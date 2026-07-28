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La línea 1 del metro de Bogotá abrió nuevas vacantes laborales: así puede postularse a través del Sena

El metro de Bogotá busca perfiles técnicos, operativos y profesionales para la construcción de estaciones y la preparación de la operación ferroviaria

El Metro de Bogotá avanza con la construcción de la Línea 1 y abre nuevas oportunidades laborales para cientos de personas - crédito Metro de Bogotá
El Metro de Bogotá avanza con la construcción de la Línea 1 y abre nuevas oportunidades laborales para cientos de personas - crédito Metro de Bogotá
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El metro de Bogotá avanza en la construcción de su Línea 1 y, con ello, abre nuevas oportunidades laborales para cientos de personas interesadas en participar en uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.

Para facilitar la vinculación de talento humano, Metro Línea 1 —concesionario encargado de la obra— se ha articulado con la Agencia Pública de Empleo del Sena (APE Sena), canalizando la oferta de empleos formales para las distintas etapas del proyecto.

Actualmente, la Agencia Pública de Empleo del Sena es el principal punto de conexión entre los aspirantes y las vacantes del metro de Bogotá. Las inscripciones y postulaciones son gratuitas, sin intermediarios, y se realizan de manera digital o presencial.

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Avances en la Línea 1 del Metro de Bogotá requieren nuevos cierres en la avenida Caracas entre calles 42 y diagonal 40a - crédito Metro de Bogotá
La Agencia Pública de Empleo del Sena concentra las vacantes del Metro de Bogotá con inscripciones y postulaciones gratuitas, sin intermediarios - crédito Metro de Bogotá

Igualmente, los interesados pueden consultar las ofertas disponibles en ape.sena.edu.co o acudir al punto de atención en la calle 65 11-70, donde reciben orientación personalizada sobre los procesos de registro y postulación.

“Con esta alianza, Metro Línea 1 reafirma su compromiso con la generación de empleo, el fortalecimiento del talento local y la construcción de una infraestructura que, además de transformar la movilidad de Bogotá, crea oportunidades para miles de personas”, destacó la Empresa Metro de Bogotá.

¿Qué perfiles busca el Metro de Bogotá?

Las vacantes están dirigidas a una amplia variedad de perfiles técnicos, operativos y profesionales. Para la construcción de estaciones y preparación de la operación ferroviaria, se solicitan de manera masiva los siguientes cargos:

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  • Sector Construcción y Acabados: técnicos electricistas industriales, oficiales hidráulicos, técnicos HVAC (aire acondicionado), pintores de obra, instaladores de drywall, ayudantes de construcción.
  • Sector Operación Ferroviaria: conductores de tren y auxiliares de estación (muchos sin requerir experiencia previa), controladores de energía, controladores de mantenimiento, controladores de centros de seguridad (Cctv).
El Metro de Bogotá busca perfiles técnicos, operativos y profesionales para la construcción de estaciones y la preparación de la operación ferroviaria - crédito Metro de Bogotá / Facebook
El Metro de Bogotá busca perfiles técnicos, operativos y profesionales para la construcción de estaciones y la preparación de la operación ferroviaria - crédito Metro de Bogotá / Facebook

Los interesados deben estar atentos a las vacantes publicadas y aprovechar el acompañamiento gratuito para mejorar su perfil y aumentar sus posibilidades de vinculación.

Vacantes disponibles en la Agencia Pública de Empleo del Sena

Además de los perfiles específicos para el Metro, la Agencia de Empleo del Sena también ofrece cientos de vacantes en áreas relacionadas con construcción, operación de equipos, transporte y oficios varios. Entre las vacantes destacadas se encuentran:

  • Gerentes de logística: 100 vacantes
  • Supervisores de electricidad y telecomunicaciones: 65
  • Electricistas industriales: 15
  • Técnicos instaladores de redes y líneas de telecomunicaciones: 10
  • Oficiales fontaneros y plomeros: 105
  • Instaladores de tuberías para sistemas de extinción de incendios: 82
  • Soldadores: 124
  • Montadores de estructuras metálicas: 77
  • Oficiales de construcción: 484
  • Técnicos de aire acondicionado y refrigeración: 114
  • Mecánicos de vehículos automotores: 139
  • Electricistas de vehículos automotores: 28
  • Conductores de vehículos pesados: 253
  • Operadores de bus, metro y otros medios de transporte masivo: 168
  • Conductores de vehículos livianos: 182
  • Operarios de cargue y descargue de materiales: 88
  • Ayudantes y obreros de construcción: 201
  • Ayudantes de otros oficios: 47
  • Ayudantes y operarios de barrido y mantenimiento de áreas públicas: 69
Sena abre convocatoria para técnicos y tecnólogos colombianos interesados en trabajar como reparadores de neumáticos en Ontario, Canadá - crédito Sena
Las vacantes de la Agencia Pública de Empleo del SENA incluyen oficios de construcción, transporte y operación, con salarios que pueden llegar a 5 millones de pesos mensuales - crédito Sena

Los salarios varían según rol, experiencia y responsabilidades, y pueden ir desde el mínimo vital hasta 5 millones de pesos mensuales.

¿Cómo postularse? Guía paso a paso

1. Registro en el portal de la Agencia Pública de Empleo: el usuario crea una cuenta en ape.sena.edu.co usando su documento de identidad y correo electrónico. Recibe una contraseña temporal para el primer acceso.

2. Actualización del perfil: se completa la hoja de vida digital, consignando información sobre educación, experiencia, habilidades e idiomas.

3. Validación de la hoja de vida: tras solicitar la validación, el perfil queda activo y disponible para postularse a las vacantes.

Una vez validado el perfil, el sistema permite buscar oportunidades filtrando por área, ubicación, modalidad o preferencia de teletrabajo. Para postularse, basta con seleccionar la vacante de interés, revisar los requisitos y condiciones del puesto y completar la postulación en línea.

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