conocen y el Crystal Palace, por ahora, confía en el cafetero para avanzar en la pretemporada y disputar tanto la Premier como la Europa League.

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La información, apoyada en reportes atribuidos a Felipe Sierra y al periodista británico Ryan Taylor, sitúa el interés en dos frentes con capacidad para competir por su fichaje. Por ahora, no hay ofertas identificadas ni acercamientos confirmados para conocer las condiciones de las partes.

Daniel Muñoz despertaría el interés de un equipo en la liga de Arabia Saudita y el dinero no sería problema para su fichaje - crédito @PalaceReport/X

Muñoz volvió a quedar entre los futbolistas colombianos con mayor proyección en este mercado, gracias a sus logros con los londinenses en los últimos años, ser su figura y el desempeño con la selección Colombia, con la que marcó dos goles en el Mundial 2026 y fue su goleador.

El Mundial de 2026 reactivó su cotización

La actuación de Muñoz con la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 elevó otra vez su visibilidad internacional. Ese rendimiento fortaleció su posición en el mercado y se convirtió en el escenario ideal para aumentar su valor.

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El lateral anotó ante Uzbekistán y República Democrática del Congo en la fase de grupos. Después tuvo menos protagonismo frente a Portugal, Ghana y Suiza, pero se mantuvo como referente para el técnico Néstor Lorenzo.

Daniel Muñoz fue el goleador de la selección Colombia en el Mundial 2026 con dos anotaciones - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Distintos medios internacionales lo ubicaron entre los laterales derechos más sólidos del campeonato. Ese recorrido en el torneo explica parte del nuevo interés por el colombiano, que desde antes del torneo ya era cotizado.

Crystal Palace solo lo dejaría salir por una oferta alta

No es la primera vez que Muñoz aparece vinculado con una posible salida del Crystal Palace. Hasta ahora, ningún club presentó una propuesta que cumpla con las exigencias económicas del equipo inglés, según recogió PrimerTiempo.

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Como referencia, el portal especializado Transfermarkt valora al colombiano en 22 millones de euros. Esa cifra no equivale a un precio oficial, pero sirve como punto de partida para una negociación en este mercado de fichajes con cualquier escuadra, sobre todo las históricas.

Los dos futbolistas de la selección Colombia lograron el hito de ser campeones por primera vez en la historia de un título internacional para el Crystal Palace - crédito Crystal Palace

Con contrato hasta 2028, su futuro inmediato queda abierto a nuevos movimientos. Entre el interés inglés y la capacidad financiera de Arabia Saudita, su nombre apunta a seguir en escena en las próximas semanas, pero mientras tanto, es pieza clave del Palace para la Premier League y su participación en la Europa League como campeón de la Conference League, trofeo que obtuvo en 2026 sobre el Rayo Vallecano en la final del torneo.

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