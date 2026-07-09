Diego Arias tendrá revancha contra Atlético Nacional por despedirlo: llegó a otro equipo de la Liga BetPlay

El técnico, proveniente de Atlético Nacional y subcampeón del fútbol colombiano, asumió el reto de los "Amix" para el segundo semestre - crédito Fortaleza

Diego Arias fue uno de los técnicos más destacados del fútbol colombiano en el último año gracias a su trabajo en Atlético Nacional, conjunto al que sacó campeón de la Copa Colombia 2025 y finalista de la Liga BetPlay 2026, todo eso sin experiencia previa en los banquillos.

Sin embargo, el entrenador fue despedido del verde por perder el título ante Junior de Barranquilla por marcador global de 3-1, en Medellín y luego de sumar 54 puntos en el primer semestre, además de que ganó cinco de sus seis compromisos en los playoffs del campeonato.

Es por eso que el timonel ahora contará con revancha ante los antioqueños para el segundo semestre de 2026, pues fue contratado por una escuadra famosa por su proceso de juveniles y publicaciones en redes sociales, así que desea volver a hacer historia y con un proyecto que promete grandes cosas.

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El nuevo equipo de Diego Arias

Pese a los buenos números en la Liga BetPlay y conseguir la Copa Colombia en 2025, de nada sirvió para que el entrenador siguiera en el verde porque fue eliminado de la Copa Sudamericana, a manos de Millonarios, y perdió el trofeo que estaba obligado a conseguir para continuar con su trabajo.

Diego Arias demoró apenas un mes en encontrar equipo porque Fortaleza lo contrató como su técnico, con un anuncio en sus redes sociales en las que también dio a conocer a su asistente y dar inicio a un proyecto que tiene el objetivo de clasificar a cuadrangulares y pelear un cupo a la Copa Sudamericana 2027.

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Diego Arias tendrá su segunda experiencia como técnico en Fortaleza de Bogotá - crédito Fortaleza FC

“Los nuevos comienzos. Las nuevas historias. Territorios por conquistar. En cada batalla, en cada enfrentamiento, con una idea clara. Construir, competir, trascender. Hacerlo siempre con fortaleza. Por los que nunca se rinden. Por los que nunca bajan los brazos. Hoy empezamos a escribir una nueva historia”, dijo el timonel en el video de presentación.

Francisco “Pacho” Nájera acompañará a Diego Arias en el cuerpo técnico, un hombre al que conoce porque compartieron como jugadores en Atlético Nacional y ahora le dará una mano para sacar adelante a los “Amix” en el campeonato colombiano, en su tercer año seguido en la primera división.

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Diego Arias se fue de Nacional con la deuda de no conseguir una estrella para el club - crédito Atlético Nacional

El objetivo del entrenador es que el equipo vuelva a los cuadrangulares semifinales, tal como pasó en 2025, y sumar la mayor cantidad de puntos posibles en la reclasificación para aspirar a un cupo a la Copa Sudamericana 2027, pues nunca avanzó a un certamen internacional en su historia.

Sebastián Oliveros se fue a Tolima

Los bogotanos se quedaron sin entrenador de manera abrupta porque Sebastián Oliveros, con el que llevaban casi cuatro años de proceso, aceptó una oferta del Deportes Tolima porque los ibaguereños también sufrieron la pérdida de su timonel, Lucas González, pues se fue al Atlético Nacional.

El Pijao oficializó el martes 30 de junio a Oliveros que, además del torneo local del segundo semestre, afrontará los octavos de final de la Copa Libertadores en agosto: será el único club colombiano en esa fase y enfrentará a Independiente del Valle, con la serie que comenzará en Ibagué y se definirá en Ecuador.

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Sebastián Oliveros empezó su ciclo en Tolima y dirigirá en la Copa Libertadores ante Independiente del Valle - crédito Deportes Tolima

El club anunció su llegada con un mensaje en redes sociales: “Una historia que inicia con Fortaleza. Profesor Sebastián Oliveros, bienvenido a LA TRIBU. En tierra firme se logran los más grandes sueños. Creer es Poder”.

Será la segunda experiencia de Oliveros como técnico en el fútbol profesional colombiano. Su carrera comenzó en Fortaleza, donde trabajó en divisiones menores, luego como asistente y desde 2022 estuvo al frente del plantel con más de 150 partidos dirigidos y el regreso del equipo a primera división.