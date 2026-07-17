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Tour de Francia EN VIVO - Etapa 13: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la alta montaña

Tras dos jornadas con terreno llano, la alta montaña regresa a la ronda francesa entre Dole como punto de partida, y su llegada a Belfort

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La etapa 13 del Tour de Francia tendrá el regreso de la alta montaña-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
La etapa 13 del Tour de Francia tendrá el regreso de la alta montaña-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 13 del Tour de Francia 2026.

La etapa propone este viernes un recorrido de 205,8 kilómetros entre Dole y Belfort que, pese a su perfil inicial de jornada accesible, puede resolverse por una batalla táctica marcada por la subida al Ballon d’Alsace y por la posibilidad de un sprint reducido sin pelea real entre los aspirantes a la clasificación general.

El dato que condiciona toda la jornada aparece en la parte final del trazado: la cima del ascenso principal queda a 30 km de meta y luego restan 14 km rápidos, con tendencia descendente, un diseño que favorece tanto a una fuga bien armada como a un grupo selecto que logre llegar unido al cierre.

Egan Bernal se mantuvo como mejor colombiano en la clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 12, disputada el 16 de julio de 2026, mientras Fernando Gaviria sufrió una caída en el sprint final y se confirmó su salida de la carrera.

12:04 hsHoy

Kilómetro 35: La etapa contará con su mayor atractivo hasta el kilómetro 140, en el esprint que se disputará en Mélisey.

11:58 hsHoy

Así se vivió la etapa 12 del Tour de Francia

Etapa 12 del Tour de Francia: Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en la clasificación general, y Fernando Gaviria sufrió dura caída

Con otra jornada llana en la ronda gala, el belga Tim Merlier conquistó su tercera victoria, mientras que el antioqueño del Caja Rural Seguros se accidentó en su llegada a la meta en Chalon-sur-Saône, y el zipaquireño del Netcompany Ineos sigue como mejor ubicado en la ronda francesa

Fernando Gaviria se cayó en la llegada a la meta durante la etapa 12 del Tour de Francia-crédito REUTERS/Gonzalo Fuentes
Fernando Gaviria se cayó en la llegada a la meta durante la etapa 12 del Tour de Francia-crédito REUTERS/Gonzalo Fuentes

La competencia se disputó entre Circuit Nevers Magny-Cours y llegada en Chalon-sur-Saône, en una jornada de 179,1 kilómetros y perfil favorable a un final al sprint.

Leer la nota completa
11:38 hsHoy

Así va la clasificación general del Tour de Francia

El ciclista belga Tim Merlier, del Soudal-Quick Step, celebra tras ganar la etapa 12 del Tour de Francia, disputada entre el Circuito Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saone, Francia. 16 julio 2026-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
El ciclista belga Tim Merlier, del Soudal-Quick Step, celebra tras ganar la etapa 12 del Tour de Francia, disputada entre el Circuito Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saone, Francia. 16 julio 2026-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
  • 1.Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Team Emirates - XRG): 43 horas; 4 minutos y 1 segundo.
  • 2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Team Visma | Lease a Bike): a 3 minutos y 36 segundos.
  • 3. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 6 segundos.
  • 4. Juan Ayuso (España - Lidl-Trek): a 4 minutos y 22 segundos
  • 5. Paul Seixas (Francia - Decathlon CMA): a 4 minutos y 35 segundos
  • 6. Florian Lipowitz (Alemania - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 44 segundos.
  • 7. Isaac del Toro (México- UAE Team Emirates - XRG): a 5 minutos y 8 segundos.
  • 8. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl-Trek): a 5 minutos y 45 segundos.
  • 9. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 6 minutos y 34 segundos.
  • 10. Tom Pidcock (Gran Bretaña - Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): a 11 minutos y 49 segundos.
  • 11. Egan Bernal (Colombia - Netcompany INEOS): a 12 minutos y 15 segundos.
  • 30. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 50 minutos y 49 segundos.
  • 39. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora, 11 minutos y 44 segundos.
  • 40. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 1 hora, 12 minutos y 3 segundos.
11:37 hsHoy

Así es la etapa 13 del Tour de Francia

La etapa 13 del Tour de Francia 2026 recorre 205,8 kilómetros entre Dole y Belfort y puede definirse por una batalla táctica-crédito Tour de Francia
La etapa 13 del Tour de Francia 2026 recorre 205,8 kilómetros entre Dole y Belfort y puede definirse por una batalla táctica-crédito Tour de Francia
11:33 hsHoy

Regresa la alta montaña a la “Grande Boucle”

Tadej Pogacar sigue como el líder del Tour de Francia-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
Tadej Pogacar sigue como el líder del Tour de Francia-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

La transmisión de la etapa comenzó a partir de las 6:00 a. m. (hora de Colombia), y se puede seguir a través de Espn y de la aplicación de Disney Plus.

Además se podrá seguir en Caracol Sports y en RCN.

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