Recibos de agua en Colombia podrían subir por nuevo marco tarifario, advierte Andesco

(Foto: Pixabay)

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, lanzó una alerta por el proyecto de nuevo marco tarifario para el servicio de acueducto, al advertir que la propuesta podría traducirse en aumentos en los recibos que pagan los usuarios. El gremio cuestionó, además, que la iniciativa se haya construido sin una concertación suficiente con las empresas prestadoras y demás actores del sector.

La información publicada por Revista Semana señala que el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, expresó preocupación por la forma en que se ha adelantado el proceso. Según el dirigente gremial, la propuesta da la impresión de estar encaminada a una implementación previamente definida, sin que las observaciones de los operadores hayan tenido un peso real en la discusión.

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“Parece que fuera una implementación de un proceso que ellos tenían ya planeado, pero sin escuchar realmente a las personas que estaban involucradas en el proceso”, afirmó Sánchez al cuestionar el alcance del diálogo con el sector.

El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, expresó preocupación por la forma en que se ha adelantado el proceso tarifario del agua - crédito Colprensa

Gremio cuestiona falta de concertación

Andesco recordó que presentó sus observaciones de manera oportuna mediante un documento titulado La falsa ilusión de ordenar las tarifas de agua. En ese texto, según el gremio, se advertían los riesgos de utilizar el marco tarifario con un propósito distinto al que debería cumplir dentro de la regulación del servicio público de acueducto.

Sánchez sostuvo que el debate se habría desviado por razones ideológicas. “Estábamos hablando de que aquí, por ideología, se había decidido que el marco tarifario tenía una función para tarifas, y los marcos tarifarios no estaban para eso”, señaló el presidente de Andesco.

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De acuerdo con el dirigente, un marco tarifario no debe entenderse como una herramienta para imponer valores iguales o decisiones uniformes, sino como una metodología técnica para reconocer los costos y las inversiones necesarias que permiten garantizar una prestación eficiente del servicio.

El presidente del gremio explicó que cada empresa operadora tiene condiciones propias, tanto en costos como en infraestructura, cobertura y necesidades de inversión. Por eso, advirtió que no es posible aplicar una fórmula general que trate a todos los prestadores como si enfrentaran la misma realidad operativa.

“Los marcos tarifarios tienen la función de hacer que se implementen todos los recursos necesarios y que se incorporen de la misma forma, pero cada empresa lo va a hacer de manera independiente”, indicó Sánchez.

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Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, durante su intervención en el foro de servicios públicos en Tunja. - crédito @Andesco1/X

Usuarios y empresas, en el centro del debate

La preocupación de Andesco se concentra en dos frentes: el posible impacto sobre los usuarios y la sostenibilidad financiera de las empresas de acueducto. Para el gremio, cualquier modificación al esquema tarifario debe construirse con criterios técnicos, debido a que una decisión mal diseñada podría afectar el bolsillo de los hogares y, al mismo tiempo, comprometer la capacidad de inversión de los operadores.

Sánchez insistió en que los prestadores no tienen estructuras iguales. Algunas empresas enfrentan mayores costos por las condiciones geográficas, otras requieren inversiones más altas en infraestructura y otras tienen componentes distintos en su operación. Por esa razón, dijo que los valores no pueden ser idénticos para todos.

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“No todas las empresas van a tener el mismo valor, sino que será de manera diferente, porque cada una tiene una composición y componentes distintos”, explicó.

El presidente de Andesco pidió que antes de adoptar una decisión definitiva se escuchen de manera amplia las observaciones del sector. También respaldó las preocupaciones expresadas por varios mandatarios locales, quienes han advertido sobre posibles efectos de la propuesta en los territorios.

El gremio insistió en que la discusión debe evitar decisiones apresuradas y priorizar una regulación que garantice calidad, continuidad e inversiones en el servicio de acueducto. Para Andesco, el nuevo marco tarifario debe construirse con evidencia técnica, diálogo y reconocimiento de las diferencias entre prestadores, de manera que no termine generando mayores cargas para los usuarios ni debilitando la operación de las empresas.

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