David Ospina es nuevo jugador de El Equipo del Pueblo: así recibieron al arquero colombiano

Atlante FC oficializó la llegada del arquero colombiano David Ospina con una serie de publicaciones en sus redes sociales, dentro de las cuales se incluye este video - crédito Atlante FC

David Ospina fue oficializado como nuevo jugador de Atlante FC, equipo de la primera división del fútbol mexicano que también es conocido como “El Equipo del Pueblo”. El arquero de 37 años llega al recién ascendido a la primera división del fútbol en México, luego de cerrar su segundo ciclo con Atlético Nacional y disputar el Mundial de Norteamérica 2026 con la selección Colombia.

El apodo del “Equipo del Pueblo” acompaña al Atlante desde su fundación en 1916 por representar a los barrios populares de Ciudad de México. En las publicaciones de bienvenida, el club destacó la llegada de un arquero con amplia trayectoria internacional, tres Copas del Mundo y una carrera construida durante dos décadas en la élite del fútbol.

PUBLICIDAD

La incorporación de Ospina se convierte en la apuesta principal del Atlante para afrontar su regreso a la Liga MX. Bajo la dirección técnica de Miguel “Piojo” Herrera, el equipo pretende consolidar un proyecto competitivo y la experiencia del colombiano aparece como uno de los pilares para conseguir ese objetivo.

Así oficializó Atlante FC la llegada de David Ospina, arquero de la selección Colombia - crédito Atlante FC

La trayectoria de David Ospina

El arquero dejó Atlético Nacional tras una segunda etapa iniciada en 2024, en la que volvió al club que lo formó profesionalmente. Su despedida de la afición verdolaga se produjo antes de unirse a la selección Colombia para disputar el Mundial de Norteamérica, torneo que significó su tercera participación en una Copa del Mundo después de Brasil 2014 y Rusia 2018.

PUBLICIDAD

Ospina debutó con Atlético Nacional en 2005, cuando apenas tenía 17 años, y rápidamente se consolidó como titular. Con el equipo antioqueño obtuvo siete títulos: cuatro ligas colombianas, dos Copas Colombia y una Superliga.

Su rendimiento lo llevó al OGC Niza de Francia, donde permaneció durante seis temporadas y disputó cerca de 200 partidos. Posteriormente dio el salto al Arsenal de Inglaterra, club con el que conquistó dos FA Cup y dos Community Shield, además de competir en la Premier League y la Liga de Campeones de Europa.

Esta es otra de las publicaciones con las que Atlante FC oficializó la llegada de David Ospina al equipo - crédito Atlante FC

En 2018 inició una nueva etapa en el Napoli de Italia. Allí logró convertirse en uno de los referentes del equipo y conquistó la Copa Italia en 2020. Más adelante defendió el arco del Al-Nassr de Arabia Saudita, donde también celebró el Campeonato de Clubes Árabes antes de regresar a Colombia para vestir nuevamente la camiseta de Atlético Nacional.

PUBLICIDAD

En total, el guardameta suma 14 títulos oficiales durante su carrera profesional entre competencias nacionales e internacionales, una hoja de vida que genera altas expectativas en el fútbol mexicano.

David Ospina en la selección Colombia

Además de su recorrido a nivel de clubes, Ospina es considerado uno de los jugadores más importantes en la historia de la selección Colombia. Con 131 partidos disputados, es el segundo futbolista con más presencias en el combinado nacional. A lo largo de su carrera representó al país en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026, además de participar en cinco ediciones de la Copa América: 2015, la Copa América Centenario de 2016, 2019, 2021 y 2024.

PUBLICIDAD

David Ospina ha hecho parte de tres selecciones Colombia en Copas del Mundo - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

Su llegada al Atlante también prolonga la tradición de arqueros colombianos que han dejado huella en el fútbol mexicano. Miguel Calero es considerado uno de los máximos referentes históricos tras su exitoso paso por Pachuca, mientras que Camilo Vargas se consolidó como figura del Atlas y Kevin Mier ha destacado con Cruz Azul. Ahora será Ospina quien buscará escribir un nuevo capítulo para los porteros colombianos en ese país.

El Atlante afronta una etapa de renovación luego de regresar a la primera división mexicana. El club, tres veces campeón de liga y ganador de la Liga de Campeones de la Concacaf, celebra además sus 110 años de historia con un proyecto que combina experiencia y nuevos talentos. La contratación del colombiano representa una declaración de intenciones para un equipo que aspira a competir por posiciones de protagonismo en la Liga MX.

PUBLICIDAD