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La fuerte discusión entre Luis Amaranto Perea, técnico de Medellín, y un futbolista en la eliminación ante Vasco da Gama por Copa Sudamericana

En medio de la eliminación del “Poderoso de la Montaña” de la “Gran Conquista”, el delantero Juan José Córdoba mostró su disgusto con el técnico oriundo de Turbo (Antioquia)

El momento de tensión se vivió cuando el entrenador decidió cambiar a Juan José Córdoba por -crédito @espncolombia/Instagram

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El 29 de julio de 2026, el técnico Amaranto Perea discutió con el delantero Juan José Córdoba en el banquillo de Independiente Medellín durante el partido ante Vasco da Gama por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, una escena que se vio en la transmisión oficial y se viralizó en redes sociales

El cruce ocurrió sobre el cierre del encuentro cuando Córdoba fue sustituido al minuto 90 para el ingreso del canterano Keiner Klinger, un cambio que detonó un intercambio de palabras que quedó registrado en la transmisión de ESPN Colombia.

Juan José Córdoba fue el mejor jugador del Deportivo Cali en la victoria ante Fortaleza CEIF - crédito Colprensa
El cruce ocurrió al minuto 90, cuando Juan José Córdoba fue sustituido para el ingreso de Keiner Klinger en Independiente Medellín - crédito Colprensa

En la rueda de prensa posterior, Perea evitó referirse a la discusión y habló del desempeño del equipo: “En ningún momento estuvimos cómodos para poder inquietar siquiera la línea defensiva”.

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Córdoba también cuestionó a quienes comentaron el momento de tensión a la hora de la sustitución.

“No crean en personas que solo hablan lo primero que se les venga a la mente detrás de una cámara, y más de individuos que jugaron este deporte y se les olvidó el sentir dentro de un campo”, expresó.

Según escribió, ya habló con Perea y ofreció disculpas: “Ya me disculpe con el profesor y con mis compañeros por mi actitud inadecuada. Fue una situación que se salió de contexto en un momento de frustración por no obtener lo que todos deseábamos”.

El atacante publicó un mensaje en su cuenta de Instagram expresando sus disculpas hacia el técnico Luis Amaranto Perea-crédito @cordoba_703/Instagram
El atacante publicó un mensaje en su cuenta de Instagram expresando sus disculpas hacia el técnico Luis Amaranto Perea-crédito @cordoba_703/Instagram

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