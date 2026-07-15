Exfigura del Junior estaría cerca de regresar a la Liga BetPlay tras su paso por el fútbol brasileño: de quién se trata

Teófilo Gutiérrez, Fabián Sambueza y Víctor Cantillo eran algunas de las figuras de este equipo - crédito Junior FC

El mercado de fichajes del fútbol colombiano continúa en movimiento a poco más de una semana del comienzo de la Liga BetPlay, el 24 de julio de 2026.

En medio del posible regreso del portero argentino Franco Armani a Atlético Nacional como la principal novedad en la bolsa de jugadores del fútbol colombiano, el 14 de julio de 2026 se conoció que el volante Víctor Cantillo, exjugador del Junior de Barranquilla, regresaría al fútbol colombiano, pero para reforzar al Atlético Bucaramanga.

Atlético Bucaramanga alcanzó un principio de acuerdo con Víctor Cantillo para la Liga BetPlay 2026-II-crédito @JulianCaperaB/X

El periodista Julián Capera, del Gol Caracol informó en su cuenta de X el principio de acuerdo que hay entre el jugador oriundo de Ciénaga, Magdalena, y el cuadro “Leopardo”.

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El volante, de 31 años y con paso en el fútbol brasileño en equipos como Huracán de Argentina, Corinthians y Remo de Brasil, llegaría al cuadro “Leopardo”, campeón de Colombia en la temporada 2024 para sumarse al equipo dirigido por el técnico uruguayo Pablo Peirano.

“🚨🤝 Exclusiva: Principio de acuerdo entre Atlético Bucaramanga y el mediocampista Víctor Cantillo. El jugador es esperado mañana en la ciudad para presentar exámenes médicos y firmar hasta junio de 2027″, informó.