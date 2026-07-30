Marco Silva, técnico del Benfica, se refirió a la posible titularidad de Jhon Durán: el equipo disputará la clasificación en la Europa League

Este gol de Aliou Baldé, de ST Gallén, los mantiene clasificados y eliminan a Benfica de la Europa League 2026/27 - crédito SportLive

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Jhon Jáder Durán está cada vez más cerca de disputar sus primeros minutos oficiales con Benfica. El delantero colombiano ya recibió el transfer internacional que lo habilita para competir con el club portugués y podría entrar en la convocatoria para el partido de vuelta de la segunda ronda de clasificación de la Europa League frente al St. Gallen, un compromiso en el que el conjunto lisboeta está obligado a remontar tras perder 2-1 en la ida.

La llegada del atacante de 22 años genera expectativa entre los aficionados del Benfica, que esperan verlo convertirse en una alternativa ofensiva para una temporada en la que el equipo busca protagonismo tanto en el campeonato local como en el plano internacional. Aunque todavía no ha debutado oficialmente, Durán ya dejó una buena impresión en el amistoso disputado la cuarta semana de julio frente al Belenenses.

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Jhon Jader Durán ya debutó en un partido amistoso con Benfica, hizo gol y dio asistencia - crédito Benfica

Jhon Jáder Durán ya mostró señales positivas con el Benfica

Tras ese encuentro, el entrenador Marco Silva destacó el rendimiento del colombiano, aunque dejó claro que aún debe analizar su condición física antes de decidir si tendrá participación frente al St. Gallen.

“Jugó contra el Belenenses durante el tiempo que se sabe que jugó. Está siguiendo su proceso natural, está mejorando y mostró señales positivas en un partido de baja intensidad. Mostró señales positivas y me corresponde a mí tomar las mejores decisiones considerando las limitaciones físicas de los jugadores. No siempre es el jugador que empieza el que decide”, afirmó el técnico portugués en rueda de prensa.

Las palabras del entrenador dejan abierta la posibilidad de que Durán tenga minutos en un encuentro clave para las aspiraciones del Benfica, que necesita revertir la eliminatoria para mantenerse con vida en la Europa League.

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Jhon Jáder Durán llegó al Benfica con muchos problemas en su pasado reciente, entre 2025 y 2026 - crédito Benfica

Benfica estudia cómo potenciar las condiciones de Durán

Durante la misma comparecencia, Marco Silva insistió en que la exigencia dentro del plantel pasa por la sinceridad y la autocrítica. El técnico aseguró que mantiene una comunicación directa con sus futbolistas y que el equipo necesita mejorar varios aspectos para afrontar con éxito el compromiso europeo.

“Cuando hablo, intento ser lo más honesto posible. Voy directo al grano; analizo las cosas con claridad, dentro de lo que puedo explicar. Si queremos mejorar, tenemos que ser claros. Hay dos objetivos en los que debemos mejorar. Esta es mi forma de pensar y la comparto con los jugadores. Se trata de mantener la concentración, ser agresivos y querer ser un equipo fuerte”, comentó.

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Marco Silva, nuevo entrenador del Benfica procedente del Fulham y en reemplazo de Jose Mourinho - crédito EFE

El Benfica dejó dudas en el partido de ida, especialmente por la falta de contundencia en ataque y algunas desatenciones defensivas. Por eso, la presencia de Durán aparece como una alternativa para darle mayor profundidad al frente ofensivo, aunque la decisión final dependerá de la evaluación que haga el cuerpo técnico antes del compromiso.

Mientras tanto, en Portugal ya comienzan a analizar cuál sería el mejor rol para el colombiano dentro del sistema de juego del Benfica. La prensa local considera que Durán puede desempeñarse como único delantero de referencia gracias a su potencia física y capacidad para atacar los espacios. Sin embargo, también existe la posibilidad de verlo acompañado por el griego Vangelis Pavlidis, quien terminó como el segundo máximo goleador de la Liga de Portugal en la temporada anterior.

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Ese posible doble ataque le ofrecería al Benfica distintas variantes ofensivas y permitiría aprovechar las características de ambos futbolistas. Durán aportaría movilidad, fuerza y juego directo, mientras que Pavlidis podría actuar con mayor libertad cerca del área.

A pesar de la expectativa que rodea su fichaje, el colombiano sabe que deberá competir por un puesto en el once inicial. Aunque cuenta con el respaldo de la directiva y llega como una apuesta importante del club, la titularidad dependerá de su rendimiento en los entrenamientos y de las oportunidades que reciba, un escenario similar al que vivió durante su etapa en el Aston Villa.

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