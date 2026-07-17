Tour de Francia EN VIVO - Etapa 13: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la alta montaña

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 13 del Tour de Francia 2026.
La etapa propone este viernes un recorrido de 205,8 kilómetros entre Dole y Belfort que, pese a su perfil inicial de jornada accesible, puede resolverse por una batalla táctica marcada por la subida al Ballon d’Alsace y por la posibilidad de un sprint reducido sin pelea real entre los aspirantes a la clasificación general.
El dato que condiciona toda la jornada aparece en la parte final del trazado: la cima del ascenso principal queda a 30 km de meta y luego restan 14 km rápidos, con tendencia descendente, un diseño que favorece tanto a una fuga bien armada como a un grupo selecto que logre llegar unido al cierre.
Egan Bernal se mantuvo como mejor colombiano en la clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 12, disputada el 16 de julio de 2026, mientras Fernando Gaviria sufrió una caída en el sprint final y se confirmó su salida de la carrera.
Kilómetro 35: La etapa contará con su mayor atractivo hasta el kilómetro 140, en el esprint que se disputará en Mélisey.
Así se vivió la etapa 12 del Tour de Francia
La competencia se disputó entre Circuit Nevers Magny-Cours y llegada en Chalon-sur-Saône, en una jornada de 179,1 kilómetros y perfil favorable a un final al sprint.
Así va la clasificación general del Tour de Francia
- 1.Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Team Emirates - XRG): 43 horas; 4 minutos y 1 segundo.
- 2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Team Visma | Lease a Bike): a 3 minutos y 36 segundos.
- 3. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 6 segundos.
- 4. Juan Ayuso (España - Lidl-Trek): a 4 minutos y 22 segundos
- 5. Paul Seixas (Francia - Decathlon CMA): a 4 minutos y 35 segundos
- 6. Florian Lipowitz (Alemania - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 44 segundos.
- 7. Isaac del Toro (México- UAE Team Emirates - XRG): a 5 minutos y 8 segundos.
- 8. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl-Trek): a 5 minutos y 45 segundos.
- 9. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 6 minutos y 34 segundos.
- 10. Tom Pidcock (Gran Bretaña - Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): a 11 minutos y 49 segundos.
- 11. Egan Bernal (Colombia - Netcompany INEOS): a 12 minutos y 15 segundos.
- 30. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 50 minutos y 49 segundos.
- 39. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora, 11 minutos y 44 segundos.
- 40. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 1 hora, 12 minutos y 3 segundos.
Así es la etapa 13 del Tour de Francia
Regresa la alta montaña a la “Grande Boucle”
La transmisión de la etapa comenzó a partir de las 6:00 a. m. (hora de Colombia), y se puede seguir a través de Espn y de la aplicación de Disney Plus.
Además se podrá seguir en Caracol Sports y en RCN.