Abelardo de la Espriella acaparó los memes sobre la llegada de julio: estas son las divertidas imágenes que surgieron en redes

La llegada de Abelardo de la Espriella al Gobierno se tomó los memes sobre la llegada de julio - crédito Sergio Acero/Reuters y X

La llegada de julio siempre trae consigo divertidos memes y comentarios en redes sociales. Los internautas jamás pierden la oportunidad de incluir al cantante, compositor y empresario español Julio Iglesias en sus publicaciones. El artista lleva años siendo el protagonista de las imágenes que surgen en las redes, las cuales generan divertidas reacciones por parte de los usuarios.

Colombia no es la excepción a esta tradición y, para julio de 2026, los ciudadanos no dudaron en acompañar sus publicaciones con datos sobre el panorama político. En esta ocasión, se refirieron al cambio de Gobierno. El presidente Gustavo Petro dejará el cargo y Abelardo de la Espriella ocupará su lugar.

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Aunque la posesión del abogado es el 7 de agosto, los usuarios y algunas personas afines a su proyecto político recordaron la victoria de De la Espriella en las urnas y su llegada al Gobierno con curiosos memes relacionados con el mes de julio y con Julio Iglesias.

Una usuaria de X, por ejemplo, compartió una imagen creada con inteligencia artificial en la que se ve al cantante español abrazado con el presidente electo de Colombia. La publicación incluye la siguiente descripción: “Julio viene con nuevo presidente”. La internauta compartió el meme en un hilo de respuestas que surgieron a una publicación de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), sobre la llegada de julio. Otra ciudadana expuso una imagen de Julio Iglesias vestido con un traje que simula estar hecho de piel de tigre. El meme también incluye una frase que alude a Abelardo de la Espriella: “Julio viene vestido de tigre”. Ese animal hace parte del eslogan y de la identidad que forjó el presidente electo durante la campaña.

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Otra de las divertidas publicaciones muestra a Julio Iglesias pintando un cuadro en el que aparece un retrato de Abelardo de la Espriella y su familia. La imagen está acompañada de la frase: “Julio pinta una maravilla”.

Usuarios compartieron memes sobre la llegada de julio y Abelardo de la Espriella - crédito @juan93098/X

Un usuario fue más allá y compartió un meme del cantante español, en el que aparece cargando a un tigre que porta la camiseta de la selección Colombia, prenda que también lleva puesta el artista. La descripción de la imagen es: “Julio viene conun tigre”.

La inclusión de la camiseta de la Tricolor no es gratuita. De la Espriella también la incorporó en su campaña presidencial y llegó a generar una amplia discusión en la que, incluso, se involucraron las altas cortes, que estudiaron la validez de su uso en el espectro político.

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La llegada de julio más allá de la política colombiana

Y, aunque en la mayoría de las publicaciones el presidente electo acaparó la atención, en otras fue Julio Iglesias el protagonista, dejando de lado por completo la situación político-electoral de Colombia. Algunas de las frases que acompañan esas publicaciones son: “Está llegando julio”, “por fin llegó julio, pero no se ve nada bien” y “llegó julio con mucho calor”.

Usuarios compartieron memes sobre la llegada de julio - crédito @luisghernan/X

Las ingeniosas imágenes causaron risa y todo tipo de comentarios en las redes sociales: “Me doblo de la risa con los memes de “ya llegó Julio... con un calorón“”; “Me encanta este mes por los memes, son divetidísimos“; ”Están geniales”; “Mis memes favoritos volvieron“, escribieron algunos internautas en X.

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