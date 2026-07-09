Francisco Fydriszewski reveló cómo llegó al Junior de Barranquilla: Alfredo Arias fue clave

Francisco Fydriszewski, que era goleador del Medellín, ahora vestirá la camiseta del Junior de Barranquilla para el segundo semestre de 2026 - crédito DIM

Junior de Barranquilla dio un golpe a la mesa en el mercado de fichajes del fútbol colombiano con la contratación de Francisco Fydriszewski, delantero proveniente del Independiente Medellín, figura de los antioqueños y subcampeón de la Liga BetPlay y Copa Colombia en 2025.

El “Polaco” explicó la razón para cambiar de club en el campeonato, pues era referente de la plantilla y se había ganado el cariño de los hinchas del Poderoso, pero de la nada aceptó la oferta de los rojiblancos para el segundo semestre de 2026, por lo que jugará la Copa Libertadores 2027.

Sin embargo, no será sencillo el camino de Fydriszewski por el Junior, ya que debe competir por la titularidad junto a algunos hombres de mucho peso en el ataque como Luis Fernando Muriel, Guillermo Paiva y Teófilo Gutiérrez, este último es ídolo de los barranquilleros.

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“El profe me llamó”

La llegada de Francisco Fydriszewski a Barranquilla entró en su fase definitiva, con miras a completar su vinculación con Junior y presentar los exámenes médicos. El delantero, que viene de ser figura en Independiente Medellín, explicó que el llamado del entrenador Alfredo Arias influyó en su decisión.

Francisco Fydriszewski aceptó fichar por Junior por el contacto directo de Alfredo Arias y por lo que representa el club, además del ambiente futbolero de Barranquilla, pues el club es bicampeón del fútbol colombiano y con una de las mejores plantillas del país.

Francisco Fydriszewski fue clave en 2025 para las finales de la Liga BetPlay y Copa Colombia con el Medellín - crédito Colprensa

“El profe me llamó. Ahí se pusieron de acuerdo entre los clubes. La verdad que muy contento, así que ahora con el tema de los exámenes, que se dé todo bien y sumarme al grupo lo antes posible”, dijo Fydriszewski a El Heraldo.

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En su llegada a la ciudad, el atacante señaló además que el llamado de Arias, “más sabiendo lo que es Junior, cómo vive el fútbol la gente acá”, lo impulsó todavía más a aceptar la propuesta del bicampeón del Fútbol Profesional Colombiano.

Cómo asume la competencia en el ataque de Junior

El nuevo refuerzo también se refirió al panorama que encontrará en la delantera. Allí aparecen Teófilo Gutiérrez, Guillermo Paiva y Luis Fernando Muriel como referentes del ataque, además de que ellos tres le ganaron el pulso a otro ídolo como Carlos Bacca, que no continuaría en el club.

Francisco Fydriszewski quiere ser goleador del Junior en 2026 para llegar en buena forma a la Copa Libertadores 2027 - crédito @LigaBetPlayD/X

“Son grandes delanteros, yo vengo a aportar de donde me toque, no tengo ningún problema. Haré el trabajo en silencio y va a ser una competencia sana porque creo que vienen de dos campeonatos muy importantes, se ganaron la gente y yo vengo a hacer mi trabajo en silencio y que me toque donde me toque, voy siempre a apoyar”, expresó al diario barranquillero.

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Francisco Fydriszewski viene de marcar seis goles y tres asistencias en 27 partidos con el Medellín en el primer semestre de 2026, cuatro de esos tantos se dieron en la Copa Libertadores y el resto en la Liga BetPlay.

Otro fichaje en el Junior

Junior decidió incorporar al defensor Pablo Ortiz para cubrir la salida del uruguayo Lucas Monzón, una apuesta que llega cuando el club debe preparar su regreso a la Copa Libertadores del próximo año y buscar una respuesta a su floja actuación internacional de 2025.

El dato que más acompaña la discusión sobre su fichaje es su escasa actividad reciente: el zaguero disputó apenas 117 minutos en dos partidos oficiales con Banik Ostrava, uno de liga con 71 minutos y otro por la Copa de la República Checa con 46. En varios encuentros quedó en el banco sin ingresar y en la mayoría ni siquiera fue convocado. También sumó un amistoso y dos partidos con el equipo de reserva del club checo.

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Pablo Ortiz será el segundo refuerzo del Junior de Barranquilla para el segundo semestre de 2026 - crédito FC Baník Ostrava

Ortiz, de 26 años, llegó el lunes 6 de julio a Barranquilla para presentar exámenes médicos y cerrar su vinculación con Junior. De acuerdo con El Heraldo, el acuerdo sería un préstamo por un año desde Banik, dueño de sus derechos económicos y federativos.

“Fue porque llegué un poco tarde al club, pero jugué unos partidos y estuve compitiendo en el equipo de reservas”, explicó el futbolista ante periodistas en el aeropuerto Ernesto Cortissoz al referirse a su poco rodaje en el fútbol checo.

El propio jugador describió así su perfil: “Conmigo encontrarán un jugador muy rápido, defensivamente técnico, con buena salida del balón y agresivo. Básicamente esas son mis cualidades”. El zaguero, de 1,90 de estatura, añadió: “Vengo para competir por un puesto. Me lo ganaré con trabajo”.

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