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El futuro de David Mackalister Silva en Millonarios quedó en el limbo

El experimentado jugador de 39 años no tuvo un buen desempeño en el primer semestre de 2026 producto de las lesiones, falta de ritmo y mala campaña en Liga BetPlay y Copa Sudamericana

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David Mackalister Silva
David Mackalister Silva es uno de los jugadores veteranos en Millonarios en la temporada 2026 - crédito Colprensa

Millonarios continúa con el armado de la plantilla para el segundo semestre de 2026, cuando se tiene planeada la llegada de cinco refuerzos, de los cuales tres estarían casi listos y se mantiene la búsqueda de otros dos para cerrarlos antes de los amistosos frente a Colo Colo y Universitario a mediados de julio.

En medio de ese proceso, se presentó una situación con David Mackalister Silva, volante y capitán de los azules en los últimos años, pero también señalado por su mal rendimiento, lo que afectó al club en las presentaciones en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana 2026.

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Cabe recordar que el mediocampista era uno de los jugadores a los que se le acababa el contrato en junio, junto con Falcao García, del que no se ha confirmado nada, y los salientes, Alex Castro, Jorge Hurtado y el portero Diego Novoa, este último ya tendría reemplazo.

¿Qué pasó con David Mackalister Silva?

El jugador de 39 años se convirtió en pieza determinante para los últimos cinco títulos de los embajadores entre 2017 y 2024, vivió los buenos y peores momentos de la institución en la parte deportiva y afrontó toda clase de polémicas con entrenadores, jugadores, directivos y afición.

El fin de contrato de David Mackalister Silva con Millonarios se cumplió el 30 de junio y el club aún no ha informado si seguirá o no en la plantilla. No existe una definición oficial sobre su continuidad y hay expectativa de los aficionados por saber si cambia de club o se retira del fútbol.

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David Mackalister Silva
Millonarios dejó que el contrato de David Mackalister Silva terminara y, por ahora, estaría libre en el mercado - crédito @olsendeportes/X

“Macka” era parte de la lista de cinco jugadores cuyo vínculo terminaba pronto y se evaluaba su renovación o salida, pero no quedó entre los cuatro que sí dejaron la institución y tampoco se confirmó si extendió el vínculo por más tiempo, pues era una decisión que dependía de su edad.

Silva completa 10 años en el club y ha sido una pieza central del equipo durante ese ciclo. Disputó más de 460 partidos, marcó 63 goles y dio 65 asistencias. A esos registros sumó cinco títulos oficiales con la camiseta de Millonarios y fueron dos ligas, una Copa Colombia y una Superliga.

El volante de Millonarios le respondió a los críticos que lo acusan de armar grupos entre los jugadores para sacar a los técnicos que pasan desde que él juega allí -crédito Cristian Bayona/Colprensa
David Mackalister Silva tuvo nueve técnicos con Millonarios entre 2015 y 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Sin embargo, el jugador habría dado señales de su destino en el último partido del club, frente a Atlético FC en la goleada 8-1 en Cali por Copa Colombia, pues anotó uno de los tantos y movió su mano frente a una cámara en señal de despedida hacia la hinchada por televisión.

De Amores habría dicho adiós

Millonarios habría avanzado en la salida del arquero uruguayo Guillermo de Amores, que tenía vínculo hasta 2027, en medio de la reestructuración del plantel para la pretemporada con el técnico Fabián Bustos y el bajo rendimiento en su año de contrato.

El caso se volvió un foco para la dirigencia porque el club buscaba liberar un cupo de extranjero y, de manera inicial, el futbolista no aceptó inicialmente la rescisión y exigió el cumplimiento del contrato, incluso bajo el riesgo de que se tardara un buen tiempo y quedara a la deriva.

Guillermo de Amores
Guillermo de Amores por fin dejaría a Millonarios, conjunto en el que no figuró durante un año - crédito @PSierraR/X

Según el periodista Felipe Sierra, tras las conversaciones, De Amores habría aceptado los términos para terminar su vínculo. El arquero, de 31 años, ya se habría despedido de sus compañeros en el lugar de entrenamiento de la institución, con destino todavía no especificado.

En paralelo, el reemplazo sería Javier Nicolás Burrai, nacido en Buenos Aires y actualmente en Sarmiento de Junín, con un contrato próximo a finalizar. Burrai tiene 35 años y nacionalidad ecuatoriana, algo que le valió una convocatoria al seleccionado de ese país en el proceso de las eliminatorias al Mundial 2026.

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