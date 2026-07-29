Este es el “cáncer” que aqueja al fútbol colombiano, según Hugo Rodallega: afecta a los más jóvenes

Hugo Rodallega se ha convertido en un referente para el fútbol colombiano por su edad y triunfos con Santa Fe en las últimas cuatro temporadas desde 2023 - crédito Luisa González/REUTERS

Guardar

Hugo Rodallega se ganó el cariño y respeto de los aficionados del fútbol colombiano desde 2023, cuando regresó al país para vestir la camiseta de Santa Fe, previo a su retiro, y ya salió campeón de la Liga BetPlay 2025-I y la Superliga 2026, además de ser uno de sus goleadores en los últimos años.

El delantero también aprovechó estas temporadas para analizar los problemas en el campeonato colombiano, muchos de ellos por cuenta de la violencia de los aficionados, decisiones polémicas de los árbitros y la Dimayor, así como situaciones adentro de los clubes con sus nóminas.

De otro lado, Rodallega también se refirió a la posibilidad de retirarse del fútbol profesional en el futuro cercano, dado que llegó a los 40 años y está en una etapa de su carrera donde ya ganó muchas cosas para despedirse tranquilo, aunque aún le queda contrato con Santa Fe hasta diciembre de 2026.

PUBLICIDAD

“Limpiar un cáncer que anda en el fútbol colombiano”

Según su experiencia, el delantero de Santa Fe ha visto cómo se maneja el fútbol colombiano en la actualidad, no solo en el sistema de juego, sino en el mercado de fichajes y las negociaciones por futbolistas, en especial los más jóvenes para salir al exterior a tan corta edad.

Durante una charla con Caracol Radio, Hugo Rodallega habló acerca de lo que considera uno de los problemas más importantes en el campeonato: “Tendríamos que limpiar un cáncer que anda hoy en el fútbol colombiano, o en el fútbol mundial, pero aquí en Colombia aún mucho más”.

PUBLICIDAD

Hugo Rodallega criticó las acciones de ciertas personas en el fútbol que, en sus palabras, afectan la carrera de los jugadores más jóvenes - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Según el delantero, se trata de aquellas personas, sobre todo los empresarios y agentes en el mercado de fichajes que, basado en la explicación del jugador, no permiten que los jóvenes terminen de formarse de la mejor manera en sus clubes y los meten en negocios que, en algunos casos, no son beneficiosos.

“Es esa gente que quiere hacerle daño al jovencito. Al jugador jovencito que ya muestra condiciones, que ya tiene 17 o 18 años, que lleva algunos partidos profesionales y que muestra condiciones, entonces ya inmediatamente están haciendo negocios que, al final, los que resultan perjudicados son los jugadores”, afirmó.

PUBLICIDAD

Hugo Rodallega ha sido un líder en Santa Fe para los jugadores que recién inician sus carreras profesionales - @santafe_oficial/Instagram

Rodallega añadió que “se les está dañando la cabeza desde muy temprano y es por eso que, quizás, no alcanzan a explotar su potencial. Ese es mi punto de vista, puedo tener muchas más cosas para decir, pero creo que eso es lo fundamental”.

“Disfrutar el momento”

De otro lado, Hugo Rodallega hizo parte de la presentación del nuevo balón para las competencias de la Dimayor, cuyo nombre es “Tributo”, y uno de los temas que tocó es si esa sería la última pelota en su carrera profesional, al igual que para David Mackalister Silva, capitán de Millonarios.

“Me imagino que Macka quiere seguir liderando y aportando todo lo que ha hecho durante tantos años en Millonarios y, por supuesto, en este caso yo con Santa Fe estoy en la misma sintonía”, mencionó el goleador de Santa Fe, que espera darle una nueva alegría al cuadro bogotano en 2026.

PUBLICIDAD

El goleador de Santa Fe fue preguntado sobre si ve de cerca el retiro del deporte, pues supera los 40 años y ha aportado mucho en el país - crédito Diego Ariza/Infobae

Rodallega finalizó al decir que, por ahora, solo piensa en destacar en cada partido de la temporada, acompañar a los jugadores más jóvenes y ratificarse como líder de la plantilla por el tiempo que le queda en las canchas profesionales como deportista.

“No es pensar en un fin, es simplemente disfrutar el momento, disfrutar de la oportunidad, porque muchos jugadores también, tienen ese deseo de estar en un equipo como lo estamos nosotros y más en dos grandes con mucha historia. Tenemos esa oportunidad, todavía podemos y nos sentimos físicamente con capacidad de aportar”, dijo el delantero.