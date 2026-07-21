Dimayor transmitirá unos partidos del fútbol profesional colombiano por YouTube: este será el primero

Con este video, la División Mayor del Fútbol Colombiano Dimayor, anunció el regreso de los torneos profesionales del país, el torneo, la copa y liga - crédito Dimayor

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer cómo se transmitirán los partidos de la Copa BetPlay 2026 en la Fase 1B Ida, con la particularidad de que algunos compromisos serán transmitidos por el canal de YouTube de Win Sports, que es la producción de televisión que posee los derechos del fútbol profesional colombiano.

Si bien algunos partidos del fútbol profesional colombiano ya se habían transmitido por esa plataforma de streaming, estos habían sido del Torneo BetPlay; es decir de la segunda división, y de la Liga BetPlay Femenina, no de una fase avanzada de Copa, en donde se encuentran equipos tradicionales como Deportes Tolima y Once Caldas.

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Este es el canal de YouTube de Win Sports que transmitirá algunos partidos de la Copa BetPlay 2026, las transmisiones de los partidos ya están creadas como se evidencia en la imagen - crédito Win Sports/YouTube

Partidos del fútbol profesional colombiano que se transmitirán por YouTube

Martes 21 de julio

Internacional de Bogotá vs. Internacional F.C. de Palmira

Hora: 5:00 p. m.

Estadio: Olaya Herrera

Transmisión: YouTube

Deportes Tolima vs. Deportes Quindío

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Transmisión: YouTube

Once Caldas vs. Envigado F.C.

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Palogrande

Transmisión: YouTube

Deportivo Pasto vs. Bogotá F.C.

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Departamental Libertad

Transmisión: YouTube

Miércoles 22 de julio

Independiente Santa Fe vs. Unión Magdalena

Fecha: Por definir

Hora: Por definir

Transmisión: YouTube

El partido de Junior ante Barranquilla no será transmitido por YouTube, sino por el canal premium de Win Sports -crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Partidos que se transmitirán por la señal de Win Sports

Atlético Nacional vs. Tigres FC

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Cincuentenario

Transmisión: Win+ Fútbol

América de Cali vs. Real Cartagena

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Transmisión: Win+ Fútbol y Win Sports

Junior de Barranquilla vs. Barranquilla F.C.

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Romelio Martínez, según la imagen)

Transmisión: Win+ Fútbol

Designaciones arbitrales para los partidos de Copa BetPlay

La Dimayor no solo anunció cómo se transmitirán los partidos, sino quiénes conformarán las ternas arbitrales de cada uno de los compromisos. Así quedó distribuida:

Atlético Nacional vs. Tigres FC

Árbitro: Carlos Díaz (Casanare)

Asistente No. 1: Elkin Abril (Casanare)

Asistente No. 2: Jeferson Ruiz (Caldas)

Cuarto árbitro: Juan Jiménez (Antioquia)

Internacional de Bogotá vs. Internacional FC de Palmira

Árbitro: Sebastián Toro (Caldas)

Asistente No. 1: Edgar Estrada (Antioquia)

Asistente No. 2: Bryan Gonzáles (Santander)

Cuarto árbitro: Gustavo Cortés (Cundinamarca)

Once Caldas DAF vs. Envigado FC

Árbitro: Ferney Trujillo (Casanare)

Asistente No. 1: Jeferson Arias (Quindío)

Asistente No. 2: Fredy Garcés (Casanare)

Cuarto árbitro: Bryan Salazar (Caldas)

Deportes Tolima vs. Deportes Quindío

Árbitro: Steven Camargo (Bogotá)

Asistente No. 1: Heiberth Calvo (Bogotá)

Asistente No. 2: Jhon Urrea (Caldas)

Cuarto árbitro: Nicolás Salazar (Tolima)

Deportivo Pasto vs. Bogotá FC

Árbitro: Javier Villa (Antioquia)

Asistente No. 1: Guillermo Agudelo (Antioquia)

Asistente No. 2: Jesús Otero (Sucre)

Cuarto árbitro: Jhonatan Ortiz (Nariño)

América de Cali vs. Real Cartagena

Árbitro: Héctor Rivera (Nariño)

Asistente No. 1: Sebastián Bohórquez (Cundinamarca)

Asistente No. 2: Andrés Martínez (Bogotá)

Cuarto árbitro: Cristian Mosquera (Valle)

Junior FC vs. Barranquilla FC

Árbitro: Wilmar Montaño (Cundinamarca)

Asistente No. 1: Diego Urrego (Cundinamarca)

Asistente No. 2: Deivy Guetio (Valle)

Cuarto árbitro: Carlos Casseres (Atlántico)

Así fue el anuncio de la Dimayor sobre cómo se transmitirán los partidos de Copa BetPlay - crédito Dimayor

El formato de la Copa BetPlay 2026

La Copa BetPlay 2026 estrenó un formato dividido en dos caminos durante la primera fase. La Fase 1A reunió a los clubes que no clasificaron a las instancias finales de la Liga BetPlay y el Torneo BetPlay, distribuidos en grupos para disputar una fase de todos contra todos. Los dos mejores de cada grupo avanzaron a los octavos de final.

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Por su parte, la Fase 1B, en la que actualmente se encuentra el torneo, enfrenta a los ocho equipos que alcanzaron los playoffs de la Liga BetPlay contra los ocho mejores del Torneo BetPlay. Las llaves se disputan en partidos de ida y vuelta, con cruces determinados por la posición que ocuparon los clubes en sus respectivos campeonatos. Los ocho ganadores completarán el cuadro de octavos de final, donde se unirán a los clasificados de la Fase 1A para continuar con eliminatorias directas hasta definir al campeón de la Copa BetPlay 2026.