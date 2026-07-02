Partidos del Mundial 2026, hoy 2 de julio: hora, estadios y cómo ver a los favoritos España y Portugal

Este jueves se jugará la 5 fecha de los dieciseisavos de final - crédito Reuters

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 inician su quinta jornada este jueves 2 de julio con tres partidos que permitirán conocer qué selecciones continúan los octavos de final. España y Croacia se medirán a las 2:00 p. m. hora Colombia, en el estadio de Los Ángeles.

España, dirigida por Luis de la Fuente, accedió a esta instancia tras superar el Grupo H con siete puntos, producto de dos victorias y un empate. El último triunfo, un 1-0 ante Uruguay, aseguró el liderazgo de su zona y la condición de favorito en este cruce.

Austria, por su parte, llega como segunda del Grupo J. Un empate agónico frente a Argelia (3-3) en el tercer partido le permitió sumar cuatro puntos y obtener el pase a la siguiente fase. El equipo austríaco mostró carácter en un grupo liderado por Argentina, lo que le valió la clasificación y un desafío mayor ante los españoles.

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Más tarde, el protagonismo se traslada a Canadá, donde Cristiano Ronaldo y su Portugal miden fuerzas ante Croacia en el BMO Field de Toronto.

Portugal llegó al Mundial como uno de los favoritos, pero su paso por la fase de grupos generó incertidumbre. El debut fue un empate 1-1 ante República Democrática del Congo, seguido de una goleada 5-0 sobre Uzbekistán con doblete de Ronaldo. Sin embargo, el cierre ante Colombia terminó en empate 0-0 y dejó a los lusos como segundos del Grupo K.

Croacia, liderada por Luka Modric, también accedió como segunda de su grupo. Comenzó con una derrota 4-2 frente a Inglaterra, para luego vencer 1-0 a Panamá y 2-1 a Ghana. El equipo croata busca prolongar su buena racha en los mundiales, tras haber sido subcampeón en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022.

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El último turno del día está reservado para el enfrentamiento entre Suiza y Argelia en el BC Place de Vancouver, Canadá. Los suizos llegan como líderes del grupo tras empatar 1-1 con Catar, ganar 4-1 a Bosnia y Herzegovina en la fecha 2 y vencer al anfitrión Canadá con un resultado de 2 a 1.

Por su parte, la selección de Argelia fue la mejor tercera del grupo J, empató 3-3 con Austria, ganó 2-1 contra Jordania y perdieron 3 - 0 con la favorita Argentina.

Todos los partidos del Mundial 2026 hoy 2 de julio

España-Austria

El partido se jugará en el SoFi Stadium de Inglewood, en California, Estados Unidos.

La hora de juego: el choque está programado para las 13:00 en México y Centroamérica, 14:00 en Colombia, Ecuador, Perú y Panamá, 15:00 en Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico, 16:00 en Argentina, Uruguay y Brasil, y 21:00 en la península de España.

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Portugal-Croacia

El partido tendrá como sede el estadio BMO Field de Toronto, Canadá.

La hora de juego: el partido inicia a las 18:00 en Colombia, Ecuador, Perú y Panamá, 19:00 en Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico, 20:00 en Argentina, Uruguay y Brasil, y 01:00 del viernes en la península de España.

Suiza-Argelia

El encuentro tendrá lugar en BC Place de Vancouver, Canadá.

La hora de juego: El partido comenzará a las 22:00 en Colombia, Ecuador, Perú y Panamá, 23:00 en Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico, 00:00 del viernes en Argentina, Uruguay y Brasil, y 05:00 del viernes en la península de España.

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Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

España-Austria

España abrirá la jornada del 2 de julio - crédito Reuters/Brett Davis

Transmisión: DAZN (España)/ DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+ y Paramount+ (Argentina) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

Portugal-Croacia

Portugal llega siendo segundo del grupo K - crédito REUTERS/Marco Bello

Transmisión: TVE y DAZN (España)/ DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+ y Paramount+ (Argentina) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

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Suiza-Argelia

Suiza y Argelia cierran la jornada del día 5 de los dieciseisavos de final - crédito vía Reuters/Kylie Graham

Transmisión: DAZN (España)/ DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+ y Paramount+ (Argentina) / Canal 5, Azteca 7, Canal Nueve, TUDN y ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 hasta ahora

Grupo A

Grupo B

Grupo C

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Grupo E

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Grupo H

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Grupo J

Grupo K

Grupo L