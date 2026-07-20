Colombia celebra 216 años de independencia: Clubes internacionales felicitaron al país

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) publicó este video en homenaje y felicitación a Colombia por sus 216 años de independencia - crédito Conmebol

Colombia conmemoró este 20 de julio los 216 años de su independencia y la fecha no pasó desapercibida en el fútbol internacional. Varios de los clubes más importantes de Europa aprovecharon sus redes sociales para enviar mensajes de felicitación a los aficionados colombianos, recordando además a algunas de las figuras que han dejado huella en sus instituciones.

El Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich fueron dos de los equipos que dedicaron publicaciones especiales al país, utilizando imágenes de futbolistas colombianos que marcaron diferentes épocas en sus respectivas historias.

Colombia está celebrando 216 años de independencia - crédito Conmebol

Mario Yepes en el París Saint Germain

El primero en pronunciarse fue el Paris Saint-Germain. El club francés publicó un mensaje acompañado por una imagen del exdefensor Mario Alberto Yepes, uno de los colombianos más recordados por la afición parisina.

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“¡Felices 216 años de Independencia para todos los colombianos!”, escribió el PSG en sus plataformas digitales para celebrar la fecha nacional.

La elección de Yepes no fue casualidad. El defensor central vistió la camiseta del conjunto parisino entre 2004 y 2008, período en el que disputó 144 partidos oficiales y convirtió 10 goles, una cifra destacada para un jugador de su posición. Durante su paso por el club francés conquistó la Copa de Francia 2005/06 y la Copa de la Liga 2007/08, logros que le permitieron consolidarse como uno de los referentes defensivos del equipo durante esa etapa.

La felicitación del club París Saint Germain a Colombia por los 216 años de independencia, con Mario Yepes, jugador que estuvo en el club entre 2004 y 2008 - crédito PSG

El Bayern Múnich con dos colombianos en el pasado y uno actual

Otro de los clubes que se unió a la celebración fue el Bayern Múnich. El campeón alemán publicó un mensaje dirigido a los aficionados colombianos acompañado por una imagen que reunió a tres generaciones de futbolistas nacionales que han defendido sus colores: Adolfo ‘El Tren’ Valencia, James Rodríguez y Luis Díaz.

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“¡Colombia! De parte de todos nosotros aquí en Múnich, les deseamos un muy feliz Día de la Independencia. ¡Un abrazo enorme!”, escribió el conjunto bávaro.

La publicación reunió a tres jugadores que representan momentos diferentes en la historia de los colombianos en el Bayern.

James Rodríguez defendió la camiseta del club entre 2017 y 2019. Durante ese período disputó 67 partidos oficiales, anotó 15 goles y entregó 20 asistencias, siendo una de las figuras del equipo en la creación de juego. En la Bundesliga registró 14 anotaciones y 15 pases de gol, mientras que en la temporada 2017-18 alcanzó su mejor rendimiento con ocho goles y 14 asistencias en 39 compromisos.

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El volante cucuteño levantó dos títulos de Bundesliga, correspondientes a las temporadas 2017-18 y 2018-19, además de conquistar la Copa de Alemania 2018-19, consolidándose como uno de los colombianos más exitosos en la historia reciente del club.

La felicitación del Bayern Múnich a Colombia por sus 216 años de independencia - crédito Bayern Munich

Mucho antes de James apareció Adolfo ‘El Tren’ Valencia, pionero del fútbol colombiano en Alemania. El atacante disputó la temporada 1993-94 con el Bayern Múnich, participó en 34 partidos oficiales y marcó 13 goles, de los cuales 11 fueron en la Bundesliga.

Valencia protagonizó un estreno inolvidable al convertir un doblete frente al SC Freiburg el 7 de agosto de 1993 y terminó compartiendo el liderato goleador del equipo junto con Mehmet Scholl. Además, conquistó la Bundesliga, convirtiéndose en el primer futbolista colombiano en ser campeón de una liga europea, un hecho que abrió el camino para otros jugadores del país en el continente.

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La tercera imagen del homenaje fue Luis Díaz, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El extremo izquierdo se ha convertido en una de las principales figuras ofensivas del Bayern Múnich y llega a la nueva temporada después de registrar alrededor de 50 partidos disputados, 25 goles y múltiples asistencias, números que reflejan su importancia dentro del esquema ofensivo del conjunto alemán junto a Harry Kane.