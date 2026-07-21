Así es la nueva camiseta que lucirá Luis Díaz con el Bayern Múnich: precio y cómo comprarla en Colombia

Estos son los detalles de la nueva camiseta del Bayern Múnich para la temporada 2026/27, que lucirá el futbolista colombiano Luis Díaz - crédito Bayern Múnich

El inicio de la temporada 2026/27 en Europa también marca el lanzamiento de las nuevas equipaciones de los principales clubes del continente. En esta oportunidad, el Bayern Múnich presentó oficialmente la camiseta de visitante que utilizará durante la campaña y uno de los protagonistas de la presentación fue el colombiano Luis Díaz.

El club bávaro reveló la indumentaria a través de sus canales oficiales con una campaña que tuvo como lema: “Cuando el Aura se encuentra con la Elegancia”, frase con la que acompañó las primeras imágenes de la camiseta. Además del delantero colombiano, varias figuras del plantel participaron en la sesión fotográfica con la nueva prenda.

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La nueva camiseta del Bayern Múnich para la camiseta 2026/27 tendrá como color predominante el blanco - crédito Bayern Múnich

La camiseta fue diseñada por Adidas, fabricante oficial del Bayern Múnich, y hace parte de la línea Originals, la colección premium de la marca alemana. Esta misma línea fue utilizada recientemente en algunas selecciones nacionales durante el Mundial y también estuvo presente en el fútbol colombiano con la camiseta conmemorativa de los 80 años de Millonarios.

El diseño apuesta por una base completamente blanca, acompañada por detalles en azul y rojo, los colores tradicionales del Bayern Múnich. Estos tonos aparecen en el cuello, las mangas y los hombros, mientras que los logotipos de los patrocinadores también fueron adaptados al color azul para mantener una estética uniforme en toda la prenda.

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Con esta propuesta, el Bayern mantiene una línea clásica para su uniforme alternativo, pero incorpora elementos modernos propios de la colección Originals, que se ha convertido en una de las apuestas más exclusivas de Adidas para equipos y selecciones alrededor del mundo.

Luis Díaz, futbolista colombiano, protagonizó la presentación de la nueva camiseta del Bayern Múnich - crédito Bayern Múnich

¿Cómo comprar la nueva camiseta del Bayern Múnich en Colombia?

Tras el anuncio oficial, Adidas habilitó la venta de la camiseta en las tiendas virtuales de los diferentes países donde opera la marca. En Colombia, los aficionados de Luis Díaz y del Bayern Múnich ya pueden adquirir la prenda directamente a través de la página oficial de Adidas.

La camiseta está disponible en dos versiones. La edición para aficionados, conocida como versión hincha, tiene un precio de 429.950 pesos colombianos, mientras que la versión jugador, confeccionada con los mismos materiales y tecnologías utilizadas por los futbolistas profesionales durante los partidos, cuesta 599.950 pesos colombianos.

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Por el momento, la comercialización se realiza de manera online, aunque Adidas confirmó que en los próximos días también llegará a las tiendas físicas autorizadas del país, permitiendo que los seguidores puedan verla y adquirirla directamente en los puntos de venta.

Joshua Kimmich luciendo otra de las nuevas prendas del Bayern Múnich, esta es la chaqueta de presentación del club para la próxima temporada - crédito Bayern Múnich

Una colección inspirada en la línea Originals

El lanzamiento no se limitó únicamente a la camiseta visitante. En las publicaciones oficiales del Bayern Múnich también se presentaron otras prendas que hacen parte de la colección Originals para la temporada 2026/27.

Entre ellas aparecen una chaqueta, una camiseta de presentación y un hoodie, todos con la misma identidad visual y la combinación de colores blanco, azul y rojo que caracteriza esta nueva línea de ropa del club alemán.

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Sin embargo, estas prendas todavía no se encuentran disponibles en Colombia. Hasta el momento, Adidas únicamente habilitó la venta de la camiseta visitante, mientras que el resto de la colección podría llegar posteriormente dependiendo de la disponibilidad para el mercado colombiano.

La presentación de esta nueva equipación también marca el comienzo de una temporada llena de expectativas para Luis Díaz. El extremo colombiano afrontará su primer curso completo con el Bayern Múnich, donde buscará consolidarse como una de las principales figuras del equipo y competir por la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Liga de Campeones.

Con la nueva camiseta ya disponible en Colombia, los seguidores del atacante guajiro tendrán la posibilidad de vestir la misma indumentaria con la que el colombiano intentará ampliar su palmarés en el fútbol europeo durante la temporada 2026/27.

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