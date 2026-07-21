Dimayor transmitirá unos partidos del fútbol profesional colombiano por YouTube: este será el primero

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer cómo se transmitirán los partidos de la Copa BetPlay 2026 en la Fase 1B Ida, con la particularidad de que algunos compromisos serán transmitidos por el canal de YouTube de Win Sports, que es la producción de televisión que posee los derechos del fútbol profesional colombiano.
Si bien algunos partidos del fútbol profesional colombiano ya se habían transmitido por esa plataforma de streaming, estos habían sido del Torneo BetPlay; es decir de la segunda división, y de la Liga BetPlay Femenina, no de una fase avanzada de Copa, en donde se encuentran equipos tradicionales como Deportes Tolima y Once Caldas.
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Partidos del fútbol profesional colombiano que se transmitirán por YouTube
Martes 21 de julio
Internacional de Bogotá vs. Internacional F.C. de Palmira
- Hora: 5:00 p. m.
- Estadio: Olaya Herrera
- Transmisión: YouTube
Deportes Tolima vs. Deportes Quindío
- Hora: 6:00 p. m.
- Estadio: Manuel Murillo Toro
- Transmisión: YouTube
Once Caldas vs. Envigado F.C.
- Hora: 7:00 p. m.
- Estadio: Palogrande
- Transmisión: YouTube
Deportivo Pasto vs. Bogotá F.C.
- Hora: 7:00 p. m.
- Estadio: Departamental Libertad
- Transmisión: YouTube
Miércoles 22 de julio
Independiente Santa Fe vs. Unión Magdalena
- Fecha: Por definir
- Hora: Por definir
- Transmisión: YouTube
Partidos que se transmitirán por la señal de Win Sports
Atlético Nacional vs. Tigres FC
- Hora: 4:00 p. m.
- Estadio: Cincuentenario
- Transmisión: Win+ Fútbol
América de Cali vs. Real Cartagena
- Hora: 7:30 p. m.
- Estadio: Pascual Guerrero
- Transmisión: Win+ Fútbol y Win Sports
Junior de Barranquilla vs. Barranquilla F.C.
- Hora: 7:30 p. m.
- Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Romelio Martínez, según la imagen)
- Transmisión: Win+ Fútbol
Designaciones arbitrales para los partidos de Copa BetPlay
La Dimayor no solo anunció cómo se transmitirán los partidos, sino quiénes conformarán las ternas arbitrales de cada uno de los compromisos. Así quedó distribuida:
Atlético Nacional vs. Tigres FC
- Árbitro: Carlos Díaz (Casanare)
- Asistente No. 1: Elkin Abril (Casanare)
- Asistente No. 2: Jeferson Ruiz (Caldas)
- Cuarto árbitro: Juan Jiménez (Antioquia)
Internacional de Bogotá vs. Internacional FC de Palmira
- Árbitro: Sebastián Toro (Caldas)
- Asistente No. 1: Edgar Estrada (Antioquia)
- Asistente No. 2: Bryan Gonzáles (Santander)
- Cuarto árbitro: Gustavo Cortés (Cundinamarca)
Once Caldas DAF vs. Envigado FC
- Árbitro: Ferney Trujillo (Casanare)
- Asistente No. 1: Jeferson Arias (Quindío)
- Asistente No. 2: Fredy Garcés (Casanare)
- Cuarto árbitro: Bryan Salazar (Caldas)
Deportes Tolima vs. Deportes Quindío
- Árbitro: Steven Camargo (Bogotá)
- Asistente No. 1: Heiberth Calvo (Bogotá)
- Asistente No. 2: Jhon Urrea (Caldas)
- Cuarto árbitro: Nicolás Salazar (Tolima)
Deportivo Pasto vs. Bogotá FC
- Árbitro: Javier Villa (Antioquia)
- Asistente No. 1: Guillermo Agudelo (Antioquia)
- Asistente No. 2: Jesús Otero (Sucre)
- Cuarto árbitro: Jhonatan Ortiz (Nariño)
América de Cali vs. Real Cartagena
- Árbitro: Héctor Rivera (Nariño)
- Asistente No. 1: Sebastián Bohórquez (Cundinamarca)
- Asistente No. 2: Andrés Martínez (Bogotá)
- Cuarto árbitro: Cristian Mosquera (Valle)
Junior FC vs. Barranquilla FC
- Árbitro: Wilmar Montaño (Cundinamarca)
- Asistente No. 1: Diego Urrego (Cundinamarca)
- Asistente No. 2: Deivy Guetio (Valle)
- Cuarto árbitro: Carlos Casseres (Atlántico)
El formato de la Copa BetPlay 2026
La Copa BetPlay 2026 estrenó un formato dividido en dos caminos durante la primera fase. La Fase 1A reunió a los clubes que no clasificaron a las instancias finales de la Liga BetPlay y el Torneo BetPlay, distribuidos en grupos para disputar una fase de todos contra todos. Los dos mejores de cada grupo avanzaron a los octavos de final.
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Por su parte, la Fase 1B, en la que actualmente se encuentra el torneo, enfrenta a los ocho equipos que alcanzaron los playoffs de la Liga BetPlay contra los ocho mejores del Torneo BetPlay. Las llaves se disputan en partidos de ida y vuelta, con cruces determinados por la posición que ocuparon los clubes en sus respectivos campeonatos. Los ocho ganadores completarán el cuadro de octavos de final, donde se unirán a los clasificados de la Fase 1A para continuar con eliminatorias directas hasta definir al campeón de la Copa BetPlay 2026.
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