Tour de Francia EN VIVO - Etapa 13: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la alta montaña

La etapa 13 del Tour de Francia tendrá el regreso de la alta montaña-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 13 del Tour de Francia 2026.

La etapa propone este viernes un recorrido de 205,8 kilómetros entre Dole y Belfort que, pese a su perfil inicial de jornada accesible, puede resolverse por una batalla táctica marcada por la subida al Ballon d’Alsace y por la posibilidad de un sprint reducido sin pelea real entre los aspirantes a la clasificación general.

El dato que condiciona toda la jornada aparece en la parte final del trazado: la cima del ascenso principal queda a 30 km de meta y luego restan 14 km rápidos, con tendencia descendente, un diseño que favorece tanto a una fuga bien armada como a un grupo selecto que logre llegar unido al cierre.

Egan Bernal se mantuvo como mejor colombiano en la clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 12, disputada el 16 de julio de 2026, mientras Fernando Gaviria sufrió una caída en el sprint final y se confirmó su salida de la carrera.