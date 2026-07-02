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Jhon Jáder Durán encontraría nuevo equipo en Europa, pero con duras condiciones por sus antecedentes

El delantero, que se quedó sin club tras la salida del Zenit y Al Nassr no lo tendría en cuenta, volvería a una liga en la que solo estuvo seis meses

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Jhon Jáder Durán
Jhon Jáder Durán no tuvo una presentación con el Zenit, por eso no compraron sus derechos al final de temporada y terminó el préstamo de seis meses - crédito FC Zenit

Jhon Jáder Durán vivió uno de sus peores momentos como jugador profesional en los últimos años, pues casi al mismo tiempo se quedó sin equipo y fuera de la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026 y todo por la misma razón: bajo rendimiento.

Pese a eso, el delantero cafetero encontraría un equipo importante en Europa, que fue campeón de su liga y cuenta con dos cafeteros en su plantilla, además de que el jugador conoce el torneo porque tuvo un paso fugaz en 2025, cuando se fue por su nivel y ausencias.

Por lo pronto, Jhon Durán continúa con Al Nassr de Arabia Saudita, conjunto que lo compró por casi 77 millones de euros en enero de 2025, con un salario de 20 millones de euros al año y cuyo vínculo termina en junio de 2030, pero la institución solo lo tuvo seis meses porque lo mandó a préstamo en dos ocasiones.

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El posible equipo de Jhon Jáder Durán

Desde inicio de 2025 la carrera del atacante de 22 años empezó a caer en picada, pues la salida del Aston Villa fue perjudicial para su rendimiento porque, hasta julio de 2026, pasó por tres clubes y en ninguno se acomodó, ni siquiera completó un año de vinculación.

El nuevo equipo de Jhon Jáder Durán sería Galatasaray, conjunto que cuenta con los colombianos Yaser Asprilla y Dávinson Sánchez, de acuerdo con la versión de prensa local como Fútbol Anadolu, pues el club se quiere reforzar con una joven promesa a la que espera recuperar.

Jhon Durán es recordado en Turquía por su paso por el Fenerbahce, en el que no aportó mucho - crédito Francisco Seco/AP
Jhon Durán es recordado en Turquía por su paso por el Fenerbahce, en el que no aportó mucho - crédito Francisco Seco/AP

Sin embargo, el posible arribo del cafetero al actual campeón de la Superliga de Turquía no sería sencillo porque, al parecer, deberá cumplir con una serie de condiciones y exigencias por parte de la institución, que no tolerará ningún acto en contra de esos acuerdos.

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Galatasaray se comprometería a pagar cuatro millones de euros por temporada en salario al delantero, quien deberá aceptar una reducción con respecto a lo que estaba acostumbrado a ganar en Al Nassr, un hecho que le costó que no llegara a un club mejor en 2025 y 2026.

Jhon Jáder Durán
Jhon Jáder Durán llegaría a Galatasaray bajo una serie de condiciones con su salario y la disciplina - crédito @FutbolAnadolu/X

Otro punto es que “el Galatasaray ha solicitado el derecho a rescindir unilateralmente el contrato en caso de que Duran cause problemas de disciplina. La parte de Duran no se opuso a esta cláusula”, dados sus antecedentes de mala actitud que causaron su ausencia en encuentros con Al Nassr, Fenerbahçe y Zenit, además de la Selección Colombia.

El momento deportivo con el que Durán llegaría a Turquía

Durán viene de un ciclo de poca incidencia en Zenit de San Petersburgo. Allí disputó nueve partidos y marcó dos goles. El delantero llegó a figurar entre los atacantes con mejor promedio de gol a nivel internacional. Esa condición lo llevó a Al-Nassr, el club saudí en el que juega Cristiano Ronaldo.

Más tarde, sus actuaciones y su conducta fuera de la cancha habrían afectado su presente, esa situación lo dejó fuera de consideración en la Selección Colombia durante las eliminatorias, amistosos y el Mundial 2026.

Jhon Jáder Durán
Jhon Jáder Durán se quedó sin mundial y sin equipo porque Zenit confirmó su salida - crédito @envigadofc/Instagram

El delantero comenzó su carrera en Envigado, donde mostró condiciones goleadoras antes de dar el salto al exterior. Después pasó por Chicago Fire, Aston Villa, Al-Nassr, Fenerbahçe y Zenit de San Petersburgo, todo eso con apenas 22 años.

Si la negociación avanza, como recogen versiones de la prensa, su próximo destino quedará en Turquía. Por ahora, ni el club ni el jugador han confirmado la operación por canales oficiales y se esperan más detalles sobre este posible fichaje, el cual es esperado también por el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, pues quiere que se recupere para volver a la Tricolor.

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