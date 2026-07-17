La Juventus encontró la fórmula para quedarse con Jhon Lucumí, pero debe moverse rápido

Jhon Lucumí es uno de los jugadores de la Selección Colombia con mercado en Europa para cambiar de equipo en 2026 - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Jhon Lucumí es, junto a Gustavo Puerta, uno de los jugadores que más generan noticias en el mercado de fichajes por parte de la selección Colombia, pues se cotizaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y despertaron el interés de algunos clubes en Europa.

Hasta el momento, el club que más se ha acercado a Lucumí es la Juventus, club que desea al defensor central porque tiene experiencia en la Serie A, cuenta con un perfil que gusta en la Vecchia Signora y ayudará mucho para pelear por el título de liga y la Europa League.

De otro lado, el compañero del zaguero en la selección Colombia, Gustavo Puerta, también busca club para la nueva temporada y aunque no se conoce una negociación avanzada, en el Racing de Santander tienen la esperanza de venderlo rápido para obtener dinero que les ayude con los refuerzos.

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Se le apareció la Virgen a la Juventus

La cláusula ya vencida ayudaría al interés de Juventus por Jhon Lucumí en este mercado de fichajes italiano. Según Corriere dello Sport, el club turinés analiza su incorporación y ahora debe negociar con Bologna y moverse rápido ante el interés de otros equipos en Europa.

La Juve tendría que acelerar porque la cláusula de rescisión de Lucumí, de 28 millones de euros, expiró el 15 de julio. Sin esa vía, el club ahora puede enviar una oferta por un valor menor a esa cifra y aprovecharía que el defensa colombiano tiene contrato hasta 2027, lo que aceleraría más el asunto porque su equipo no quiere dejarlo salir libre.

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Jhon Lucumí suena con fuerza para la Juventus y ahora su valor no estaría atado a una cláusula en el Bologna - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

El portal italiano situó a la Juventus entre los clubes que retomaron movimientos por el zaguero, pues gracias a la venta de Muharemovic por 20 millones de euros, podría facilitar un acuerdo por el colombiano en los próximos días.

Lucumí apareció entre los nombres seguidos por varios equipos de la Serie A y de la Premier League. En ese grupo, la Vecchia Signora apareció como candidato desde mayo, antes de que el jugador se uniera a concentración de la selección nacional, pero hasta ahora es que le pondría atención a ese tema.

Los otros interesados y la presión sobre Juventus

El panorama no se limita a un solo club. Según el periódico italiano, la consulta del Inter de Milán, reciente campeón de la Serie A, por un defensa diestro no tuvo continuidad y el periodista Fabrizio Romano aseguró que nunca hubo un acercamiento por el jugador de la Tricolor.

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El mismo medio señaló que Sunderland y Nottingham Forest estarían haciendo ofertas por Lucumí. Sobre el interés de Al Hilal, dirigida por el italiano Simone Inzaghi, indicó que no ha sido confirmado, pese a que es un club con un músculo financiero mayor.

Inter de Milán no tendría ninguna conversación o acercamiento con el Bologna por Jhon Lucumí - crédito @FabrizioRomano/X

Con ese escenario, Corriere dello Sport remarcó que la Juventus debe actuar con rapidez si quiere sostener sus opciones por el colombiano. En los próximos días se esperan novedades sobre su futuro. Por ahora, la situación sigue abierta. Lo único seguro hasta ahora es que Lucumí sigue en Bologna, club con el que tiene vínculo hasta 2027.

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El caso de Gustavo Puerta en Racing

El Racing mantiene casi paralizado su mercado de fichajes porque su planificación depende de una variable central: si concreta ventas por 25 millones de euros, el club recién ascendido podrá cambiar de escala y abordar operaciones como las de Pablo Ramón o Matteo Prati; si no, seguirá priorizando salidas antes de incorporar, según explicó Diario Marca.

Esa cifra está atada al futuro de dos jugadores: Jorge Salinas y Gustavo Puerta, cuyas posibles salidas condicionan toda la hoja de ruta deportiva. En el club asumen que ambos despiertan interés de equipos con una capacidad económica muy superior y que competir por retenerlos pasa por remitirse a sus cláusulas.

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Racing de Santander tiene en sus planes la venta del volante Gustavo Puerta, que sería un negocio enorme en el mercado de fichajes - crédito Real Racing Club

Salinas, campeón de Europa sub-19, ya había estado en el radar del Barça cuando su cláusula era de 8 millones de euros, aunque el club azulgrana no la ejecutó. Según la publicación, ahora parece difícil que alcance los 16 millones actuales.

La situación de Puerta tiene otra complejidad añadida: el Bayer Leverkusen conserva el 50% de sus derechos. Desde Portugal publicaron que el Oporto se cayó de la puja por el colombiano, mientras que desde Italia aseguran que el Bolonia sí llegaría a los 16 millones.