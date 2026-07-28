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Bogotá se queda a oscuras: crece un 39,4% el robo de luminarias en la ciudad

La afectación del alumbrado público preocupa por el impacto que tiene sobre calles, parques y corredores peatonales, mientras autoridades advierten sobre los daños ocasionados a la infraestructura de la ciudad

El hurto de luminarias dejó varios sectores de Bogotá con afectaciones en el servicio de alumbrado público - crédito Uaesp
El hurto de luminarias dejó varios sectores de Bogotá con afectaciones en el servicio de alumbrado público - crédito Uaesp
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La infraestructura de alumbrado público de Bogotá enfrenta un aumento de afectaciones por cuenta del robo y vandalismo de luminarias. Entre enero y junio de 2026 fueron reportados 2.561 hurtos de estos elementos, una cifra que supera en 39,4% los casos registrados durante el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 1.837 hechos.

Los datos fueron revelados tras una respuesta a un derecho de petición presentado por la concejala Diana Diago, quien alertó sobre el impacto que tiene esta situación en la seguridad de los espacios públicos. Según la cabildante, la pérdida de luminarias deja sectores de la ciudad sin iluminación y genera condiciones que pueden favorecer la ocurrencia de delitos.

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El proyecto impulsado por la concejal Diana Diago obliga a la Alcaldía a garantizar áreas seguras y gratuitas para madres lactantes en estaciones y terminales - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá
La concejal Diana Diago alertó sobre los efectos del vandalismo en la seguridad y el uso de los espacios públicos - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá

“El robo de luminarias está dejando calles y parques más oscuros e inseguros” denunció la concejal Diana Diago. La concejal señaló que el problema se ha extendido a diferentes zonas de la capital y aseguró que la falta de iluminación afecta la percepción de seguridad de los ciudadanos. “Ni los postes de luz se salvan de los ladrones. Mientras la inseguridad sigue creciendo, los delincuentes ahora también están dejando a barrios enteros sin iluminación, afectando la seguridad y la calidad de vida de los bogotanos”, denunció la cabildante.

Las localidades con mayor número de casos durante el primer semestre de 2026 fueron Teusaquillo, con 573 luminarias robadas; Engativá, con 359; Kennedy, con 325; Chapinero, con 222; Puente Aranda, con 151; Suba, con 144; Los Mártires, con 139; y Usaquén, con 105.

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Para Diago, el comportamiento de las cifras resulta especialmente preocupante porque varias de las zonas más afectadas concentran actividades comerciales, institucionales y residenciales. “Resulta preocupante que localidades con alta actividad comercial, institucional y residencial estén siendo las más afectadas por este fenómeno. La falta de iluminación termina favoreciendo a los delincuentes y poniendo en riesgo a miles de ciudadanos”, afirmó.

Desde 2020, Bogotá instaló más de 97.000 luminarias LED con el plan #IluminamosBogotá - crédito Uaesp
Teusaquillo, Kennedy y Engativá fueron las localidades con más reportes de robo de luminarias durante el primer semestre de 2026 - crédito Uaesp

Además del hurto, la concejala llamó la atención sobre los daños ocasionados por actos de vandalismo contra la infraestructura del alumbrado público. De acuerdo con la información entregada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), durante 2026 se repararon 3.983 luminarias que fueron afectadas por este tipo de acciones. La cabildante aseguró que estas cifras muestran que el deterioro del sistema de iluminación de la ciudad tiene diferentes causas y que la destrucción de bienes públicos termina afectando directamente a los habitantes de Bogotá.

“Los vándalos le están haciendo un enorme daño a Bogotá. Destruir una luminaria no es una travesura ni un acto de protesta: es atentar contra un bien público que afecta a miles de ciudadanos. Cada luminaria vandalizada deja calles, parques y espacios públicos más oscuros, deteriora el entorno urbano y pone en riesgo la seguridad de quienes transitan por estos lugares. La ciudad no puede seguir tolerando que unos pocos desadaptados sociales destruyan lo que es de todos los bogotanos”, afirmó la concejal Diana Diago.

Frente a esta situación, Diago recordó que impulsa iniciativas para aumentar las consecuencias contra quienes causen daños a los bienes públicos. Entre ellas mencionó una proposición presentada durante la discusión del Plan Distrital de Desarrollo, con la que buscaba impedir que responsables de actos vandálicos accedieran a programas sociales y educativos del Distrito hasta reparar los daños ocasionados.

En abril, Bogotá instaló 42 nuevas luminarias LED sobre la Avenida Rojas - crédito Uaesp
La Uaesp reportó la reparación de miles de luminarias afectadas por actos de vandalismo durante 2026 - crédito Uaesp

También destacó un proyecto de acuerdo orientado a fortalecer las medidas contra el vandalismo y proteger la infraestructura pública de Bogotá. Según la concejala, quienes afectan estos elementos deben asumir las consecuencias y evitar que los costos de las reparaciones recaigan sobre los ciudadanos.

La funcionaria insistió en que la recuperación del alumbrado público es un factor relacionado con la seguridad urbana. “Calles oscuras significan mayores oportunidades para la delincuencia. El Distrito debe fortalecer la vigilancia sobre esta infraestructura, judicializar a quienes se dedican al robo de luminarias y al vandalismo. No podemos permitir que la ciudad siga quedándose a oscuras por culpa de los delincuentes”, concluyó la concejal.

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