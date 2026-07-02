Pedro Sánchez se desmarca de los audios de Danilo Rueda y remite las explicaciones al Ministerio de Defensa de 2022

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre los audios atribuidos al excomisionado de paz Danilo Rueda. - crédito Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre los audios atribuidos al ex Alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en los que presuntamente se habrían planteado compromisos con el Clan del Golfo durante los primeros meses del Gobierno de Gustavo Petro. El funcionario afirmó que las explicaciones sobre lo ocurrido deben ser entregadas por quienes ejercían las responsabilidades institucionales en el Ministerio de Defensa durante 2022, cuando esa cartera estaba a cargo de Iván Velásquez.

A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, Sánchez sostuvo que el Gobierno respalda una investigación independiente para establecer la autenticidad de las grabaciones y determinar si existen responsabilidades penales o disciplinarias.

PUBLICIDAD

“Las explicaciones corresponden a quienes estaban en ese periodo”

En su pronunciamiento, el ministro recordó que Danilo Rueda ejerció como Alto Comisionado para la Paz entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, cargo adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y no al Ministerio de Defensa.

Además, enfatizó que cualquier explicación sobre las actuaciones de esa cartera frente a los hechos conocidos públicamente debe ser entregada por quienes dirigían la institución en ese momento.

“Respecto a las explicaciones particulares sobre las actuaciones del Ministerio de Defensa Nacional frente a los hechos en mención, le corresponden a quienes ejercían las responsabilidades institucionales durante ese periodo, incluido quien se desempeñaba como ministro de Defensa Nacional“, señaló.

PUBLICIDAD

Sánchez también afirmó que, si los audios resultan ser auténticos, corresponderá exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades competentes establecer su alcance jurídico y definir las responsabilidades a las que haya lugar.

En la primera parte de su pronunciamiento, Sánchez pidió que las autoridades investiguen la autenticidad de los audios y precisó que los hechos corresponden a 2022. - crédito @PedroSanchezCol/X

Ministerio de Defensa ofreció colaborar con las investigaciones

En el mismo mensaje, el jefe de la cartera de Defensa aseguró que el Ministerio facilitará toda la información que requieran las autoridades judiciales y organismos de control para esclarecer los hechos.

Asimismo, invitó a cualquier persona que tenga información verificable sobre este caso a entregarla a las autoridades competentes o comunicarla a través de la línea anticorrupción 157.

El ministro también expresó su respaldo a los integrantes de la Fuerza Pública que, eventualmente, hayan resultado afectados en su honra, buen nombre o trayectoria profesional por los hechos que actualmente son objeto de investigación.

PUBLICIDAD

“Confío plenamente en que la Fiscalía General de la Nación y las demás autoridades competentes adelantarán una investigación rigurosa, objetiva e independiente, que permita esclarecer los hechos, aplicar justicia y proteger tanto la verdad como la honra de quienes hayan podido resultar afectados“, indicó.

Sánchez defendió su gestión al frente del Ministerio

El funcionario aprovechó el pronunciamiento para hacer un balance de su administración al frente del Ministerio de Defensa.

Aseguró que desde el 3 de marzo de 2025, cuando asumió el cargo, se incrementó la ofensiva contra los grupos armados ilegales, al tiempo que se fortalecieron los mecanismos de transparencia, legitimidad e integridad institucional.

También señaló que ha comparecido a todos los debates de control político en el Congreso y ha suministrado la información requerida por los organismos de control y los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Finalmente, reiteró que su gestión continuará enfocada en la defensa de la institucionalidad, la transparencia, la justicia y la seguridad de los colombianos.

El ministro ofreció colaboración con las investigaciones, respaldó a la Fuerza Pública e invitó a entregar información a las autoridades. - crédito @PedroSanchezCol/X

El contenido de los audios de Danilo Rueda y su relación con el Clan del Golfo

La controversia surgió tras la difusión por Noticias Caracol de audios presuntamente grabados el 2 de septiembre de 2022 en el Urabá antioqueño, en los que Danilo Rueda, entonces comisionado de paz, dialogó con Luis Armando Pérez, alias ‘Jerónimo’, comandante del Clan del Golfo.

Durante ese encuentro, Rueda habría ofrecido compromisos en nombre del Estado colombiano para realizar una depuración de oficiales de la Fuerza Pública, frenar operativos militares y suspender extradiciones de jefes del grupo criminal.

PUBLICIDAD

En los audios, Danilo Rueda menciona: “Juguemos a los congelados. Todos nos quedamos congelados, los tres”, en referencia a la suspensión de operaciones tanto de la organización criminal como de la Fuerza Pública. Alias ‘Jerónimo’ responde: “Incluido el Ejército y la Policía”, a lo que Rueda asiente: “Congelados”.

También se compromete a “cancelar cualquier bombardeo contra la organización” e incluso a realizar una depuración en la inteligencia policial y militar.

Los audios atribuidos al exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, son objeto de investigación tras su divulgación pública. - crédito Colprensa/AFP

Los registros muestran que, dos semanas antes de la reunión, las Fuerzas Militares y de Policía experimentaron el retiro de más de 35 generales. Durante los dos primeros años del gobierno Petro, no se efectuaron bombardeos contra el Clan del Golfo, lo que coincide con los compromisos reconocidos en los audios. Rueda también prometió que, una vez avanzara el proceso de negociación, no se extraditaría a los líderes del Clan.

PUBLICIDAD