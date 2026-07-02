Ventas de carros nuevos crecen 50,1 % en Colombia y electrificados ya son 4 de cada 10

Ventas Carros nuevos - crédito Colprensa

El sector automotor colombiano cerró el primer semestre de 2026 con un crecimiento del 50,1 % en las matrículas de vehículos nuevos, según el más reciente informe conjunto de Fenalco y la ANDI. Entre enero y junio se registraron 157.620 unidades, una cifra que muestra una recuperación fuerte del mercado y que llevó a los gremios a proyectar un cierre de año por encima de los 250.000 vehículos comercializados.

La información publicada por Blu Radio señala que este comportamiento responde a una expansión generalizada de la demanda interna, mejores opciones de financiamiento y una mayor confianza de los consumidores. El resultado marca un semestre positivo para el mercado automotor, que volvió a mostrar dinamismo después de periodos de menor ritmo en ventas y matrículas.

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El dato más destacado del informe está en el avance de las tecnologías eléctricas e híbridas. Según el reporte, 4 de cada 10 vehículos nuevos matriculados en Colombia durante el primer semestre correspondieron a alternativas sostenibles, lo que confirma que este segmento dejó de ser una opción de nicho y empezó a consolidarse entre los compradores.

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Eléctricos e híbridos impulsan el mercado

Los vehículos eléctricos registraron 24.477 unidades matriculadas entre enero y junio, con un crecimiento del 235,5 % frente al mismo periodo de 2025. Esta variación evidencia un salto significativo en la adopción de tecnologías de cero emisiones dentro del mercado colombiano.

El segmento híbrido también tuvo un desempeño destacado. De acuerdo con Fenalco y la ANDI, se matricularon 44.605 vehículos híbridos durante el primer semestre, lo que representa un aumento del 74,6 % frente al mismo periodo del año anterior. Con estas cifras, las nuevas tecnologías se convierten en uno de los principales motores de crecimiento del sector.

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El avance de eléctricos e híbridos muestra un cambio en las preferencias de los consumidores. La búsqueda de alternativas más eficientes, la oferta creciente de modelos y las condiciones de financiamiento parecen estar impulsando una transformación gradual del parque automotor. Además, el peso de estas tecnologías en las ventas confirma que la movilidad sostenible ya tiene una participación relevante dentro del mercado nacional.

El crecimiento general del 50,1 % también refleja una recuperación de la confianza de los compradores. Para los gremios, la dinámica del primer semestre permite proyectar un cierre anual por encima de las 250.000 unidades, siempre que se mantengan condiciones favorables para el consumo, el crédito y la operación comercial.

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FOTO DE ARCHIVO. Ventas Carros nuevos . REUTERS/Luisa González

Gremios piden reglas claras

Desde la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI, su directora Karol García afirmó que el desempeño del sector es una señal positiva para la economía nacional. Sin embargo, advirtió que el segundo semestre será clave para traducir el aumento de ventas en inversión y empleo formal.

García propuso avanzar en una agenda público-privada con reglas claras, fortalecimiento industrial y una transición energética ordenada. Para la dirigente, el crecimiento del mercado debe ir acompañado de condiciones que permitan consolidar una cadena productiva más robusta y con mayor capacidad de generar oportunidades.

Por su parte, Eduardo Visbal, vicepresidente de Fenalco, sostuvo que el sector automotor se sigue consolidando como un motor clave para el comercio y la inversión. También señaló que, para mantener esta dinámica, es necesario promover políticas que garanticen certeza jurídica, estimulen la libre competencia y aceleren la renovación del parque automotor con mayores estándares de seguridad.

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FOTO DE ARCHIVO. Vehículos nuevos son exhibidos para la venta en un concesionario de Bogotá, Colombia, 1 de febrero, 2019. REUTERS/Luisa González

El balance del primer semestre deja al sector automotor como uno de los segmentos con mejor desempeño dentro de la economía. La combinación de más matrículas, fuerte crecimiento de tecnologías sostenibles y expectativas de superar las 250.000 unidades al cierre del año muestra un mercado en expansión.

El reto ahora estará en sostener esa tendencia durante el segundo semestre. Para Fenalco y la ANDI, el crecimiento debe transformarse en inversión, empleo formal, modernización del parque automotor y una transición energética que avance con estabilidad para consumidores, empresas y fabricantes.