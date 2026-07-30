Junior quedó eliminado de la Copa BetPlay 2026 ante Barranquilla FC: esto dijo Alfredo Arias sobre la derrota

Alfredo Arias, técnico del Junior, fue crítico con el arbitraje en la derrota de su equipo ante Barranquilla, y aseguró que influyó en los goles que recibió el equipo juniorista - crédito Dimayor

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Alfredo Arias aseguró en rueda de prensa que “el arbitraje influyó en todos los goles que recibimos”, luego de la eliminación de Junior de Barranquilla en la Copa BetPlay 2026. El entrenador uruguayo analizó la derrota frente a Barranquilla FC, que se impuso 5-4 en la definición desde el punto penal tras igualar 3-3 en el partido de vuelta de la Fase 1B, disputado en el estadio Romelio Martínez.

Con el 2-2 registrado en la ida, la serie terminó igualada 5-5 y el clasificado a los octavos de final se definió desde los doce pasos.

El compromiso tuvo un ingrediente especial por la presencia de Luis Díaz, quien fue homenajeado antes del encuentro y recibió el reconocimiento de los dos clubes en los que inició su carrera profesional. Sin embargo, el protagonismo terminó siendo para Barranquilla FC, que dio una de las sorpresas de la fase al dejar en el camino al vigente equipo de primera división.

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Luis Fernando Muriel fue titular con Junior en la derrota ante Barranquilla FC, anotó el segundo gol del equipo y también de penal - crédito Junior

Barranquilla abrió el marcador

El marcador se abrió rápidamente a favor del conjunto de la segunda categoría. Tras un saque de banda y una pared por el costado derecho, Jhoyner Lozano, que reclamó Junior estaba en posición adelantada, asistió a Sebastián Borja, quien definió entre las piernas de Jean Pestaña para vencer al portero Jefersson Martínez.

La reacción rojiblanca fue inmediata. Apenas al minuto 9, Yeison Suárez ejecutó un tiro libre desde un costado con dirección al arco. El balón picó antes de llegar al portero Sebastián Guerra, que no logró controlar el remate y vio cómo el empate subía al marcador.

Junior aprovechó el impulso y encontró la remontada al minuto 23. El árbitro sancionó un penal por una falta de Jhon Cortez sobre Joel Canchimbo dentro del área. Guillermo Paiva tomó la responsabilidad, remató con potencia al centro del arco y puso el 2-1 parcial para los dirigidos por Alfredo Arias.

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Barranquilla FC eliminó a Junior de la Copa BetPlay 2026 en los dieciseisavos de final - crédito Barranquilla Fútbol Club

Barranquilla reaccionó, llevó la serie a los penales y eliminó a Junior

En el segundo tiempo, Barranquilla FC mostró otra cara y logró darle vuelta al resultado. Al minuto 62 recuperó el balón en campo rival, armó un contragolpe y Javier Ortiz dejó pasar un centro rastrero para que Jhon Cortez apareciera dentro del área y definiera con un remate cruzado que venció a Jefferson Martínez.

Cuatro minutos después llegó el tercer gol del equipo dirigido por Dayron Pérez. Aldair Pérez probó con un remate de media distancia que el portero de Junior no logró controlar. El rebote quedó servido para Jhoyner Lozano, quien solo tuvo que empujar el balón para decretar el 3-2 parcial y acercar a Barranquilla FC a la clasificación.

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Cuando parecía que Junior se despedía del torneo, el árbitro volvió a señalar el punto penal al minuto 86 por una mano dentro del área. Luis Fernando Muriel asumió el cobro y, con un remate al palo izquierdo mientras el arquero se lanzó al lado contrario, igualó el encuentro 3-3 y forzó la definición desde los doce pasos.

El saque de honor de Luis Díaz, en la previa del partido entre Barranquilla y Junior, con el arquero Sebastián Hernández - crédito Junior

En la tanda de penales, Barranquilla FC mostró mayor efectividad. Moreno, Cortez, Oviedo, García y Guerra convirtieron sus cobros para el equipo local. En Junior también hubo aciertos, pero Edwin Herrera falló su lanzamiento, permitiendo que el conjunto dirigido por Dayron Pérez sellara el triunfo 5-4 y avanzara a los octavos de final de la Copa BetPlay.

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Tras el compromiso, Alfredo Arias lamentó la eliminación, aunque valoró el esfuerzo de sus dirigidos y destacó el rendimiento del rival. “Los jugadores lo intentaron, lo quisieron ganar, y no pudimos porque teníamos a un rival que jugó bastante bien y los felicito, y eso me alegra mucho”, afirmó el entrenador.

El técnico también envió un mensaje de autocrítica de cara a lo que resta de la temporada y aseguró que esta derrota debe convertirse en un aprendizaje para el grupo. “La derrota nos tiene que servir si necesitamos mejorar. Si queremos seguir siendo los mejores habrá que mejorar”, manifestó.

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Pese a reconocer los méritos de Barranquilla FC, Arias insistió en que algunas decisiones arbitrales condicionaron el desarrollo del partido. “El arbitraje influyó en todos los goles que recibimos”, afirmó el estratega uruguayo durante la rueda de prensa, dejando claro su inconformismo con la actuación del cuerpo arbitral.