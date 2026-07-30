La Liga BetPlay supera a la MLS en ranking mundial: es uno de los mejores torneos

La Liga BetPlay se ha consolidado como una de las mejores competencias de América Latina, pese a sus problemas internos - crédito Colprensa

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Durante muchos años, el fútbol colombiano afrontó toda clase de problemas con respecto al sistema de campeonato de la Liga BetPlay, violencia por parte de un grupo de aficionados, crisis económicas de los clubes y casos de amaños en algunos partidos que empañaron el certamen.

Pese a todo eso, la Liga BetPlay fue reconocida como una de las 15 mejores del mundo, según un listado en el que se incluyeron distintos factores, además de que se ubicó por encima de la MLS de la estrella Lionel Messi, entre otras figuras de ese torneo que maneja mucho presupuesto.

De otro lado, el torneo colombiano aún no define el oferente para los derechos de transmisión de televisión, luego de la asamblea de la Dimayor el miércoles 29 de julio, cuando se tomó la primera decisión con respecto a la negociación y la propuesta de los ocho mejores clubes del país, que provocó mucha tensión entre los demás socios de la entidad.

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Entre las mejores

Pese a los problemas internos, no cabe duda de que la Primera A se mantiene como una de las más competitivas de América Latina por sus clubes, jugadores, entrenadores, estadios y reconocimiento histórico, algo que una plataforma especializada en estadísticas de fútbol reconoció en los últimos días.

Opta situó a la liga colombiana en la casilla 13 de su ranking de ligas domésticas más fuertes del mundo, elaborado con base en los Opta Power Rankings, una mención especial para la Dimayor, en su esfuerzo por mejorar el campeonato de primera división para los próximos años.

Junior es el actual bicampeón de la Liga BetPlay, algo que no se veía desde la temporada 2013 con Nacional - crédito Junior FC

En la clasificación, en la que aparece como Primera A de Colombia, la instala en ese grupo del listado internacional elaborado por la firma británica de datos deportivos y sorprende por los resultados discretos a nivel internacional y el bajo presupuesto de casi todos sus equipos.

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En la parte alta del ranking, la Premier League de Inglaterra ocupa el primer lugar. Después aparecen LaLiga de España, la Bundesliga de Alemania, la Serie A de Italia y la Ligue 1 de Francia, todas ellas consideradas como los cinco certámenes locales de mayor importancia en el planeta.

Arsenal es el actual campeón de la Premier League, que todos los años es muy peleada por varios clubes - crédito Matthew Childs/Action Images vía Reuters

Dentro de Sudamérica, Brasil figura en el sexto puesto con su Serie A, conocida como el Brasileirao y Argentina en el séptimo con la Liga Profesional. Colombia aparece en el lugar 13 y Ecuador en el 16.

El listado de las 20 mejores ligas incluye también a Bélgica, Portugal, Inglaterra con la Championship, que es segunda división, Polonia, Dinamarca, Japón, Noruega, Suiza, Croacia, Estados Unidos y Paraguay, además de la MLS sin importar que cuente con estrellas como Lionel Messi.

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Cómo elabora Opta su clasificación de ligas

Los Opta Power Rankings evalúan a más de 13.000 clubes de más de 250 ligas en todo el mundo. A partir de esas valoraciones individuales, Opta calcula la fortaleza de cada campeonato.

La clasificación toma en cuenta el promedio del nivel de sus equipos, el rendimiento de los clubes más destacados y la profundidad competitiva de cada torneo. Ese método mide tanto a los mejores conjuntos como el peso general de cada liga.

El modelo deriva del sistema Elo e incorpora ajustes por diferencia de goles y por la calidad de las competiciones. Además, se actualiza después de cada partido, según explicó El Colombiano, a partir de la metodología de la empresa.

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De esta manera, la Liga BetPlay fue destacada entre las mejores y solo queda saber cómo se repartirán los ingresos por los derechos de televisión, decisión que quedó aplazada hasta que se elija a la empresa que transmitirá los partidos y anuncie el ingreso para los 36 conjuntos profesionales del país.

No hubo acuerdo entre los clubes para el cambio en la distribución de los derechos de televisión, hasta la elección de un oferente - crédito Dimayor