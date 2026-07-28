Policías desaparecidos en El Tambo: crece la preocupación por el paradero de un mayor y tres patrulleros en zona de alto riesgo

Cuatro miembros de la Policía Nacional permanecen desaparecidos en El Tambo, Cauca, tras una operación de búsqueda en el cerro Santa Ana - crédito Colprensa

Guardar

Cuatro miembros de la Policía Nacional permanecen desaparecidos en El Tambo, Cauca, tras internarse en el cerro Santa Ana durante una operación de búsqueda de un dron institucional.

El hecho, ocurrido el domingo 26 de julio, mantiene en alerta a las autoridades y movilizó a unidades especiales del Estado, en un contexto marcado por la fuerte presencia de estructuras armadas ilegales en la región.

La desaparición: una operación rutinaria que derivó en emergencia

La jornada comenzó hacia las 6:00 a. m., cuando un dron de la Policía Nacional sobrevolaba el cerro Santa Ana, ubicado en zona rural de El Tambo, Cauca, con el objetivo de monitorear movimientos inusuales en la zona. 30 minutos después, el aparato perdió señal y fue reportado como extraviado. Según información de la propia Policía Nacional, el mayor Andrés Felipe Sánchez Sánchez y 13 uniformados partieron en su búsqueda.

PUBLICIDAD

Durante el rastreo, el grupo recorrió aproximadamente 20 kilómetros sobre la vía entre el cerro y la vereda La Romelia, sector donde varias estructuras armadas mantienen presencia.

El cerro Santa Ana en Cauca es una zona de alto riesgo por la presencia de grupos armados ilegales y antecedentes de ataques contra instalaciones estratégicas - crédito Aerocivil

A las 11:00 a. m., el mayor Sánchez ordenó a once de sus hombres regresar a la base para cumplir turnos de servicio, mientras él y los patrulleros Kevin Enrique Viloria Jiménez, Juan David Atilano Peña y Franklin Esneider Moreno continuaron la búsqueda en la zona montañosa. Desde ese momento, el contacto radial se volvió intermitente y, a las 12:18 del mediodía, se registró la última comunicación, cuando el oficial anunció que reportaría su ubicación cada 15 minutos.

PUBLICIDAD

Operativo de búsqueda: despliegue de fuerzas especiales y tecnología

Ante la pérdida de comunicación, el Departamento de Policía Cauca activó un Puesto de Mando Permanente y puso en marcha un operativo especial de búsqueda. Unidades de la Tercera División del Ejército Nacional y equipos especializados como los Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se sumaron a las labores de rastreo. El uso de tecnología como el dron ScanEagle y el avión Fantasma refuerza la operación en la zona boscosa del cerro Santa Ana.

Hasta el momento, las autoridades no han encontrado indicios del paradero de los cuatro policías. Aunque se baraja la posibilidad de que los uniformados estén extraviados, también se investiga si pudieron haber sido retenidos por integrantes de las disidencias de las Farc, en particular de la estructura Dagoberto Ramos y del frente Carlos Patiño, ambos con influencia en el área.

PUBLICIDAD

La Policía Cauca activó un Puesto de Mando Permanente y un operativo especial para localizar a los cuatro uniformados desaparecidos - crédito Policía Nacional

Contexto de riesgo: presencia armada y antecedentes de violencia

El sector donde desaparecieron los uniformados es considerado de alto riesgo. La estructura Dagoberto Ramos, una de las principales facciones de las disidencias de alias Iván Mordisco, controla corredores rurales y mantiene capacidad de movilidad en la región.

Según informes de la Defensoría del Pueblo, la presencia de estos grupos ha desencadenado una crisis humanitaria y frecuentes ataques a instalaciones estratégicas, como el radar aéreo de la Aeronáutica Civil ubicado en el cerro Santa Ana.

La estación de Policía que custodia ese radar ha sido blanco previo de atentados. En la zona también delinquen otras facciones como la estructura Jaime Martínez del Bloque Occidental Jacobo Arenas. La compleja situación de orden público, sumada a la dificultad de las comunicaciones en las áreas rurales, eleva el nivel de riesgo para cualquier operación de la fuerza pública fuera de sus instalaciones.

PUBLICIDAD

El Ejército Nacional, los Jungla, el Goes y la Fuerza Aeroespacial Colombiana participan en la búsqueda con el dron ScanEagle y el avión Fantasma - crédito @PedroSanchezCol / X

Hasta ahora, ni la Policía Nacional ni el Ministerio de Defensa han emitido un balance oficial sobre las causas de la desaparición. Tampoco existe reivindicación por parte de ningún grupo armado ilegal sobre el paradero de los policías. Las autoridades manejan varias hipótesis, entre ellas la posibilidad de un accidente en la montaña o la captura por parte de estructuras armadas, como ha ocurrido en otros episodios en el Cauca.