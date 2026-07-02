Cali recibe el cierre de la ventana del Grupo C del FIBA Américas: Colombia sueña con avanzar a la segunda ronda

La Selección Colombia de Baloncesto se mantiene en pie en su lucha por clasificar al Mundial de Baloncesto de la FIBA Catar 2027 - crédito @dpbcolombia/Instagram

El Coliseo Evangelista Mora de Cali será testigo a partir del próximo viernes 3 de julio de la suerte que le deparará a la Selección Colombia de Baloncesto, de cara a la definición del Grupo C de la primera ronda en la eliminatoria FIBA Américas.

Braian Angola, Darwin Blanco, Romario Roque, Hansel Atencia, Hayner Montaño, Michael Jackson, Juan Cárdenas, Samuel Hincapié, Juan Diego Tello, Jaime Echenique, Soren De Luque y Cristian Solís, son los jugadores convocados por el entrenador Tomás Díaz para afrontar el cierre del grupo C, con cambios importantes en la programación.

Y es que los cafeteros esperaban jugar dos partidos como locales y uno de visita en Venezuela, pero debido al terremoto que afectó al vecino país, la FIBA determinó que el vecino país disputará todos sus partidos en la capital del Valle, con el fin de preservar el calendario internacional y asegurar el desarrollo de la competencia.

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Esta decisión convertirá a Cali en sede de cinco partidos internacionales durante una misma semana. Allí se disputarán tanto los compromisos de la Selección Colombia como los de Venezuela, que inicialmente iba a recibir como local a Brasil, Chile y Colombia.

La programación comenzará el 3 de julio con el partido entre Colombia y Chile a las 6:30 p. m., un día después, Venezuela enfrentará a Brasil a las 7:10 p. m.

La jornada del 6 de julio incluirá dos partidos: Venezuela contra Chile a las 4:10 p. m., y Colombia frente a Brasil a las 7:10 p. m. El cierre de la ventana será el 8 de julio, cuando Venezuela juegue contra Colombia a las 7:10 p. m.

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Colombia jugará todos sus partidos en Cali, incluido el partido pendiente ante Venezuela, que no se pudo jugar allí por el terremoto que afectó al vecino país - crédito @dpbcolombia/Instagram

Sobre este último partido ante el vecino país, cabe recordar que en enero pasado ya se había tenido que aplazar el compromiso debido a la intervención militar de Estados Unidos que derivó en el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Adicionalmente, se confirmó que parte de lo recaudado durante estos partidos será destinado a una fundación encargada de enviar ayuda a las personas afectadas por el terremoto del pasado 24 de junio, que a la fecha arroja un saldo de 2.295 muertos y casi 50.000 personas desaparecidas, de acuerdo con reportes oficiales.

De acuerdo con la FIBA, esta iniciativa se plantea como una oportunidad para impulsar acciones de solidaridad entre Colombia y Venezuela. Ante esto, la Federación Colombiana de Baloncesto, junto con las entidades organizadoras y las autoridades locales, ratificó su compromiso con el deporte como herramienta de integración social y de apoyo a comunidades que atraviesan momentos difíciles, y a los venezolanos en particular.

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En lo deportivo, la Selección Colombia llega a esta etapa con dos victorias ante Venezuela y Chile, y una derrota ante Brasil en las clasificatorias. Ese registro mantiene al equipo dirigido por Tomás Díaz en la disputa por avanzar a la siguiente fase y con la certeza de que dos victorias en sus tres próximos encuentros les pueden dar la clasificación.

Después de la primera ronda

Colombia aspira a avanzar a la segunda ronda de clasificación, donde potencialmente enfrentaría a Estados Unidos, México y República Dominicana - crédito @dpbcolombia/Instagram

En el sistema de clasificación del FIBA Américas, los tres primeros de cada grupo avanzan a la segunda ronda, luego de lo cual los doce clasificados son reorganizados en dos grupos de seis y disputan partidos únicamente contra equipos no enfrentados previamente.

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Esto significa que el grupo E tendrá a los equipos de los grupos A y C y el grupo F, de los grupos B y D. Por ese motivo, si Colombia clasifica a la segunda ronda, tendrá como rivales a Estados Unidos y República Dominicana —ya clasificados—, a los que podría sumarse México.

Los resultados de dichos encuentros, sumados a los de la primera ronda, determinarán el puntaje final. Los tres mejores clasificados de cada grupo, junto con el cuarto mejor clasificado de ambos grupos de segunda ronda, se clasificarán a la Copa Mundial de Baloncesto de 2027.

De este modo, Colombia aspira a conseguir su segunda clasificación de la historia a un Mundial de Baloncesto, y a que sea por primera vez desde la duela, pues su participación en 1982 tuvo lugar cuando fue el país anfitrión.

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