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Stefan Medina no volvería a Atlético Nacional por trabas contractuales con Monterrey: esto se sabe

El equipo de Lucas González perdería la opción de contar con uno de sus mejores defensores centrales en los últimos 20 años, previo al inicio de la Liga BetPlay

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Stefan Medina sonó con fuerza para regresar a Nacional para el segundo semestre de 2026, pero se habría caído a último momento - crédito Monterrey FC / Atlético Nacional
Stefan Medina sonó con fuerza para regresar a Nacional para el segundo semestre de 2026, pero se habría caído a último momento - crédito Monterrey FC / Atlético Nacional

Atlético Nacional le ha apostado todo a armar una nómina que vuelva a ser competitiva en la Liga BetPlay, pues en el primer semestre de 2026 quedó cerca de ganar el título, pero perdió la final contra Junior de Barranquilla, pese a sumar un total de 54 puntos en el campeonato.

Sin embargo, la caída del regreso de Stefan Medina supuso un revés para Atlético Nacional, que no pudo concretar la vuelta del defensor por un obstáculo en su vínculo con Rayados de Monterrey, equipo al que llegó en 2014 y, después de 12 años, buscaba su desvinculación.

De esta manera, el club debe buscar un nuevo defensor para el segundo semestre de 2026, en el que tendrá no solo la Liga BetPlay, sino la primera fase de la Copa Colombia ante Tigres, conjunto contra el que empezará la defensa del título en el certamen, el cual ganó en las últimas tres ediciones.

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Cómo reordena Nacional su mercado tras la caída de Medina

Stefan Medina no llegará a Atlético Nacional pese al interés del club porque no logró desvincularse de Rayados de Monterrey. Según el periodista Felipe Sierra, ese problema contractual frenó una negociación que había avanzado durante varios días y estaba cerca de cerrarse.

Medina debutó en Nacional en 2010 y estuvo allí hasta 2014. El cuerpo técnico de Lucas González lo veía como una pieza importante por su experiencia, liderazgo y conocimiento de la institución, lo que ayudaría mucho para salir campeón al final de la temporada 2026.

Stefan Medina
Stefan Medina continuaría en Rayados de Monterrey porque no supo cómo rescindir su contrato - crédito @PSierraR/X

Tras la imposibilidad de ficharlo, Atlético Nacional deberá buscar alternativas para reforzar su defensa antes del inicio de la Liga BetPlay, en la que renovó a César Haydar y cuenta con William Tesillo, además de la joven promesa de Simón García.

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El club ya confirmó los regresos de Yeicar Perlaza y Kevin Parra tras el final de sus préstamos. Además, adquirió de forma definitiva los derechos deportivos de Haydar, el cual tuvo buenas presentaciones cuando se le necesitó.

Atlético Nacional
Nacional quiere hacer un timonazo en su proyecto deportivo, luego de perder la Liga BetPlay y ser eliminado de la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

Nacional también está cerca de concretar la llegada de Jesús David Rivas, mediocampista de Junior de Barranquilla, gracias a una mejora en la propuesta económica y a la preferencia del jugador por el proyecto del equipo, según el medio Futbolred. La dirigencia, además, trabaja en la posible incorporación de Franco Armani tras rescindir su contrato con River Plate.

El revés llega en el arranque de la era de Lucas González

La caída del fichaje coincide con el inicio del nuevo ciclo de Lucas González al frente del club. Una semana después de su presentación oficial del jueves 9 de julio, Nacional afrontará su primer partido de esta etapa con el bogotano, quien conoce al club porque dirigió en divisiones juveniles.

El amistoso ante Deportivo Táchira se jugará el viernes 17 de julio a las 7:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde se espera una buena cantidad de aficionados para el duelo, que será clave para mirar el nivel actual de la plantilla verde.

Lucas González
Lucas González debutará con Atlético Nacional ante el Táchira de Venezuela - crédito Colprensa

El encuentro tendrá carácter benéfico para ayudar a los damnificados por el terremoto en Venezuela, el 24 de junio. También servirá para observar las nuevas metodologías del cuerpo técnico, proveniente del Deportes Tolima y al que llevó a la final de la Liga BetPlay en 2025.

Durante su primera semana de trabajo, los jugadores empezaron a adaptarse a una propuesta orientada a recuperar la capacidad goleadora y la profundidad táctica del equipo, ya que el martes 21 de julio tendrá encuentro ante Tigres, por la ida de la fase 1B de la Copa Colombia en Medellín y debe mostrar un buen nivel frente a su hinchada.

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