El fútbol colombiano tendrá nuevas reglas y se ajustarán algunas que ya existían: ya se vienen aplicando en el Mundial 2026

La Junta Internacional de la Asociación de Fútbol, una entidad oficial y adscrita a la FIFA, anunció que a partir del 1 de julio todas las ligas del mundo implementarán el nuevo reglamento aplicado en la Copa del Mundo 2026. “A partir de hoy (1 de julio), las Leyes del Juego 2026/27 son oficialmente vinculantes para cada competición de fútbol próxima en todo el mundo“, expone el comunicado de la organización que rige y dicta las normas del fútbol para todo el mundo.

Es decir, este reglamento se comenzará a implementar en la Liga BetPlay, Copa BetPlay, Torneo BetPlay y Liga femenina. De acuerdo con lo que expone en su sitio web oficial, son doce reglas y tres protocolos los que tendrán modificación, para un total de quince cambios en el reglamento:

Regla 3: los jugadores – mínimo de futbolistas en cancha: ya existía, la modificación está en la aclaración sobre qué ocurre cuando un encuentro se suspende por responsabilidad de uno de los equipos: en principio, ese equipo perderá el partido. La actualización busca definir mejor las consecuencias cuando un club o selección queda imposibilitado de continuar.

Regla 3: tiempo para abandonar el terreno de juego al ser sustituido: los jugadores sustituidos tendrán un límite de diez segundos para salir del campo. Si superan ese tiempo, el futbolista que entra deberá esperar hasta la siguiente interrupción después de un minuto de juego. El objetivo es evitar que los cambios sean utilizados para retrasar el partido.

Reglas 4 y 5: uso de accesorios: no representa una autorización completamente nueva, sino una aclaración. Los jugadores podrán utilizar accesorios siempre que no sean peligrosos y estén correctamente asegurados para no poner en riesgo a otros futbolistas.

Regla 5: lesiones y atención médica dentro del campo: los jugadores que reciban tratamiento en el terreno de juego deberán salir y permanecer fuera durante un minuto después de la reanudación, salvo excepciones determinadas. La intención es reducir interrupciones y evitar que las atenciones médicas sean utilizadas para cortar el ritmo del encuentro.

Protocolo VAR: nuevas acciones revisables: el VAR tendrá más margen de intervención en situaciones específicas. Podrá revisar expulsiones generadas por una segunda tarjeta amarilla claramente errónea, corregir casos en los que se sancione al jugador equivocado y, si una competición lo decide, revisar saques de esquina concedidos incorrectamente cuando la corrección pueda hacerse sin retrasar la reanudación.

Regla 7: Duración del partido y encuentros suspendidos: la regla sobre partidos suspendidos ya existía, pero se aclara que un encuentro suspendido deberá repetirse salvo que las normas de la competición indiquen lo contrario. Si un equipo es responsable de la suspensión, podrá perder el partido.

Regla 8: Inicio y reinicio del juego: se ajusta la explicación del balón a tierra para aclarar qué equipo debe recibir la posesión cuando existe una interrupción. También se establece qué sucede cuando la interferencia proviene de un árbitro o de un agente externo.

Reglas 10 y 14: Dobles toques accidentales en penaltis: no es una nueva norma, sino la incorporación oficial de una aclaración que ya existía mediante una circular. Se confirma cómo debe actuar el árbitro cuando el cobrador toca accidentalmente dos veces el balón durante un penalti o una tanda.

Reglas 10 y 14: Infracciones simultáneas en penaltis: se elimina la tarjeta amarilla automática cuando el cobrador y el portero cometen una infracción al mismo tiempo durante un penalti. La modificación busca evitar castigos automáticos cuando ambos jugadores incumplen la norma en la misma acción.

Regla 12: DOGSO (ocasión manifiesta de gol): cuando un árbitro aplica ventaja en una acción que podía terminar en expulsión y la jugada finaliza en gol, el jugador ya no recibirá tarjeta amarilla. Además, se incorporan los “agresores” como un factor a considerar en este tipo de decisiones.