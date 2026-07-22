El “grupo de los ocho” advirtió a la Dimayor de sus planes con una carta legal: los otros equipos dieron su respuesta

Antes de lanzarse el comunicado este miércoles, el "grupo de los ocho" envió un documento legal a la Dimayor advirtiendo que bloquearán cualquier negociación de derechos de transmisión de la Liga BetPlay hasta que se discutan cambios en su modelo de distribución de ingresos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mediante un comunicado publicado en la mañana del miércoles 22 de julio, ocho de los clubes más poderosos del fútbol profesional colombiano —América de Cali, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Millonarios y Once Caldas — autodenominados como el “grupo de los ocho” — se negaron a ceder sus derechos de imagen e intangibles hasta que no se replantee la repartición de los derechos de transmisión de la Liga BetPlay por parte de la Dimayor.

En el documento difundido, pusieron sobre la mesa una condición innegociable: antes de firmar cualquier nuevo contrato de transmisión, la Dimayor debe abrir una discusión formal, amplia y participativa sobre el modelo de distribución de los ingresos que genera ese negocio.

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El modelo vigente distribuye los ingresos por partes iguales entre los 36 afiliados, sin tomar en cuenta el rendimiento deportivo, el nivel de inversión de cada club ni la fidelidad de sus hinchas. Según el documento, esa lógica igualitaria ha limitado la capacidad del fútbol colombiano para mejorar su competitividad y potenciar el valor de su principal activo: el espectáculo deportivo.

“El crecimiento, atractivo y sostenibilidad de una liga dependen en buena medida de que los incentivos económicos estén alineados con el fortalecimiento de la competencia”, se lee en el comunicado.

Esto, de cara a la negociación que se adelanta desde hace meses en la disyuntiva entre renovar el contrato con Win Sports, o buscar un nuevo canal para la transmisión de los torneos Dimayor. Ante esto, la entidad bajo la presidencia de Carlos Mario Zuluaga anunció una reunión extraordinaria de los 36 clubes, para el próximo 29 de julio.

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De a poco se van conociendo detalles sobre este conflicto, y el periodista Pipe Sierra durante su transmisión en vivo de este miércoles en Kick dejó ver que la postura asumida por el “grupo de los ocho” es más dura de lo que dejó ver su comunicación. En la transmisión compartió la carta legal de la firma Muñoz Tamayo y Asociados, especializada en derecho deportivo y contratada para respaldar jurídicamente la posición de los ocho equipos, con fecha del 21 de julio de 2026 que fue enviada a todos los clubes afiliados a la Dimayor.

El texto designa a Joe Bonilla Gálvez como vocero oficial y representante del grupo ante la Dimayor, los demás clubes afiliados y cualquier otro actor involucrado en la negociación de derechos de transmisión.

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La decisión de fondo quedó formulada en términos tajantes, según dicho documento: “Los ocho hemos tomado la decisión de no autorizar el uso de nuestra imagen ni de nuestros derechos intangibles en ningún proceso relacionado con la negociación, estructuración, comercialización o renovación de los derechos de transmisión”.

En una carta dirigida a la Dimayor y los clubes del fútbol colombiano, el "grupo de los ocho" sentó su decisión de no ceder sus derechos de imagen hasta no discutir una nueva repartición de los derechos de transmisión de la Liga BetPlay a partir de 2027 - crédito captura de pantalla @psierrar/Kick

La carta precisa que esa posición se mantendrá mientras no se adelante una discusión institucional amplia, rigurosa y de fondo, con la participación de todas las partes interesadas. Los firmantes aclaran que la medida no busca confrontar a la Dimayor ni a los demás clubes, ni interrumpir el desarrollo del campeonato.

El documento está suscrito por Tulio Alberto Gómez Giraldo (América de Cali), Sebastián Arango Botero (Atlético Nacional), Enrique Camacho Matamoros (Millonarios FC), Antonio Char (Junior de Barranquilla), Beatriz Carbonell (Deportivo Cali), José Raúl Giraldo Gómez —quien firmó en representación del Deportivo Independiente Medellín pese a que ya no ejerce como presidente del club; el presidente en funciones es Daniel Ossa Giraldo—, Luis Eduardo Méndez (Independiente Santa Fe) y Daniel Jaramillo Vélez (Once Caldas).

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El vuelo chárter que encendió las alarmas

Joe Bonilla Gómez, representante legal del "grupo de los ocho", viajó con su familia en un vuelo charter al Mundial, hecho que generó molestia entre los otros clubes de la Dimayor - crédito @mta_derecho_deportivo/Instagram

La carta legal trajo consigo una revelación que, según Sierra, ya generó malestar entre los clubes que no hacen parte del grupo de los ocho. El periodista señaló que Bonilla Gálvez, el abogado designado como vocero y apoderado de los ocho clubes, viajó en el vuelo chárter de Guadalajara a Miami junto a toda su familia y al resto de los clubes colombianos que participaron en ese desplazamiento.

“¿Qué hacía este señor que va a representar a ocho clubes metido en el vuelo chárter de Guadalajara a Miami con toda su familia y el resto de los clubes ahí?”, planteó Sierra en su transmisión, con información proveniente, según dijo, de uno de los presidentes por fuera del “grupo de los ocho”.

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El periodista aclaró que no tiene certeza sobre si la situación es correcta o no desde el punto de vista ético o contractual, pero fue enfático en que la forma en que ocurrió ya despertó molestia entre los otros 28 clubes de la Dimayor.

Mientras conducía su transmisión, Sierra recibió mensajes en tiempo real de representantes de clubes ajenos al grupo de los ocho. Las opiniones recogidas apuntaron a que el problema no obedece solamente al modelo de distribución, sino a la gestión interna de los propios clubes que reclaman más dinero.

Uno de esos representantes le escribió al periodista: “Muchos queremos cambios, pero no es la forma. Piden más plata, pero no acaban el promedio y más plata para qué, si para muchos no hay una estructura deportiva clara. Mejor dicho, más plata para hacer las mismas embarradas que han hecho por años: contratar mal, vender mal y ahora se pegan de la televisión”.

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Otro representante de los clubes excluidos del grupo planteó una serie de interrogantes que, según Sierra, nadie dentro del grupo de los ocho ha respondido públicamente: qué pasaría con el promedio, con el ascenso, con los clubes profesionales que compiten en torneos distintos a los de la Dimayor, y por qué nadie habla de reducir el porcentaje que la propia Dimayor retiene de los ingresos de televisión —actualmente del 15%— o de redistribuir responsabilidades entre la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, como ocurre en Argentina.

La asamblea ordinaria del 22 de julio y la extraordinaria del 29

Post de Gabriel Meluk con la citación de la asamblea extraordinaria de la Dimayor para tratar el tema de la repartición de los derechos de televisión - crédito X

La presión del grupo de los ocho tuvo un efecto inmediato en la institucionalidad. La Dimayor convocó para este mismo miércoles 22 de julio una asamblea ordinaria en Bogotá cuyo orden del día incluyó, entre otros puntos, la presentación del estado actual de las ofertas recibidas por los derechos audiovisuales y digitales de las competiciones —donde Sierra mencionó el interés de plataformas y canales como Disney, Fox Norteamérica y Amazon, entre otros— y, de forma determinante, la apertura de un espacio para explorar métodos de distribución de ingresos por derechos de televisión entre los clubes afiliados.

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Este último punto, el octavo del orden del día, fue leído por Sierra como una respuesta directa de Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, a la carta enviada el 21 de julio. “Fue tan fuerte esta carta que la Dimayor dijo: de una vez abrimos el espacio para que los clubes tengan la posibilidad de mostrar un nuevo método de distribución”, interpretó el periodista.

La asamblea del 22 de julio fue, no obstante, de carácter ordinario. La cita con mayor peso institucional está programada para el próximo miércoles 29 de julio, en Bogotá a las 10:00 a. m.

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Sierra advirtió que, si los 36 clubes no llegan a un acuerdo sobre el nuevo modelo de distribución, el grupo de los ocho tiene la capacidad real de mantenerse al margen de cualquier negociación de derechos de televisión. Y eso, dijo, podría derivar en algo más drástico.

“Estos ocho equipos podrían incluso alejarse o apartarse o hacer un nuevo campeonato, una nueva liga, entendiendo que tienen una fuerza muy grande”, señaló el periodista, aunque aclaró que personalmente no lo ve como un desenlace probable.

Lo que sí consideró factible el comunicador es que el grupo crezca. Según Sierra, Bucaramanga y Tolima han sido invitados a sumarse, lo que convertiría al grupo de los ocho en un grupo de los diez. El periodista precisó que, al menos el Tolima, no ha aceptado formalmente la invitación, aunque advirtió que pueden surgir novedades al respecto.