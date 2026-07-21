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James Rodríguez después del Mundial 2026: conservó importante distinción, pero lideró un penoso ranking

El volante de la selección Colombia aparece tres veces en un listado que expone cuánto corrieron los futbolistas durante el torneo, pero el mundo sigue recordando una distinción que se extendió después del Mundial 2026

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Jorge Bermúdez, periodista colombiano, aseguró que en la Selección Argentina hay una compensación respecto a Lionel Messi, porque no hace mucho trabajo defensivo, pero aporta mucho en ataque, mientras que James Rodríguez en Colombia, por lo menos en este Mundial 2026, no hizo ninguna de las dos, y quedó evidenciado con el registro de ser el jugador más lento del torneo - crédito Jorge Bermúdez/YouTube

El Mundial de 2026 dejó sensaciones encontradas para James Rodríguez. Aunque el capitán de la selección Colombia mantuvo un registro histórico que solo él puede presumir, también apareció en una estadística poco favorable relacionada con su rendimiento físico durante el torneo.

Mientras sigue siendo el último jugador no europeo en conquistar la Bota de Oro de una Copa del Mundo, también terminó como el futbolista más lento del campeonato según los registros de velocidad máxima divulgados por el periodista brasileño Renan Oguma, que aseguró que los datos corresponden a mediciones oficiales de la FIFA.

La distinción que continúa en poder del colombiano tiene un enorme valor histórico. James ganó la Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014 tras marcar seis goles, superando a figuras como Thomas Müller, Lionel Messi, Neymar y Robin van Persie.

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El mediocampista logró esa cantidad de goles cinco partidos: uno frente a la selección de Grecia, dos contra Japón, dos más ante Uruguay —incluido el recordado remate de volea elegido como el mejor gol del torneo— y otro frente a Brasil en los cuartos de final.

Desde entonces, ningún futbolista fuera de Europa ha conseguido quedarse con el reconocimiento al máximo goleador de una Copa del Mundo. En Rusia 2018 el premio fue para Harry Kane, mientras que en Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, lo obtuvo Kylian Mbappé.

Listado de los futbolistas más lentos del Mundial 2026

Sin embargo, los datos físicos del torneo mostraron una realidad completamente distinta para el mediocampista colombiano. De acuerdo con Renan Oguma, quien publicó un listado basado en estadísticas oficiales de la FIFA y tomó como criterio a jugadores con al menos 45 minutos disputados, James encabezó el ranking de las velocidades máximas más bajas registradas durante la competencia.

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El listado quedó conformado de la siguiente manera:

  • James Rodríguez (contra Suiza): 23,1 km/h.
  • James Rodríguez (contra Ghana): 23,5 km/h.
  • David Alaba (contra Argelia): 23,7 km/h.
  • James Rodríguez (contra República Democrática del Congo): 24,2 km/h.
  • Assim Madibo (contra Suiza): 24,8 km/h.

Además de ocupar el primer lugar, James apareció tres veces entre los cinco registros más bajos del campeonato, una situación que refleja que nunca alcanzó grandes velocidades durante la Copa del Mundo.

Oguma también reveló las velocidades máximas del colombiano en cada uno de sus partidos. Frente a Uzbekistán registró 26,2 km/h; contra República Democrática del Congo llegó a 24,2 km/h; frente a Portugal alcanzó 26,8 km/h; y ante Ghana únicamente llegó a 23,5 km/h, el registro más bajo de toda la Copa del Mundo.

El periodista brasileño resumió el dato con una frase que rápidamente generó debate entre los aficionados: “¿Quién corre es la pelota?”, haciendo referencia a que el juego de James históricamente se ha caracterizado más por la calidad técnica, la visión y el pase que por la velocidad.

¿Cómo se mide la velocidad de los futbolistas?

Estos registros son posibles gracias a la tecnología implementada en el fútbol de alto rendimiento. Actualmente, la velocidad de los futbolistas se calcula mediante una combinación de sensores corporales, sistemas GPS, acelerómetros y cámaras de visión artificial instaladas en los estadios.

Los jugadores suelen portar dispositivos debajo de la camiseta que registran constantemente su posición sobre el terreno de juego y cada cambio de ritmo. Paralelamente, cámaras especiales siguen los movimientos de todos los futbolistas mediante inteligencia artificial y reconocimiento óptico, identificando la posición de las articulaciones y calculando parámetros como velocidad máxima, aceleración, distancia recorrida y esfuerzos de alta intensidad.

Posteriormente, los algoritmos procesan toda esa información en tiempo real para generar métricas oficiales utilizadas tanto por los equipos como por los organizadores del torneo.

James Rodríguez es el último jugador no europeo en ganar la Bota de Oro de una Copa del Mundo, pero fue el futbolista más lento del Mundial 2026 - crédito Agustin Marcarian/Reuters
James Rodríguez es el último jugador no europeo en ganar la Bota de Oro de una Copa del Mundo, pero fue el futbolista más lento del Mundial 2026 - crédito Agustin Marcarian/Reuters
FOTO: Captura de pantalla - Twitter @Jamesrodriguez10
James Rodríguez mostrando su bota de oro ganada en el mundial de Brasil 2014
De acuerdo con el periodista Renan Oguma, que hace parte además de las comunicaciones oficiales de Corinthians, aseguró que James Rodríguez fue el jugador más lento del Mundial 2026 - crédito @renanoguma/X
De acuerdo con el periodista Renan Oguma, que hace parte además de las comunicaciones oficiales de Corinthians, aseguró que James Rodríguez fue el jugador más lento del Mundial 2026 - crédito @renanoguma/X

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