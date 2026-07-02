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Bloqueos en Puerto Gaitán completan más de 25 días y afectan empleo petrolero, advierte la ACP

El gremio petrolero alertó impactos en contratistas, proyectos estratégicos, prestación de servicios y actividad económica regional en Meta.

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La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, alertó por la prolongación del cese de actividades que completa más de 25 días y afecta algunas operaciones del sector de hidrocarburos en Puerto Gaitán, Meta. REUTERS/José Miguel Gómez.
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, alertó por la prolongación del cese de actividades que completa más de 25 días y afecta algunas operaciones del sector de hidrocarburos en Puerto Gaitán, Meta. REUTERS/José Miguel Gómez.

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, alertó por la prolongación del cese de actividades que completa más de 25 días y afecta algunas operaciones del sector de hidrocarburos en Puerto Gaitán, Meta. El gremio aseguró que la situación está generando impactos sobre el empleo, la actividad económica regional, la prestación de servicios y la ejecución de proyectos estratégicos para el país.

La información publicada por Revista Semana señala que la ACP hizo el llamado a través de un comunicado en el que expresó preocupación por los efectos que ya se sienten en la cadena de empresas contratistas vinculadas a la industria petrolera. Según el gremio, la suspensión de actividades también está retrasando proyectos relacionados con la operación del sector.

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La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas manifiesta su preocupación por la prolongación del cese de actividades que desde hace más de 25 días afecta algunas operaciones en Puerto Gaitán”, indicó la organización al advertir que la situación compromete empleo, servicios, contratistas y proyectos estratégicos.

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, alertó por la prolongación del cese de actividades que completa más de 25 días y afecta algunas operaciones del sector de hidrocarburos en Puerto Gaitán, Meta. REUTERS/José Miguel Gómez
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, alertó por la prolongación del cese de actividades que completa más de 25 días y afecta algunas operaciones del sector de hidrocarburos en Puerto Gaitán, Meta. REUTERS/José Miguel Gómez

Gremio advierte impacto en la operación

De acuerdo con la ACP, la situación se originó por reclamaciones promovidas por integrantes del gremio metalmecánico relacionadas con condiciones económicas extralegales. La asociación sostuvo que el conflicto ya está generando consecuencias que van más allá de las diferencias entre las partes involucradas y afectan el desarrollo normal de otras actividades del sector.

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Entre las labores impactadas, el gremio mencionó actividades de mantenimiento, adecuación de infraestructura, construcción de facilidades, perforación y producción. Para la ACP, estos retrasos pueden golpear la ejecución de proyectos considerados estratégicos dentro de la industria de hidrocarburos.

La organización insistió en que las condiciones laborales, contractuales y comerciales deben definirse dentro del marco de la legislación vigente. También pidió respetar la autonomía de las empresas y las particularidades de cada operación, debido a que no todos los proyectos tienen las mismas condiciones técnicas, económicas o contractuales.

El gremio planteó que cualquier solución debe partir de un análisis técnico y jurídico que permita proteger los derechos de los trabajadores sin poner en riesgo la viabilidad de las operaciones. La preocupación central es que la prolongación del cese termine afectando tanto el empleo como la competitividad del sector y la continuidad de inversiones en la región.

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, alertó por la prolongación del cese de actividades que completa más de 25 días y afecta algunas operaciones del sector de hidrocarburos en Puerto Gaitán, Meta. REUTERS/José Miguel Gómez
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, alertó por la prolongación del cese de actividades que completa más de 25 días y afecta algunas operaciones del sector de hidrocarburos en Puerto Gaitán, Meta. REUTERS/José Miguel Gómez

ACP pide garantizar continuidad de proyectos

La ACP afirmó que las soluciones deben evitar impactos mayores sobre proyectos que generan inversión, regalías y oportunidades para las regiones. En ese punto, el gremio recalcó que la industria de los hidrocarburos desarrolla actividades consideradas de utilidad pública e interés social.

Según la asociación, el funcionamiento del sector no solo incide en las empresas operadoras, sino también en la seguridad energética, las finanzas públicas y el desarrollo económico del país. Por eso, pidió que se garanticen las condiciones necesarias para mantener las operaciones y evitar que la situación se siga extendiendo.

El comunicado también pone el foco en los efectos regionales del cese. Puerto Gaitán es un municipio donde la actividad petrolera tiene peso en el empleo, los servicios asociados y la contratación de empresas locales. Por esa razón, la ACP advirtió que la continuidad de los bloqueos o suspensiones puede generar impactos en cadena sobre trabajadores, contratistas y comunidades que dependen de la dinámica económica del sector.

FOTO DE ARCHIVO. La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, alertó por la prolongación del cese de actividades que completa más de 25 días y afecta algunas operaciones del sector de hidrocarburos en Puerto Gaitán, Meta. REUTERS/José Miguel Gómez
FOTO DE ARCHIVO. La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, alertó por la prolongación del cese de actividades que completa más de 25 días y afecta algunas operaciones del sector de hidrocarburos en Puerto Gaitán, Meta. REUTERS/José Miguel Gómez

El llamado del gremio busca que se atiendan las reclamaciones dentro de canales institucionales, sin afectar el desarrollo de operaciones estratégicas. Para la ACP, el reto está en encontrar una salida que proteja derechos laborales y contractuales, pero que también preserve la estabilidad de los proyectos, la generación de empleo y el aporte de la industria petrolera a las regiones.

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