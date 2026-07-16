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Juan Guillermo Cuadrado sacudió el mercado de fichajes: pidió que conocido equipo sudamericano lo tenga en carpeta

El colombiano explora opciones tras su salida del Pisa de Italia, mientras lanza un guiño a una escuadra que tendrá amistoso en Colombia en los próximos días

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Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado disputó una temporada en el Pisa de Italia, perdió la categoría y se fue de la institución - crédito Pisa SC

Juan Guillermo Cuadrado se encuentra como agente libre en el mercado de fichajes, luego de su salida del Pisa de Italia porque no renovó contrato, que fue de un año, tras el descenso en la Serie A y no figurar como se esperaba, dada su experiencia internacional.

Mientras el jugador busca un club, le dio un guiño a una escuadra sudamericana para que se interese en él, lo que llamó la atención en el mercado de fichajes porque sería el regreso del futbolista al continente después de 17 años en Europa, donde casi toda su carrera la hizo en el Calcio italiano.

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De acuerdo con ese medio, en ese período jugó para Chelsea, Juventus, Inter de Milán, Fiorentina, Atalanta, Udinese, Lecce y Pisa. Mientras evalúa ofertas para continuar su carrera, el mensaje dirigido a Matías Fernández volvió a instalar su nombre entre los focos del mercado de fichajes.

El deseo de Juan Guillermo Cuadrado

Un mensaje sobre Colo Colo puso a Juan Guillermo Cuadrado en el centro del mercado de fichajes tras una historia de Instagram en la que escribió a Matías Fernández: “Qué alegría verte, panita, Matías Fernández. Llévame para Colo Colo”, conjunto que jugará amistoso ante Millonarios el 18 de julio en El Campín.

Cuadrado publicó ese mensaje en una historia de Instagram dirigida a Fernández, referente del “Cacique” durante un encuentro en Medellín, en una imagen en la que también aparecían el defensor central Yerry Mina y Juan Manuel Rengifo, juvenil de Atlético Nacional.

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Juan Guillermo Cuadrado
Con este mensaje, Juan Guillermo Cuadrado abrió la posibilidad de jugar con Colo Colo de Chile - crédito @cuadrado/Instagram

El futuro del colombiano sigue abierto. Según Deportes RCN, en los últimos días también fue relacionado con América de Cali e Independiente Medellín, aunque por ahora no existe una negociación confirmada.

Durante años se creyó que Cuadrado volvería al Poderoso para disputar el tramo final de su carrera. Allí debutó como profesional y fue el único club al que defendió en el fútbol colombiano, incluso salió campeón en el Torneo Finalización 2009 como una de sus figuras.

Juan Guillermo Cuadrado se despediría de Europa, a donde llegó en 2009 y pasó por Italia e Inglaterra - crédito @cuadrado/Instagram
Juan Guillermo Cuadrado se despediría de Europa, a donde llegó en 2009 y pasó por Italia e Inglaterra - crédito @cuadrado/Instagram

Incluso salió un rumor de que Junior de Barranquilla estaría buscando al jugador por su aparición en Barranquilla, ante la salida de Jhomier Guerrero a Millonarios, pero no pasó de ser solo una información que circuló en redes sociales sin fundamento ni confirmación.

Visita a Abelardo de la Espriella

El presidente electo, Abelardo de la Espriella recibió en su casa de Barranquilla a los futbolistas Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina, en un encuentro familiar en medio de las conversaciones de los empalmes regionales con los alcaldes y gobernadores de distintas regiones.

Los jugadores de la Selección Colombia, quienes le mostraron su apoyo desde días atrás, le obsequiaron una camiseta de la Tricolor autografiada, prenda que el presidente electo usó como símbolo durante su campaña para llegar a la Casa de Nariño en las elecciones.

Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado llevaron una camiseta de Colombia a la casa de Abelardo de la Espriella - crédito Abelardo de la Espriella / Instagram
Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado llevaron una camiseta de Colombia a la casa de Abelardo de la Espriella - crédito Abelardo de la Espriella / Instagram

Qué alegría recibir la visita de dos grandes referentes del deporte colombiano: Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina. Gracias por este encuentro, por la conversación, por la camiseta y, sobre todo, por llevar el nombre de Colombia con orgullo en cada cancha del mundo”, declaró De La Espriella.

El mandatario electo afirmó también que el deporte será prioridad en su administración y que buscará aprovecharlo para “transformar vidas, abrir oportunidades y construir país”, además de que su ministra en esa cartera será Juliana Gutiérrez, conocida por su trabajo social y ser la hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El defensor Yerry Mina terminará su periodo de vacaciones y luego viajará a Italia para la pretemporada con el Cagliari, conjunto en el que ha brillado desde 2024 y, por el momento, no hay planes para que cambie de escuadra en el mercado de fichajes en Europa, como sí ocurre con Juan Guillermo Cuadrado.

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